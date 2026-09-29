Demorei para entender por que não deveria deixar o frango cozinhando por muito tempo no fogo - Foto: e2ghost/Pexels

Deixar a panela no fogo além da conta não faz a proteína desaparecer do alimento, mas muda a forma como o corpo consegue aproveitá-la. O calor excessivo mantém a quantidade total de nutrientes, porém altera a estrutura das moléculas proteicas e dificulta a digestão. Ainda assim, muita gente imagina que cozinhar demais destrói todo o valor nutricional da refeição.

Na prática, a absorção biológica piora durante o processo digestivo.

O que o calor faz com as proteínas

Quando carnes, ovos ou queijos ficam tempo demais na panela, a quantidade de proteína presente no prato continua lá. Os macronutrientes permanecem no alimento, mas o tempo de exposição ao fogo modifica sua base proteica.

O aquecimento moderado provoca um processo natural chamado desnaturação, que altera a forma das moléculas sem destruir sua sequência essencial de aminoácidos. Essa mudança inicial é benéfica porque permite que as enzimas do corpo trabalhem melhor na digestão, e o problema começa quando o calor se torna extremo.

Em temperaturas muito altas, as cadeias moleculares se agrupam e se compactam. As ligações químicas ficam tão fechadas que as enzimas do organismo têm dificuldade para quebrar os blocos proteicos e absorver os aminoácidos necessários. Assim, certos aminoácidos essenciais ficam menos disponíveis para o metabolismo, e a eficiência da absorção cai.

Os sinais visíveis do cozimento excessivo

A textura do alimento é o indicador mais claro de que ele passou do ponto. Quando sofrem calor intenso demais, as proteínas se contraem e expulsam a umidade. Frango e peixe ficam ressecados e duros, os ovos ganham consistência borrachuda, e o queijo paneer fica quebradiço.

Quando a comida queima, surgem compostos químicos indesejáveis na superfície: aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos, substâncias com potencial carcinogênico. Reaquecer refeições prontas repetidamente também provoca danos semelhantes, e isso prejudica a mastigação e o sabor dos pratos frescos. O ideal é usar temperatura moderada e observar os sinais: cor, textura e aroma.

Essa atenção simples impede o desperdício nutricional e garante que você aproveite de verdade o valor proteico de cada refeição.