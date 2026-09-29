Água de vulcão ativo revela ser vivo que consegue sobreviver e se reproduzir a 63 °C - Foto: Edu Raw/Pexels

Uma ameba descoberta em fontes geotérmicas do Parque Nacional Vulcânico Lassen, na Califórnia, desafia os limites conhecidos da resistência térmica em organismos complexos. Batizada de Incendiamoeba cascadensis, a ameba continua a crescer e a se dividir em temperaturas consideradas letais para organismos eucariotos.

A pesquisa foi conduzida por uma equipe da Universidade de Siracusa, e os resultados foram publicados na revista Cell. Os cientistas coletaram diferentes organismos em cursos de água aquecidos pela atividade vulcânica e testaram seu comportamento no laboratório sob temperaturas cada vez mais altas. Os testes revelaram capacidades de sobrevivência até então desconhecidas.

Uma ameba que supera o limite térmico conhecido

Os testes revelaram algo incomum quando a ameba manteve atividade normal a 57 °C, temperatura próxima aos limites conhecidos para eucariotos. Diferentemente de bactérias e arqueas, esses seres possuem células com estruturas internas diferenciadas, como núcleo e outros orgânulos. Essa complexidade celular torna as temperaturas elevadas especialmente problemáticas, pois podem alterar proteínas, membranas e componentes essenciais para a atividade celular.

A equipe aumentou progressivamente a temperatura e constatou que Incendiamoeba cascadensis continuou se dividindo por mitose até 63 °C, superando o limite térmico atribuído até então à vida eucariota. Conforme o calor aumentava, os cientistas observaram a ativação dos mecanismos celulares de proteção de proteínas, reparo de DNA e transporte através de membranas.

Também detectaram maior presença, nas proteínas, de aminoácidos com carga positiva, estratégia semelhante à empregada por bactérias e arqueas termófilas para conservar a estabilidade em condições extremas.

Os testes revelam resistência extrema

Quando o ambiente superava 64°C, a ameba deixava de crescer e adotava forma semelhante a um quiste, arredondando seu corpo unicelular. Os pesquisadores observaram ainda estruturas móveis semelhantes a pequenos pelos que poderiam intervir na detecção de mudanças térmicas.

A resistência continuou mesmo após exposições mais severas, e ao submeterem Incendiamoeba cascadensis a 70 °C, os cientistas constataram que a ameba conseguia recuperar o crescimento normal ao retornar a 60 °C. O limite apareceu aos 80 °C, temperatura após a qual ela não conseguiu se recuperar.

Até então, considerava-se que eucariotos dificilmente ultrapassavam 60 °C, enquanto alguns microrganismos procariotos suportam valores muito maiores. O novo organismo demonstra que ambientes vulcânicos ainda escondem formas de vida capazes de ampliar os limites térmicos conhecidos das células complexas.

Implicações para a biologia e além

Segundo Beryl Rappaport, primeira autora do trabalho no laboratório de Oliverio. Existe convergência na forma como as propriedades de proteínas se selecionam para atingir estabilidade a altas temperaturas, mesmo entre organismos muito diferentes. A descoberta levanta questões sobre possíveis formas de vida em ambientes extremos tanto no nosso planeta quanto potencialmente em outros mundos do sistema solar.

A descoberta reforça que os ecossistemas geotérmicos ainda guardam mistérios sobre a adaptação biológica. Cada espécie desenvolveu estratégias únicas para sobreviver, e Incendiamoeba cascadensis exemplifica como a vida prospera em ambientes extremos da Terra.