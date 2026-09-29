Com R$ 1,3 bilhão de fortuna, atriz mais bem paga de Hollywood revela seu refúgio de R$ 24 milhões - Foto: Daniel Dan/Pexels

Nicole Kidman acumula uma fortuna de R$ 1,3 bilhão e é reconhecida pela Forbes como a atriz mais bem paga de Hollywood em 2024. A atriz também possui imóveis em Nova York, Los Angeles e Nashville.

Quando quer descansar, a atriz deixa os holofotes e os tapetes vermelhos para se refugiar em sua fazenda australiana, longe da rotina de gravações. Adquirida em 2008, a propriedade, batizada de Bunya Hill, fica em Nova Gales do Sul, na costa leste da Austrália, e está avaliada em aproximadamente R$ 24 milhões.

Os 111 acres formam um refúgio onde Kidman encontra paz e simplicidade ao lado da família.

Vida rural genuína no campo australiano

Na fazenda, Nicole Kidman cuida de vacas, cabras e alpacas. Ela também mantém um pomar onde produz geleia caseira, em uma rotina distante do mundo do cinema.

A área externa reúne uma piscina de 18 metros, quadra de tênis, academia equipada e trampolim com vista para as colinas. O espaço combina descanso, atividade física e contato com a natureza para toda a família.

Elegância e conforto em cada cômodo

A casa principal tem estilo clássico, com varandas de pedra, uma escada de madeira esculpida na entrada e 10 lareiras de mármore distribuídas pelos ambientes. A biblioteca tem um sofá de couro e estantes repletas de livros. A sala de jogos se organiza em torno de uma mesa de bilhar central.

A sala de estar se integra à cozinha por grandes janelas que vão do chão ao teto. Elas levam luz natural aos ambientes e oferecem vista para as colinas. Sofás claros e um piano de cauda completam o espaço, que combina sofisticação e aconchego familiar.

Espaço reservado para hóspedes

A propriedade inclui uma cabana de pedra com cozinha própria, isolada em meio à vegetação. O espaço permite receber amigos e familiares com privacidade, sem comprometer a tranquilidade do local.

Em entrevista à revista Vogue, Kidman destacou que o encanto de Bunya Hill está na tranquilidade, no ar fresco e na vida simples ao lado da família. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar momentos dessa rotina, distante dos holofotes.

Patrimônio imobiliário global

Além da fazenda australiana, Nicole Kidman mantém imóveis em diferentes países. Na Austrália, ela e o ex-marido Keith Urban adquiriram coberturas em Milsons Point e as uniram para criar um apartamento com vista para o porto de Sydney.

Fora da Austrália, o patrimônio inclui uma residência em Nashville, um imóvel em Beverly Hills avaliado em milhões e um duplex no bairro de Chelsea, em Nova York. De acordo com o Celebrity Net Worth, a fortuna de Nicole Kidman alcança aproximadamente US$ 250 milhões em 2026, o equivalente a R$ 1,3 bilhão na cotação atual.

A separação oficial de Kidman e Urban, em 2026, estabeleceu a guarda compartilhada das filhas. As meninas passam 306 dias do ano com a atriz e 59 dias com o pai. O acordo também incluiu renúncia mútua a pensão conjugal e financeira, permitindo que ambos sigam suas vidas e carreiras de forma independente.