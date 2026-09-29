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Clima

Alerta global: El Niño pode causar 451 mil mortes adicionais no mundo até fevereiro

Impacto recai com mais força sobre países em desenvolvimento.

João V. Valença

29/09/2026 - 18h44
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O fenômeno climático El Niño pode elevar em 451 mil o número de mortes ligadas ao calor no mundo até fevereiro, segundo projeções científicas divulgadas nesta quarta (23). O impacto recai com mais força sobre países em desenvolvimento, onde a estrutura de saúde tem menos capacidade de resposta a ondas de calor extremo.

Declarado em junho, o fenômeno deve atingir o pico de intensidade ainda neste ano e caminha para superar registros anteriores, o que amplia os efeitos já provocados pelas mudanças climáticas. O Brasil aparece nas projeções com 13 mil mortes adicionais estimadas no mesmo período.

Por que o calor mata mais em certas regiões

Ao esquentar as águas superficiais do Oceano Pacífico, o El Niño desorganiza os ventos e altera o regime de chuvas em escala mundial. Esse desequilíbrio térmico agrava doenças cardiovasculares e respiratórias, e pode piorar a qualidade do ar em áreas afetadas por incêndios florestais associados à seca.

O Climate Impact Lab. Da Universidade de Chicago, projeta que a região africana do Sahel some 66.800 mortes adicionais em comparação a um ano sem o fenômeno; quase metade delas concentrada na Nigéria. A Indonésia aparece com 19.300 óbitos a mais, enquanto Filipinas, Vietnã, Tailândia e Camboja juntos somariam 19.400, e Índia teria 15.800 mortes adicionais.

Como os pesquisadores chegaram aos números

A equipe cruzou dados sobre temperatura e excesso de mortalidade coletados em 24.378 regiões distintas, considerando clima local e grau de vulnerabilidade de cada área. Depois, comparou essas informações com previsões de temperatura de longo prazo, usando como referência a média histórica entre 1996 e 2025 para calcular quantas mortes extras seriam atribuíveis ao fenômeno.

Os cálculos ainda não passaram por revisão de outros cientistas, mas devem ser publicados em breve em revista especializada. Em 22 de setembro, a Organização das Nações Unidas já havia classificado como significativa a ameaça que o El Niño representa à saúde pública global.

Riscos que vão além das altas temperaturas

O calor extremo não é o único problema associado ao fenômeno. Secas prolongadas e inundações repentinas tendem a favorecer surtos de desnutrição e cólera em regiões mais vulneráveis, somando-se ao efeito direto das temperaturas sobre a saúde da população.

Com o pico do El Niño previsto para os últimos meses do ano. O monitoramento das próximas semanas deve indicar se as projeções de mortalidade se confirmam nas regiões mais expostas ao calor extremo.

Tecnologia

Adeus ao ar-condicionado: nova tecnologia resfria a casa gastando 80% menos energia

Ele resfria o ar por meio da evaporação da água.

29/09/2026 17h11

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Foto: FOX ^.ᆽ.^= /Pexels

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Batizado de Caeli One, um novo equipamento de climatização promete cortar em até 80% o consumo elétrico de quem recorre ao ar-condicionado para se proteger do calor. Em vez de compressores e gases refrigerantes, ele resfria o ar por meio da evaporação da água — técnica conhecida como resfriamento adiabático.

O lançamento surge justamente quando as altas temperaturas fazem o gasto com energia elétrica se tornar um peso maior no bolso de muitas famílias. Segundo a fabricante, o dispositivo entrega 16 watts de capacidade de refrigeração para cada watt elétrico consumido — cerca de cinco vezes a eficiência de sistemas convencionais.

Como o equipamento tira o calor do ar

O ar passa por um mecanismo interno que usa a água em evaporação para absorver parte do calor antes de devolver esse ar, agora mais frio, para dentro de casa. Quem sai do processo é o calor extraído, direcionado para fora da residência através de uma abertura na parede.

A lógica se aproxima da de climatizadores evaporativos já conhecidos no mercado, mas o sistema promete maior eficiência elétrica. Usar cerca de 20% da energia normalmente necessária para produzir o mesmo efeito de resfriamento é a meta declarada pela empresa responsável pelo projeto.

Água no lugar de gases refrigerantes

Ao eliminar completamente os gases refrigerantes que equipam boa parte dos aparelhos de ar-condicionado, a estrutura do Caeli One reduz o impacto ambiental associado à climatização. É um argumento ambiental que a empresa soma ao apelo econômico.

Em troca, o funcionamento depende de um insumo que o ar-condicionado tradicional dispensa: a água. Segundo a fabricante, 1 metro cúbico do líquido seria suficiente para quatro meses de uso contínuo, embora o consumo real varie conforme a intensidade de uso, a temperatura e as condições do ambiente.

Instalação do sistema

Instalar o Caeli One exige uma tomada elétrica, ligação com o abastecimento hídrico e a fixação de peças em uma parede com saída para o exterior. Essa configuração busca simplificar a infraestrutura e evitar as grandes unidades externas típicas dos modelos split.

Clima seco favorece o desempenho

Nem todo cenário climático extrai o mesmo resultado do processo evaporativo. Ambientes mais secos tendem a se beneficiar mais, enquanto locais muito úmidos enfrentam uma limitação física: a evaporação perde força quando o ar já está saturado de vapor. E a capacidade de resfriamento cai junto.

Por isso, o Caeli One funciona melhor como alternativa regional, não como substituto universal e imediato do ar-condicionado tradicional. A eficácia real do sistema depende do clima de cada casa antes de decidir pela troca.

Manter o ambiente fresco sem pesar tanto na conta de energia é um dos maiores obstáculos da climatização doméstica, e soluções como essa tendem a se popularizar caso a empresa comprove esses níveis de eficiência em diferentes situações de uso.

Superação

Aos 9 anos e com uma perna amputada, menino se torna o mais jovem a escalar as 3 maiores montanhas

Albie-Junior completou o trajeto ao lado do pai.

29/09/2026 16h27

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Foto: Mario Vogt/Pexels

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Um garoto de 9 anos do Reino Unido, com a perna esquerda amputada desde a infância, escalou as três montanhas mais altas do país em 22 horas e 30 minutos. Albie-Junior completou o trajeto ao lado do pai, alcançando os picos de Gales, Escócia e Inglaterra em menos de 24 horas.

A prótese que ele usa desde criança enfrentou pedras soltas e ventos fortes ao longo do percurso. O menino manteve o ritmo nas três subidas, inclusive nos trechos mais técnicos.

Uma condição rara desde o nascimento

Albie-Junior nasceu com a perna esquerda mais curta que a direita, sem o osso da fíbula e com o pé deformado. A amputação aconteceu quando ele tinha 15 meses. Antes dos 2 anos, ele já caminhava com uma prótese.

O pai do menino é treinador de corrida e o levou às trilhas ainda pequeno. Aos 4 anos, o garoto subiu o Yr Wyddfa, de 1.085 metros, tornando-se o amputado mais jovem a alcançar o topo mais alto de Gales.

Do primeiro cume ao desafio triplo

No ano seguinte, aos 5 anos, ele conquistou o Ben Nevis, com 1.344 metros, a montanha mais alta da Escócia. Aos 6 anos, alcançou o Scafell Pike, de 978 metros, o ponto mais elevado da Inglaterra.

O grande teste veio aos 9 anos: unir os três cumes numa única jornada de até 24 horas. Antes da largada, foram quatro meses de treino de força e resistência. O trajeto somou 37 quilômetros de caminhada e mais de 3.000 metros de desnível, além dos deslocamentos de carro entre os três países.

Vento, neblina e a expectativa de um recorde

A dupla enfrentou baixas temperaturas e neblina densa nos primeiros trechos, além de um piso rochoso e escorregadio que dificultava a tração da prótese. Na etapa final, em Gales, ventos fortes e subidas íngremes exigiram resistência do menino.

Agora, Albie-Junior aguarda a validação do Guinness World Records para ser reconhecido oficialmente como o amputado mais jovem a completar as três montanhas mais altas do Reino Unido em menos de 24 horas.

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