Alerta geral no Brasil: novo ciclone vai se formar e Rio Grande do Sul pode ser afetado - Foto: Vladimir Srajber/Pexels

Uma nova frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira (29), impulsionada pela formação de um ciclone extratropical na fronteira entre o estado gaúcho e o Uruguai. Com isso, as chuvas que atingem a região gaúcha tendem a se intensificar, e a área sob risco de temporais deve crescer.

Segundo a Climatempo, ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h, devem atingir grande parte do Sul do país no período entre a madrugada e a manhã de terça. A previsão inclui ainda queda de granizo e chuva concentrada em poucas horas.

O que deixou o tempo instável na segunda

Antes da chegada do ciclone, o Rio Grande do Sul já enfrentava temporais nesta segunda-feira (28) e até mesmo no domingo (27), com destaque para os períodos da tarde. À noite, cidades como Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Rosário do Sul e Caxias do Sul ficaram sob risco de chuva forte, granizo e rajadas.

Santa Catarina e o Paraná também sentiram a instabilidade nesse mesmo dia, embora com menor intensidade do que o quadro registrado no território gaúcho. Ciclones extratropicais como o que se forma agora surgem do encontro entre massas de ar distintas, mecanismo que costuma provocar mudanças bruscas no tempo e chuva volumosa em curto espaço de tempo.

O SUL DO BRASIL (RIO GRANDE DO SUL) FOI ACOMETIDO PELA IMPLACÁVEL FORÇA DA NATUREZA | Granizo e super célula de tempestade.



Reportado em 27/09/26. pic.twitter.com/0kxxgp0VmT — GLOBAL REPORT RODRIGO RABELO (@FordMultim83468) September 28, 2026

Novos sistemas podem se repetir na primavera

O meteorologista Francisco de Assis Diniz alertou que novos ciclones extratropicais são esperados especialmente até o início da primavera na faixa entre Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. A região funciona como corredor natural para esse tipo de fenômeno nesta época do ano.

Um episódio recente já havia mostrado a força desses sistemas: a pressão do ciclone chegou a cerca de 998 hectopascais, patamar considerado forte quando fica em 1.000 hectopascais ou menos. Na ocasião, a Defesa Civil chegou a reconhecer situação de emergência em 17 municípios do Rio Grande do Sul, sendo 16 deles afetados por chuvas intensas.

Frente fria segue para outros estados

O Paraná deve enfrentar tempestades mais severas em algumas áreas durante a madrugada e a manhã de terça, período em que o sistema atinge força máxima. À tarde, a instabilidade avança rumo a Mato Grosso do Sul, São Paulo e trechos de Minas Gerais, que passam a registrar pancadas de chuva e céu mais nublado.

Essa mudança de cenário interrompe, em Mato Grosso do Sul, uma sequência de tardes de calor intenso que vinha se repetindo nos dias anteriores.

Calor extremo resiste no centro do país

Enquanto o Sul lida com temporais, o calor segue dominante em boa parte do Centro-Oeste nesta segunda-feira (28). Cuiabá pode chegar aos 40°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, enquanto Goiânia tem previsão de 38°C. Brasília deve marcar cerca de 34°C, com predomínio de tempo seco e sol forte.

Litoral do sudeste tem previsão de chuva

No Sudeste, pancadas de chuva atingem o litoral paulista, o Rio de Janeiro, o sudeste de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo, enquanto o interior segue com tempo quente. Belo Horizonte pode registrar máxima próxima dos 35°C, São Paulo chega perto de 31°C e o Rio de Janeiro atinge cerca de 28°C.

O calor mais resistente permanece concentrado no interior mineiro e nas regiões oeste e noroeste paulista, pontos onde a chegada da frente fria tende a demorar mais para se fazer notar.

Com a formação do ciclone prevista para a madrugada desta terça-feira (29) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. A orientação para quem vive no estado gaúcho é redobrar a atenção às rajadas de vento e ao volume de chuva acumulado em poucas horas.