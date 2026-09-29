Gelo derrete na Noruega e revela flecha de 5.000 anos escondida nas montanhas

Uma flecha com ponta de ardósia foi encontrada nas montanhas de Jotunheimen, na Noruega, depois de ficar milênios presa ao gelo: os arqueólogos calculam que ela tenha entre 5.000 e 6.000 anos. Junto com a ponta, restaram pedaços do cabo de madeira, que só voltaram a ver a luz porque as camadas mais antigas de gelo da região estão sumindo.

Esse recuo tem feito aumentar o número de vestígios da Idade da Pedra e da Idade do Bronze encontrados nessas regiões de altitude.

Somente nesta última temporada de trabalho de campo, realizada em Kvitingskjølen — que abrange os pontos de Langfonne, Storfonne e Handklefonne, em Jotunheimen —, a equipe recolheu 48 flechas de períodos pré-históricos. As pontas variam entre ardósia, osso e concha de molusco de água doce, revelando sofisticação técnica e acesso a recursos diversos naquela época.

Um arquivo congelado há milênios

Desde 2006, o programa de arqueologia glacial de Innlandet identificou 73 locais arqueológicos e recuperou mais de 5.000 artefatos nas regiões montanhosas. A coleção inclui componentes de arcos, vestígios de roupas e calçados, equipamentos de viagem, restos de cavalos de carga usados como animais de transporte. E evidências de caças a renas que moldaram a subsistência humana nessas altitudes.

As renas frequentavam essas áreas de gelo, especialmente quando buscavam temperaturas menores e alívio de insetos. Caçadores as perseguiam, e flechas perdidas ou disparadas durante essas caçadas acabavam incorporadas ao gelo ao longo de milhares de anos, formando um arquivo arqueológico praticamente intacto.

Por que o congelamento preserva o que outras camadas destroem

Fora do gelo, materiais como madeira, couro, tendões e tecidos costumam não resistir muito tempo à ação do ambiente. O congelamento retarda a decomposição porque mantém temperaturas baixas, reduz a exposição ao oxigênio e limita a atividade de microrganismos. Objetos orgânicos que desapareceriam em séculos num solo comum atravessam milhares de anos dentro do gelo.

Essa preservação revela detalhes sobre técnicas de caça, rotas de deslocamento e vida cotidiana que normalmente se perderiam do registro arqueológico.

Uma corrida contra o tempo

Quando o programa começou em 2006, a maioria dos achados tinha menos de 2.000 anos, muitos do período Viking. Agora, materiais cada vez mais antigos da Idade do Bronze e da Idade da Pedra dominam as descobertas porque as camadas mais antigas do gelo estão desaparecendo.

À medida que as temperaturas sobem e o gelo recua, sedimentos preservados há milênios alcançam a superfície. No entanto, o mesmo processo que traz os objetos à tona também dá início à sua deterioração: sol, chuva e oscilações de temperatura passam a agir sobre madeira, couro e fibras assim que eles deixam de ficar protegidos pelo gelo, e a degradação pode ser rápida.

Por isso, os arqueólogos precisam localizar, documentar e conservar cada peça antes que ela se perca. Especialistas que monitoram essas áreas há duas décadas estimam que vários locais arqueológicos glaciais podem desaparecer nas próximas décadas.