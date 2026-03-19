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Veterano Operário enfrenta estreante Bataguassu na final do Sul-Mato-Grossense

Operário vence por 1 a 0, enquanto Bataguassu goleia fora de casa, e vão a final do estadual no MS

João Pedro Zequini

19/03/2026 - 10h30
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A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi definida na noite da última quarta-feira (18), com a realização dos jogos de volta as equipes do Operário e do Bataguassu venceram suas partidas e agora decidem o título estadual de 2026. 

Operário 1 x 0 Corumbaense 

Com a vitória no jogo de ida e podendo se classificar apenas com o empate, a equipe do Operário entrou em campo na noite da última quarta-feira (18) em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do campeonato estadual. 

Com um início de jogo bem movimentado, o Galo da Capital começou atacando mais e criando as melhores oportunidades, levando perigo ao gol de Zé Augusto. 

E com um volume de jogo maior que o da equipe do Corumbaense, o gol logo saiu e foi do artilheiro improvável, Gabriel Biteco, de novo ele recebeu a bola pela direita e na entrada da grande área disparou um canhotaço no canto direito do goleiro adversário.

Fazendo um belo gol para abrir o placar e aumentar a vantagem da equipe operariana, aos 29 minutos da primeira etapa. 

Após o gol, o time do Corumbaense melhorou na partida, criando algumas oportunidades, porém sem efetividade. 

A segunda etapa também reservou boas emoções, a equipe do Operário continuou criando as melhores chances e levando perigo ao gol do Galo da Avenida, porém as redes não balançaram no segundo tempo. 

Dessa forma, a partida terminou com vitória do Operário que confirmou o seu favoritismo e agora vai atrás do seu 15º título estadual, podendo ser a terceira conquista consecutiva. 

Naviraiense 0 x 4 Bataguassu 

Já na outra semifinal o jogo foi pra lá de emocionante. O time do Naviraiense, que tinha a melhor campanha da primeira fase, recebeu em casa no Estádio Virotão, o time do Bataguassu, que precisava reverter a desvantagem de um gol para ir à final do campeonato. 

A partida contou um verdadeiro recital do artilheiro do Brasil, Alex Choco que na goleada aplicada sobre a equipe de Naviraí fez três gols e deu a classificação para o Bata. 

O jogo começou com uma leve pressão do time da casa, mas não durou muito. Logo aos 10 minutos, do primeiro tempo após bate e rebate na área do Naviraiense, o árbitro da partida assinalou pênalti para a equipe do Bataguassu. Na bola estava o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que não desperdiçou e abriu o placar no Virotão, deixando tudo igual no placar agregado. 

Na sequência aos 20 minutos, da primeira etapa, após jogada pela esquerda, Paolo acha Choco na área que domina e vira batendo, para aumentar o placar e colocar o Bataguassu na frente no placar agregado. 

Antes do fim do primeiro tempo, ainda teve espaço para mais um, após um chute de fora da área o goleiro Denison do Naviraiense espalma e no rebote Breno Chaves, chegou batendo e ampliou a vantagem, levando um 3 a 0 para o segundo tempo.  

A segunda etapa foi mais cadenciada, ambos os times criavam, mas não levavam muito perigo aos goleiros, o jogo ainda deu uma requentada após expulsão do jogador do Naviraiense, que depois de levar um chapéu de Alex Choco, perdeu a linha e fez dura falta no atacante do Bata. 

E no apagar das luzes, aos 44 minutos, da etapa final Alex Choco recebeu na entrada da área, avançou e de cavadinha tocou na saída do goleiro, fazendo seu terceiro gol na partida e se isolando ainda mais na artilharia do Campeonato Sul-Mato-Grossense e do Brasil. 

Desse modo o Tucunaré consegue um feito histórico, para a pequena Bataguassu de apenas 23 mil habitantes e alcança sua primeira final de campeonato estadual, logo após subir da segunda divisão. 

Nacional

Além de fazerem a final do estadual, tanto Operário quanto o Bataguassu também garantiram vagas em competições nacionais. Ambas as equipes se classificaram para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, reafirmando o Mato Grosso do Sul no cenário nacional. 

Vale destacar que o Operário ainda disputa a edição da Série D de 2026 e em caso de acesso, abre uma vaga para o estado, que deve ficar entre Corumbaense e Naviraiense. 

Final 

Com a definição das semifinais, a final ficou entre Operário e Bataguassu, que devem se enfrentar em partidas de ida e volta. Até o momento as datas e os horários ainda não foram revelados pela Federação. 
 

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SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti convoca seleção sem Neymar em última lista antes da Copa; veja os nomes

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito

16/03/2026 14h38

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Técnico Carlo Ancelotti convocou jogadores para amistosos

Técnico Carlo Ancelotti convocou jogadores para amistosos Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho.

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito. Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

Veja os jogadores convocados para a seleção contra França e Croácia:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Ah-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
  • Meias: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea) Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectaiva de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.

“Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial”, comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Bruno Guimarães e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 19 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Vantagem na semifinal

Veja como foram os jogos de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Operário e Naviraiense saem na frente e estão a um empate da final do estadual

16/03/2026 09h45

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Em jogo de ida pela semifinal do estadual, Operário bate Corumbaense fora de casa

Em jogo de ida pela semifinal do estadual, Operário bate Corumbaense fora de casa Silvio Andrade

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No último domingo, dia 15, foram realizadas as partidas de ida válidas pelas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Operário e Naviraiense venceram seus confrontos e agora têm a vantagem de jogar por um empate.

Corumbaense 1 x 2 Operário

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o Corumbaense recebeu o Operário, o time da capital confirmou o favoritismo e venceu a partida por 2 a 1.

Com um primeiro tempo movimentado, ambas as equipes criaram oportunidades de gol. O início de jogo foi de um domínio maior do time mandante; o Galo da Avenida começou melhor e teve mais a posse, porém sem conseguir resultar em gol.

O Operário melhorou na segunda metade do primeiro tempo, criando e levando mais perigo ao gol adversário com Robinho, que acertou duas vezes a bola no travessão.

Com um primeiro tempo sem gols, a emoção ficou reservada para a segunda etapa, que mais uma vez começou com ambas as equipes buscando o gol.

E ele não demorou muito para sair. Aos 20 minutos da etapa complementar, Mateus Petri cabeceou a bola, que desviou no jogador do Corumbaense, o que fez o árbitro assinalar pênalti para o Operário — que foi muito contestado pelos jogadores do Corumbaense.

Robinho foi para a bola, deslocou o goleiro Zé Augusto e abriu o placar na semifinal aos 24 minutos do segundo tempo.

O Galo da Capital não estava satisfeito com o 1 a 0 e queria mais. Aos 33’, Biteco, que entrou no segundo tempo, aproveitou vacilo da defesa, recebeu na grande área livre e pegou muito bem de pé direito, aumentando a vantagem operariana para 2 a 0.

Engana-se quem achou que as emoções iriam parar por aí. O final do jogo foi de pressão do time da casa, que tentava a todo custo diminuir a desvantagem e, praticamente no último lance da partida, o árbitro assinalou outro pênalti, desta vez para a equipe do Corumbaense, após a bola bater em um jogador do Operário dentro da área.

Na bola, Cauã Andrade bateu bem e diminuiu o placar. Final de jogo: 2 a 1 para o Operário. Os times se enfrentam novamente nesta quarta (18), às 19:30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Bataguassu 0 x 1 Naviraiense

Já a outra partida da semifinal, realizada no Estádio Pereirão, em Bataguassu. O Tucunaré recebeu o Naviraiense, que foi o melhor time da primeira fase, terminando em primeiro lugar.

O primeiro tempo foi de um domínio maior dos visitantes, que propuseram mais o jogo e conseguiram abrir o placar com Negueba aos 19 minutos da etapa inicial.

Na segunda etapa, o jogo foi mais movimentado, com ambas as equipes criando mais oportunidades. O Bataguassu chegava com perigo, mas sem sucesso.

O Naviraiense também criava e chegava com perigo, porém não foi o suficiente para aumentar a vantagem.

No final da partida, o goleiro Mandela, do Bataguassu, ainda fez uma boa defesa na cobrança de falta do Naviraiense para evitar o segundo gol do Jacaré. Final de jogo: 1 a 0 para o Naviraiense.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 19:30, no Estádio Virotão, em Naviraí, pelo jogo de volta da semifinal.

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