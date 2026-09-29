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Investimento

Ele investiu US$ 1 mil em rede social e hoje é a pessoa mais rica do Brasil com R$ 162,9 bilhões

Também colaborou na estruturação técnica do site.

João V. Valença

29/09/2026 - 18h13
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Um aporte de mil dólares durante os tempos de universidade acabou se convertendo na maior riqueza pessoal já registrada entre os brasileiros. Com 22 anos e matriculado em Economia na Universidade de Harvard, Eduardo Saverin aplicou essa quantia em 2004 no Thefacebook.com, iniciativa acadêmica que ele ajudava a tirar do papel junto com Mark Zuckerberg. Na época, não havia garantia de sucesso.

Passados mais de vinte anos, aquela fatia inicial se converteu em um patrimônio de R$ 162,9 bilhões, o suficiente para tornar Saverin o brasileiro mais rico da atualidade.

Papel técnico na criação da rede

O envolvimento de Saverin não se limitou ao dinheiro: ele também colaborou na estruturação técnica do site e, de acordo com a Forbes, foi responsável por montar um servidor na garagem da residência de seus pais.

A parceria com Zuckerberg, no entanto, não durou muito tempo. Divergências sobre a administração do negócio levaram os dois à Justiça americana em 2005, num processo que discutia a fatia acionária de Saverin e seu reconhecimento como cofundador da empresa.

Disputa judicial e o acordo confidencial

Um acordo extrajudicial encerrou o litígio em 2009, sem detalhes tornados públicos sobre os termos. Analistas da época calculavam que Saverin teria ficado com uma fatia próxima a 5% da companhia, participação que se tornaria extremamente valiosa nos anos seguintes.

A virada veio com a expansão acelerada do Facebook, e a abertura de capital na Nasdaq, em 2012, movimentou US$ 16 bilhões, com 421,2 milhões de ações negociadas a US$ 38 cada. O salto multiplicou o valor da participação retida por Saverin.

Aquisições que ampliaram o valor da empresa

As aquisições reforçaram o crescimento do grupo controlado por Zuckerberg. O Instagram foi incorporado por US$ 1 bilhão ainda em 2012, e o WhatsApp entrou para o pacote por cerca de US$ 22 bilhões. Os negócios ajudaram a empresa a se tornar a atual Meta.

A trajetória de Saverin na lista de bilionários começou em 2011, quando seu patrimônio somava R$ 2,6 bilhões segundo a Forbes. Foi em 2024 que o brasileiro chegou ao topo do ranking de fortunas nacionais pela primeira vez, e ele segue na liderança em 2026.

Oscilação recente e distância do segundo colocado

O valor atual de R$ 162,9 bilhões representa queda em relação aos R$ 227 bilhões registrados em 2025, reflexo direto da desvalorização das ações da Meta no período. Ainda assim, a vantagem sobre o segundo lugar segue larga: Vicky Safra e a família somam R$ 130,6 bilhões, uma diferença de mais de R$ 30 bilhões.

Parte da fortuna de Saverin já não depende só da Meta. Em 2015, ele cofundou a B Capital, empresa de investimentos voltada para startups.

Novo fundo mira inteligência artificial

A gestora ampliou o apetite por esse setor, e em julho de 2026, fechou o terceiro fundo da história, o Ascent Fund III. O fundo reúne US$ 500 milhões voltados a startups de inteligência artificial, com foco especial em saúde e energia, em mercados da América do Norte e da Ásia.

Aos 44 anos, Saverin mantém rotina discreta em Singapura, onde vive desde 2009. A diversificação para fora das ações da Meta consolidou uma segunda frente de renda que ajuda a sustentar sua posição no topo do ranking brasileiro.

Tecnologia

Adeus ao ar-condicionado: nova tecnologia resfria a casa gastando 80% menos energia

Ele resfria o ar por meio da evaporação da água.

29/09/2026 17h11

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Foto: FOX ^.ᆽ.^= /Pexels

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Batizado de Caeli One, um novo equipamento de climatização promete cortar em até 80% o consumo elétrico de quem recorre ao ar-condicionado para se proteger do calor. Em vez de compressores e gases refrigerantes, ele resfria o ar por meio da evaporação da água — técnica conhecida como resfriamento adiabático.

O lançamento surge justamente quando as altas temperaturas fazem o gasto com energia elétrica se tornar um peso maior no bolso de muitas famílias. Segundo a fabricante, o dispositivo entrega 16 watts de capacidade de refrigeração para cada watt elétrico consumido — cerca de cinco vezes a eficiência de sistemas convencionais.

Como o equipamento tira o calor do ar

O ar passa por um mecanismo interno que usa a água em evaporação para absorver parte do calor antes de devolver esse ar, agora mais frio, para dentro de casa. Quem sai do processo é o calor extraído, direcionado para fora da residência através de uma abertura na parede.

A lógica se aproxima da de climatizadores evaporativos já conhecidos no mercado, mas o sistema promete maior eficiência elétrica. Usar cerca de 20% da energia normalmente necessária para produzir o mesmo efeito de resfriamento é a meta declarada pela empresa responsável pelo projeto.

Água no lugar de gases refrigerantes

Ao eliminar completamente os gases refrigerantes que equipam boa parte dos aparelhos de ar-condicionado, a estrutura do Caeli One reduz o impacto ambiental associado à climatização. É um argumento ambiental que a empresa soma ao apelo econômico.

Em troca, o funcionamento depende de um insumo que o ar-condicionado tradicional dispensa: a água. Segundo a fabricante, 1 metro cúbico do líquido seria suficiente para quatro meses de uso contínuo, embora o consumo real varie conforme a intensidade de uso, a temperatura e as condições do ambiente.

Instalação do sistema

Instalar o Caeli One exige uma tomada elétrica, ligação com o abastecimento hídrico e a fixação de peças em uma parede com saída para o exterior. Essa configuração busca simplificar a infraestrutura e evitar as grandes unidades externas típicas dos modelos split.

Clima seco favorece o desempenho

Nem todo cenário climático extrai o mesmo resultado do processo evaporativo. Ambientes mais secos tendem a se beneficiar mais, enquanto locais muito úmidos enfrentam uma limitação física: a evaporação perde força quando o ar já está saturado de vapor. E a capacidade de resfriamento cai junto.

Por isso, o Caeli One funciona melhor como alternativa regional, não como substituto universal e imediato do ar-condicionado tradicional. A eficácia real do sistema depende do clima de cada casa antes de decidir pela troca.

Manter o ambiente fresco sem pesar tanto na conta de energia é um dos maiores obstáculos da climatização doméstica, e soluções como essa tendem a se popularizar caso a empresa comprove esses níveis de eficiência em diferentes situações de uso.

Superação

Aos 9 anos e com uma perna amputada, menino se torna o mais jovem a escalar as 3 maiores montanhas

Albie-Junior completou o trajeto ao lado do pai.

29/09/2026 16h27

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Foto: Mario Vogt/Pexels

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Um garoto de 9 anos do Reino Unido, com a perna esquerda amputada desde a infância, escalou as três montanhas mais altas do país em 22 horas e 30 minutos. Albie-Junior completou o trajeto ao lado do pai, alcançando os picos de Gales, Escócia e Inglaterra em menos de 24 horas.

A prótese que ele usa desde criança enfrentou pedras soltas e ventos fortes ao longo do percurso. O menino manteve o ritmo nas três subidas, inclusive nos trechos mais técnicos.

Uma condição rara desde o nascimento

Albie-Junior nasceu com a perna esquerda mais curta que a direita, sem o osso da fíbula e com o pé deformado. A amputação aconteceu quando ele tinha 15 meses. Antes dos 2 anos, ele já caminhava com uma prótese.

O pai do menino é treinador de corrida e o levou às trilhas ainda pequeno. Aos 4 anos, o garoto subiu o Yr Wyddfa, de 1.085 metros, tornando-se o amputado mais jovem a alcançar o topo mais alto de Gales.

Do primeiro cume ao desafio triplo

No ano seguinte, aos 5 anos, ele conquistou o Ben Nevis, com 1.344 metros, a montanha mais alta da Escócia. Aos 6 anos, alcançou o Scafell Pike, de 978 metros, o ponto mais elevado da Inglaterra.

O grande teste veio aos 9 anos: unir os três cumes numa única jornada de até 24 horas. Antes da largada, foram quatro meses de treino de força e resistência. O trajeto somou 37 quilômetros de caminhada e mais de 3.000 metros de desnível, além dos deslocamentos de carro entre os três países.

Vento, neblina e a expectativa de um recorde

A dupla enfrentou baixas temperaturas e neblina densa nos primeiros trechos, além de um piso rochoso e escorregadio que dificultava a tração da prótese. Na etapa final, em Gales, ventos fortes e subidas íngremes exigiram resistência do menino.

Agora, Albie-Junior aguarda a validação do Guinness World Records para ser reconhecido oficialmente como o amputado mais jovem a completar as três montanhas mais altas do Reino Unido em menos de 24 horas.

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