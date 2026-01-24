Volante de MS está perto de jogar no Atlético de Madrid, diz jornalista

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cobiçado por clubes europeus há temporadas, parece que o volante campo-grandense Éderson está finalmente de mudança do futebol italiano, já que ele já teria acertado valores salariais com o Atlético de Madrid, da Espanha, de acordo com o jornalista europeu Marcos Durán.

Um dos pilares da Atalanta desde 2022, o jogador já recebeu diversas sondagens de clubes ao redor do velho continente, incluindo o próprio Atlético de Madrid, já que é um desejo de muito tempo do treinador Diego Simeone.

Porém, os valores sinalizados pelo clube espanhol em outras janelas de transferências nunca agradaram a diretoria da equipe italiana.

Agora, diante da venda do volante inglês John Gallagher ao Tottenham por 40 milhões de euros, os colchoneros se viram na necessidade de recompor essa saída, e Éderson teria sido o escolhido. Na informação dada pelo jornalista, já existe um acordo entre o clube espanhol e o jogador, mas ainda faltaria detalhes a serem debatidas entre as instituições.

Actualización Ederson - Atlético de Madrid



Hay acuerdo entre el club rojiblanco y el futbolista de la Atalanta. El jugador ha puesto mucho de su parte en las últimas horas.



Falta acuerdo entre clubes, relaciones muy buenas. Los italianos quieren que juegue el martes. pic.twitter.com/vOrPfNMJNa — Marcos Durán (@marqoss) January 18, 2026

Segundo o site Transfermarkt, especializado em mercado de transferências, Éderson vale 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 248 milhões na cotação atual).

Contudo, diferente de outras épocas, a Atalanta não deve fazer jogo duro desta vez, já que o contrato do campo-grandense vence em junho de 2027, o que o permitiria assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano e sair de graça do clube italiano.

Além do Atlético de Madrid, outros clubes europeus seguem monitorando as atuações e, principalmente, a situação contratual de Éderson com a Atalanta. No ano passado, o Correio do Estado, com base em informações de jornais do velho continente, chegou a noticiar que o Manchester City e Manchester United já chegaram a conversar com o estafe do jogador.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

Assine o Correio do Estado