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Descoberta intrigante

Astrônomos apontam telescópio para local aparentemente vazio do espaço e avistam algo surpreendente

Descoberta ocorreu na constelação de Fornax

Henrique Cesaretti

02/11/2026 - 07h22
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O telescópio espacial James Webb identificou uma emissão luminosa inesperada em uma região onde nenhum instrumento esperava encontrar algo. A descoberta ocorreu na constelação de Fornax, em um ponto do céu onde nem o próprio James Webb nem o Hubble haviam apontado antes um objeto de interesse ou identificado qualquer objeto.

Uma equipe liderada pelo astrofísico Mason Huberty, da Universidade de Minnesota, buscava algo completamente diferente quando encontrou o sinal. O grupo investigava possíveis objetos formados pouco tempo após o Big Bang.

Como a luz foi capturada

O espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb permitiu aos cientistas analisar linhas de emissão específicas. Essas linhas funcionam como sinais da composição e das características dos corpos celestes. A análise registrou sete sinais distintos, dos quais seis se comportaram como o esperado para objetos já conhecidos pela astronomia.

A sétima emissão, porém, não se encaixou em nenhum padrão familiar. Ela apareceu em duas observações separadas, feitas em agosto e novembro de 2023, com um intervalo de 88 dias entre uma e outra. O fato de o sinal ter se repetido em momentos diferentes descarta a hipótese mais simples, a de um erro pontual de leitura do instrumento.

 

Por que o sinal intriga os cientistas

A intensidade dessa emissão é o que mais chama atenção da equipe responsável pelo estudo. Se a luz viesse de um objeto com as características previstas pelos modelos atuais, ela deveria ter um brilho muito mais fraco do que o registrado pelo telescópio.

Esse descompasso entre o esperado e o observado é o núcleo do mistério. Quando uma medição foge tanto do previsto, os astrônomos costumam revisar três frentes ao mesmo tempo: possíveis falhas no próprio equipamento. Interferências de outros corpos no caminho da luz e, por fim, a chance de o fenômeno exigir uma explicação física ainda não catalogada.

Nenhuma dessas hipóteses foi descartada até agora, e nenhuma delas, sozinha, explica por completo o que foi observado em Fornax. A distância entre o que a teoria prevê e o que o instrumento captou é exatamente o tipo de descompasso que costuma abrir caminho para revisões em modelos consolidados sobre o universo primitivo.

A equipe de Huberty segue investigando para encontrar uma resposta definitiva sobre o fenômeno, que pode estar relacionado a condições físicas extremas do universo.

Reflexão e Filosofia

Sófocles, autor de Édipo Rei: "Uma palavra nos liberta de todo o peso e sofrimento da vida"

A ideia condensa em uma única linha algo que atravessa culturas.

01/11/2026 17h15

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Uma reflexão atribuída ao dramaturgo grego Sófocles trata do que importa diante das dificuldades. Segundo a tradição, uma única palavra seria capaz de aliviar todo o fardo e toda a dor que a vida impõe: o amor.

A frase pertence à peça Édipo em Colono, de Sófocles, um dos nomes centrais do teatro grego do período clássico. O trecho aparece na linha 616 da obra, quando a ideia do afeto surge como força capaz de suavizar o peso da existência humana.

A ideia condensa em uma única linha algo que atravessa culturas e séculos sem perder o sentido: a noção de que o afeto pode redimir o sofrimento humano.

Quem foi o autor do verso

Nascido em Colono, nos arredores de Atenas, o dramaturgo veio de família abastada e cresceu no apogeu cultural grego sob Péricles. Ele chegou a viver mais de nove décadas — algo raro para a época — e testemunhou de perto a transformação de Atenas em referência de pensamento e arte.

Essa longevidade permitiu que acompanhasse décadas de disputas, guerras e mudanças na organização da cidade, cenário que atravessa boa parte de seus textos. A obra do escritor costuma colocar reis, heróis e figuras de destaque social diante de decisões difíceis, expondo as consequências do orgulho, da culpa e, em certos momentos, da redenção pelo afeto.

Édipo em Colono narra os últimos momentos de um herói marcado pela tragédia, cercado de perdas e culpas que o acompanham até o fim. Nesse cenário de sofrimento acumulado, a menção ao afeto surge como contraponto e sugere que mesmo o maior peso encontra alívio em algo simples e humano.

Uma trajetória que uniu arte e política

Aos 16 anos, ainda adolescente, ele foi escolhido para liderar um coro de jovens em comemoração à vitória da frota grega contra os persas na Batalha de Salamina. O convite reconhecia tanto sua habilidade musical quanto sua presença marcante diante do público.

Ao contrário de colegas que deixaram a cidade em algum momento, ele permaneceu sempre em Atenas, dividindo a escrita teatral com funções de peso na vida pública.

Atuou como responsável pelo tesouro da cidade e foi escolhido duas vezes como estrategista militar. Nesse período, serviu ao lado do próprio Péricles. Essa combinação rara entre criação artística e responsabilidade administrativa ajudou a consolidar sua influência na sociedade ateniense e refletiu nas próprias peças que escrevia, que frequentemente debatiam questões de poder, justiça e moralidade.

O recorde nos festivais de teatro

Estima-se que o dramaturgo tenha escrito 123 peças ao longo da vida, das quais apenas sete sobreviveram. Mesmo com as perdas ao longo dos séculos, o que restou basta para explicar por que seu nome segue citado ao lado de Ésquilo e Eurípedes entre os fundadores da tragédia grega.

Nas Grandes Dionisíacas, o principal festival teatral de Atenas, ele conquistou 24 vitórias e nunca terminou abaixo do segundo lugar.

Esse desempenho consolidou sua reputação como o mais premiado entre os autores trágicos da época. A consistência com que suas peças venciam refletia não apenas a qualidade da dramaturgia, mas também a profunda compreensão que possuía dos conflitos humanos e das emoções que movem as pessoas.

Seus prêmios reconheciam um trabalho que equilibrava a beleza formal com a profundidade psicológica dos personagens.

Por que a frase ainda ecoa hoje

A reflexão permanece atual por sua simplicidade: pessoas de épocas e culturas diferentes podem reconhecer no afeto uma resposta ao sofrimento da existência. O verso não oferece uma solução material nem uma fórmula técnica, mas reconhece que a conexão humana e o amor possuem peso equivalente ao das adversidades.

Essa perspectiva, formulada na Antiguidade clássica, continua ressoando porque toca numa verdade que transcende contextos históricos específicos.

Ciência

Estudo estima que Super El Niño pode provocar mais de 800 mil mortes

Mais de dois terços dessa projeção, 19,5 mil mortes, devem ocorrer até abril de 2027.

01/11/2026 16h24

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Mortes extras ligadas ao calor em escala global podem chegar a 857,4 mil até março de 2027, em razão de um fenômeno climático batizado de Super El Niño. O Brasil aparece em sexto lugar no ranking dos países com maior número estimado de óbitos no período, com 26,7 mil mortes extras projetadas.

Mais de dois terços dessa projeção, 19,5 mil mortes, devem ocorrer até abril de 2027. Trata-se de projeções estatísticas, e não de mortes já registradas, usadas como parâmetro para medir o tamanho do impacto do calor extremo ligado ao fenômeno.

As projeções consideram mortes adicionais em comparação com a média do período de 1996 a 2005, por isso alguns países podem apresentar valores negativos, indicando estimativas abaixo da linha de base.

A estimativa aumentou porque as temperaturas de agosto e setembro superaram o esperado: agosto deste ano teve a maior média já registrada para o mês, e setembro ficou na segunda colocação histórica.

Índia, China e Nigéria lideram as estimativas

Mais 372,9 mil óbitos devem se somar até março, completando dez meses de monitoramento. A Índia concentra a maior estimativa entre os países analisados, com 160 mil mortes adicionais previstas para todo o período. Depois aparecem China, com 85,4 mil, e Nigéria, com 69,7 mil óbitos adicionais no mesmo intervalo.

Já para os próximos seis meses, a projeção muda de ordem: a Nigéria deve ter o maior número de mortes. Com 56,1 mil, à frente da Índia, que soma 55,2 mil nesse recorte. A Indonésia também desponta como ponto de atenção, com 29,3 mil mortes adicionais previstas para o mesmo semestre.

Como o fenômeno altera o clima global

A água na faixa central e tropical do Oceano Pacífico esquenta bem além da média histórica quando o El Niño se forma. Chuva mais intensa e tempestades tendem a atingir regiões dos Estados Unidos. Da América do Sul e da Europa, enquanto Austrália, Indonésia e o Sul da Ásia costumam sofrer com estiagem prolongada e secas severas.

Fumaça e calor pressionam a saúde

Na Indonésia, as condições associadas ao El Niño favorecem incêndios florestais, que tendem a piorar a qualidade do ar e agravar problemas respiratórios na população local. O aquecimento das águas do Pacífico libera calor para a atmosfera, elevando as temperaturas em escala global.

O Brasil figura entre os dez países com maior número absoluto de óbitos estimados pelo monitor da Universidade de Chicago e da Universidade de Michigan.

Episódios de El Niño costumam se repetir de forma irregular, geralmente a cada dois a sete anos. Os chamados Super El Niños são mais raros, com intervalos estimados de dez a 15 anos.

Especialistas ressaltam que os recordes de temperatura registrados recentemente também estão relacionados às mudanças climáticas e ao aquecimento global, o que pode intensificar os impactos de fenômenos El Niño mais intensos sobre os riscos e extremos climáticos no mundo.

Como São Paulo vai monitorar e responder ao Super El Niño

  • Classificar as regiões do estado em quatro níveis operacionais — verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência) — conforme a gravidade do cenário.
  • Produzir boletins diários pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, que incluem previsão meteorológica e classificação de riscos de cada regional.
  • Oferecer uma previsão para os três dias seguintes, facilitando o acompanhamento e as providências das defesas civis municipais.
  • Emitir avisos e alertas específicos para a população em situações de risco imediato, além de adotar ações emergenciais.
  • Usar o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta com dados do sistema Earth Networks, que pode indicar a direção de deslocamento das chuvas e estimar o tempo para chegada aos municípios vizinhos.

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