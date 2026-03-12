Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Estadual

Veja os quatro semifinalistas do estadual de MS

Naviraiense, Operário, Corumbaense e Bataguassu seguem na disputa do título

João Pedro Zequini

12/03/2026 - 10h00
Na noite da última quarta-feira, 11, em jogo válido pelas quartas de finais do estadual, Corumbaense e Bataguassu venceram seus confrontos e avançaram para as semifinais do campeonato sul-matogrossense. 

Corumbaense 2 x 0 Dourados 

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o time da casa recebeu o Dourados, para o jogo de volta das quartas de finais do estadual. Com um primeiro tempo sem gols a emoção ficou reservada para a segunda etapa e com gols de Cauã Andrade e Lucas Schmidt, o Corumbaense bateu o time do Dourados e avançou de fase. 

Ivinhema 4 (2) x (4) 3 Bataguassu 

O outro jogo das quartas de finais, foi disputado entre Ivinhema e Bataguassu no estádio Saraivão, em Ivinhema. O jogo foi movimentado, com emoção do início ao fim.

O destaque da noite ficou reservado para o artilheiro do campeonato, Alex Choco, do Bataguassu, que fez os três gols do estreante do campeonato e se isolou ainda mais na artilharia da competição. 

Luan, Tuninho e dois de Jonatas, foram os responsáveis pelos gols do Azulão do Vale. 

O jogo terminou em 4x3 para o Ivinhema que como havia perdido o jogo de ida, com essa vitória conseguiu levar a partida para as penalidades, onde foi superado por 4 a 2 e acabou dando adeus ao estadual. 

Como fica: 

As duas equipes classificadas agora se juntam a Naviraiense e Operário na semifinal e seguem na disputa do estadual. 

A equipe do Corumbaense enfrentará o time do Operário, disputando o primeiro jogo em seus domínios no Estádio Arthur Marinho em Corumbá, já no próximo domingo, dia 15, às 16h, horário local. 

Enquanto o time do Bataguassu, irá receber o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. O jogo está previsto para acontecer no também no próximo domingo, 15. A partida começa às 18h do horário local. 
 

Durante a manhã desta terça-feira (10), Cristian Ribera realizou mais um feito histórico para o Brasil em Jogos de Inverno. Colocando o país novamente em um pódio na gelada Itália, o atleta paralímpico conquistou a medalha de prata na prova de esqui Cross-Country Sprint na categoria sitting, pelos Jogos Paralímpicos Milano Cortina 2026.

Em 15 edições da competição, essa é a primeira vez que um atleta de toda a América do Sul sobe ao pódio e também a primeira medalha paralímpica de Cristian.

Com apenas 23 anos, o atleta rondonense é o atual campeão mundial na modalidade Sprint e conquistou o Globo de Cristal, prêmio ao melhor esquiador durante a Copa do Mundo da última temporada.

Cristian fez o percurso da prova no tempo de 2min29s6 e liderou a maior parte do trajeto, mas perdeu na última etapa por sete décimos atrás do tempo do chinês Liu Zixu, que ficou com o ouro. O terceiro lugar foi para o cazaquistanês, Yerbol Khamitov, três décimos depois do brasileiro.

A modalidade de Cross-Country preza pela velocidade e a categoria sitting é para atletas com deficiência nos membros inferiores, em que realizam a prova com um equipamento adaptado, chamado sit-ski, composto por um assento fixado sobre os esquis.

Na mesma categoria, mas entre as mulheres, a atleta Aline Rocha campeã mundial do Sprint em 2023 também participou e brilhou. Com 3min21s cravados, a atleta ficou na quinta posição e registrou o melhor resultado feminino do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Outros representantes brasileiros se despediram na fase classificatória, pois apenas os 12 primeiros avançam para a semifinal. Na modalidade Sprint categoria sitting a atleta Elena Sena ficou na 16ª colocação, enquanto Guilherme Rocha e Robelson Lula com o 18º e 20º lugar.

O Brasil ainda teve seu primeiro representante na categoria standing - em pé -, com Wellington da Silva, que encerrou a competição com a 19ª colocação.

Com dois representantes, no time masculino e feminino, o Brasil volta as pistas na quarta-feira (11). Cristian Ribera disputa a prova dos 10 quilômetros no sitting e no standing, enquanto Aline Rocha disputa na prova sitting de 10 quilômetros.

 

Esqui Cross-Country

Formato mais antigo de esquiar, o esqui cross-country nasceu no norte da Europa pela necessidade de se deslocar por longas distâncias em áreas com neve e virou esporte no fim do século 19.

Em Milano Cortina, a prova de Esqui Cross-Country na categoria sitting aconteceu na pista Tesero Cross-Country Stadium Val di Fiemme.

Neymar é poupado pelo Santos em Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti

Atacante ficou sem treinar alguns dias na semana passada por causa de desgaste muscular

09/03/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Guilherme Dionísio / Gazeta Press

Continue Lendo...

O Santos não quer saber de 'estourar' Neymar e anunciou nesta segunda-feira que o camisa 10 será poupado na visita ao Mirassol, nesta terça-feira, pelo Brasileirão. Seria justamente a oportunidade de o astro mostrar a Carlo Ancelotti que tem condições de voltar à seleção brasileira. O treinador tinha viagem agendada para o estádio José Maria de Campos para acompanhá-lo.

Ocorre que Neymar ficou sem treinar alguns dias pelo Santos na semana passada por causa de desgaste muscular. Ele até treinou normalmente nesta segunda com os demais companheiros no CT Rei Pelé, mas ganha descanso para estar inteiro no domingo, em clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.

"O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10)", informou o Santos.

Como a convocação para os amistosos dos dias 26 e 29 de março, diante de França e Croácia, respectivamente, será anunciada na segunda-feira, ainda é possível que Neymar sonhe com um chamado. Mas teria de brilhar no clássico e convencer Ancelotti.

"Intensificando os trabalhos musculares, Neymar treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro", completou o Santos.

Ancelotti já avisou a quem sonha com a Copa do Mundo que estar 100% fisicamente é regra. Depois de perder os primeiros jogos do ano por causa de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Neymar pouco produziu diante do Novorizontino (quartas do Paulistão), mas foi decisivo com dois gols no triunfo sobre o Vasco (2 a 1 no Brasileirão). O astro jamais escondeu seu sonho de jogar mais uma Copa do Mundo pela seleção.

