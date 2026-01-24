Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

NOVOS ARES

Volante de MS está perto de jogar no Atlético de Madrid, diz jornalista

Revelado nos gramados de Campo Grande, Éderson, que hoje joga no futebol italiano, já teria acertado bases salariais com o time espanhol

Felipe Machado

24/01/2026 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cobiçado por clubes europeus há temporadas, parece que o volante campo-grandense Éderson está finalmente de mudança do futebol italiano, já que ele já teria acertado valores salariais com o Atlético de Madrid, da Espanha, de acordo com o jornalista europeu Marcos Durán.

Um dos pilares da Atalanta desde 2022, o jogador já recebeu diversas sondagens de clubes ao redor do velho continente, incluindo o próprio Atlético de Madrid, já que é um desejo de muito tempo do treinador Diego Simeone. 

Porém, os valores sinalizados pelo clube espanhol em outras janelas de transferências nunca agradaram a diretoria da equipe italiana.

Agora, diante da venda do volante inglês John Gallagher ao Tottenham por 40 milhões de euros, os colchoneros se viram na necessidade de recompor essa saída, e Éderson teria sido o escolhido. Na informação dada pelo jornalista, já existe um acordo entre o clube espanhol e o jogador, mas ainda faltaria detalhes a serem debatidas entre as instituições.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em mercado de transferências, Éderson vale 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 248 milhões na cotação atual). 

Contudo, diferente de outras épocas, a Atalanta não deve fazer jogo duro desta vez, já que o contrato do campo-grandense vence em junho de 2027, o que o permitiria assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano e sair de graça do clube italiano.

Além do Atlético de Madrid, outros clubes europeus seguem monitorando as atuações e, principalmente, a situação contratual de Éderson com a Atalanta. No ano passado, o Correio do Estado, com base em informações de jornais do velho continente, chegou a noticiar que o Manchester City e Manchester United já chegaram a conversar com o estafe do jogador.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

Assine o Correio do Estado

1ª rodada

Campeonato Sul-Mato-Grossense terá cinco confrontos neste sábado

Oito clubes estreiam na competição neste final de semana

23/01/2026 17h30

Compartilhar
Operário e Pantanal jogaram em partida antecipada no último domingo (18)

Operário e Pantanal jogaram em partida antecipada no último domingo (18) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com rodada cheia, cinco jogos movimentam a 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Em casa, o recém promovido à elite Clube de Regatas Aquidauana recebe o Costa Rica, partida disputada no Estádio Noroeste às 16h. A partida será arbitrada por Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão e terá transmissão no Youtube do time da casa. 

No mesmo horário, Pantanal SAF enfrenta o Águia Negra, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia em casa diante do Operário, atual bicampeão.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão, em Bataguassu, a Associação Atlética Bataguassu, campeã da "segundona" de 2024 recebe o Naviraiense, enquanto o atual vice-campeão da eleite Ivinhema recebe o Dourados, confronto disputado no Estádio Saraivão.

Disputa

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29. 

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição. 

Partidas 

Clube de Regatas Aquidauana x  Costa Rica - 16h
Local: Estádio Noroeste 
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. 

Pantanal x Águia Negra - 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário - 17h
Local: Estádio Arthur Marinho 
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense - 18h
Local: Estádio Pereirão 
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados - 18h
Local: Estádio Saraivão 
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

Assine o Correio do Estado

CRISE FINANCEIRA

Com transfer ban, Botafogo já atrasa pagamentos de atletas

Houve uma conversa entre direção e elenco antes de jogo contra Volta Redonda

23/01/2026 10h00

Compartilhar
O empresário norte-americano John Textor é o dono da SAF que comprou o clube carioca no início de 2022 e fez investimentos

O empresário norte-americano John Textor é o dono da SAF que comprou o clube carioca no início de 2022 e fez investimentos Aquivo

Continue Lendo...

O Botafogo vive em seu momento mais delicado financeiramente desde que se tornou SAF, no início de 2022.

Com transfer ban imposto pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) por não ter pago ao Atlanta United o valor referente à contratação de Almada, o clube também está em dívida com seu elenco. Os jogadores têm dois meses de direitos de imagem atrasados.

Como de costume nos clubes, o pagamento dos atletas é dividido entre CLT e direito de imagem. Os vencimentos da carteira estão em dia, mas o valor referente às imagens, não. Chegou a ficar três meses atrasado, porém uma das folhas foi paga nesta semana.

O Botafogo quitou parte do saldo referente aos direitos de imagem antes da partida contra o Volta Redonda, na quarta-feira.

Nos dias anteriores, houve uma conversa entre o elenco e a diretoria sobre o assunto. Com o pagamento de uma das parcelas realizado na terça-feira, o grupo se apresentou na quarta-feira de manhã para a disputa da partida, vencida pelo Botafogo por 1 a 0.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o zagueiro Barboza relatou incômodo com a situação. “Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu [preciso] ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda”, disse.

Há mais dívidas com os jogadores. Alguns atletas estão com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) atrasado, conforme informou o jornal O Globo ontem e outros têm luvas por receber. O pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes, disputada no meio de 2025, passou meses em atraso, mas o clube conseguiu regularizá-lo.

Pelo lado dos empresários, as comissões de algumas negociações também estão atrasadas. O site ge ouviu relatos de diferentes agentes que recomendaram nos últimos meses que seus jogadores não fechassem com o Botafogo. Procurada pela reportagem, a SAF alvinegra não se manifestou.

No dia a dia da SAF, a ordem é cortar gastos em todos os departamentos – a redução passa também pela base do futebol masculino, que tem ameaçada sua participação em torneios de categorias fora do País, e pelo futebol feminino.

Funcionários relatam clima de insegurança e incerteza sobre o futuro. Uma reclamação constante diz respeito à ausência de John Textor, que não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro de 2025, antes do transfer ban.

O diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, admitiu na terça-feira a necessidade de vender jogadores em razão dos problemas financeiros.

“Uma situação que a gente pode falar que trabalhamos no dia a dia e que fatalmente precisamos é que existe uma necessidade de venda de alguns jogadores”, afirmou.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada