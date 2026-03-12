Veja os quatro semifinalistas do estadual de MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite da última quarta-feira, 11, em jogo válido pelas quartas de finais do estadual, Corumbaense e Bataguassu venceram seus confrontos e avançaram para as semifinais do campeonato sul-matogrossense.

Corumbaense 2 x 0 Dourados

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o time da casa recebeu o Dourados, para o jogo de volta das quartas de finais do estadual. Com um primeiro tempo sem gols a emoção ficou reservada para a segunda etapa e com gols de Cauã Andrade e Lucas Schmidt, o Corumbaense bateu o time do Dourados e avançou de fase.

Ivinhema 4 (2) x (4) 3 Bataguassu

O outro jogo das quartas de finais, foi disputado entre Ivinhema e Bataguassu no estádio Saraivão, em Ivinhema. O jogo foi movimentado, com emoção do início ao fim.

O destaque da noite ficou reservado para o artilheiro do campeonato, Alex Choco, do Bataguassu, que fez os três gols do estreante do campeonato e se isolou ainda mais na artilharia da competição.

Luan, Tuninho e dois de Jonatas, foram os responsáveis pelos gols do Azulão do Vale.

O jogo terminou em 4x3 para o Ivinhema que como havia perdido o jogo de ida, com essa vitória conseguiu levar a partida para as penalidades, onde foi superado por 4 a 2 e acabou dando adeus ao estadual.

Como fica:

As duas equipes classificadas agora se juntam a Naviraiense e Operário na semifinal e seguem na disputa do estadual.

A equipe do Corumbaense enfrentará o time do Operário, disputando o primeiro jogo em seus domínios no Estádio Arthur Marinho em Corumbá, já no próximo domingo, dia 15, às 16h, horário local.

Enquanto o time do Bataguassu, irá receber o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. O jogo está previsto para acontecer no também no próximo domingo, 15. A partida começa às 18h do horário local.

