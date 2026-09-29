Ir à escola é fundamental para as crianças, mas estudo revela um possível risco à saúde - Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Bactérias presentes na poeira das salas de aula podem estar associadas a pequenas reduções na função pulmonar de crianças, indica pesquisa da Universidade de Ferrara apresentada na Europa. O estudo analisou registros de 4.739 crianças em 294 salas de aula de 22 países para entender como essas bactérias do solo e da água afetam a respiração infantil.

Crianças passam horas todos os dias em salas de aula, onde a poeira se deposita e carrega microrganismos comuns do solo. Embora o risco individual seja pequeno, os pesquisadores alertam que variações mínimas distribuídas por toda a população em idade escolar podem ter impacto significativo na saúde pública a longo prazo.

Como o estudo foi feito

A pesquisa usou dados do projeto SINPHONIE, uma iniciativa europeia que mediu a qualidade do ar em escolas primárias há mais de uma década. Os pesquisadores coletaram poeira de cada sala de aula, mediram a quantidade de DNA de diferentes grupos bacterianos e dividiram as salas em terços conforme a quantidade de cada bactéria encontrada.

No teste de função pulmonar, cada criança respirou fundo e expirou com força em um dispositivo chamado espirômetro. O aparelho mede o volume total de ar exalado, quanto sai no primeiro segundo e a velocidade máxima do fluxo.

O estudo levou em conta dez fatores adicionais: idade, sexo, índice de massa corporal, exposição a fumaça, animais de estimação, nível de renda familiar, idade do prédio escolar, região geográfica e níveis externos de partículas finas e dióxido de nitrogênio.

Quais bactérias foram encontradas

Duas bactérias do solo apareceram com destaque nas amostras de poeira: Streptomyces, que pode indicar umidade ou danos estruturais no prédio, e Mycobacterium, que vive tanto no solo quanto em água e consegue permanecer dentro de edifícios por longos períodos. Ambas são comuns em solo, poeira e ar — nenhuma delas é rara ou exótica.

As salas com níveis mais altos de uma bactéria também tendiam a ter níveis mais altos da outra, sugerindo condições ambientais compartilhadas. Entre todos os microrganismos medidos nessas escolas, apenas um grupo comum de fungos foi encontrado em concentrações típicas maiores.

O impacto na respiração das crianças

Nas salas de aula com os maiores níveis de Streptomyces, o volume total de ar que as crianças conseguiram expelir foi, em média, 0,08 litro menor — 2,7 fluid ounces (0,08 litro), o equivalente a cerca de um terço de uma xícara — do que o das crianças das salas com menos dessa bactéria.

Quando o nível de Mycobacterium era mais alto, a redução aparecia no ar exalado no primeiro segundo: as crianças conseguiam expelir 0,06 litros a menos nesse período, aproximadamente um quarto de xícara. A velocidade máxima do fluxo de ar também foi menor nesses casos. Em ambas as situações, as diferenças foram pequenas, mas presentes de forma consistente.

O que os achados significam

Uma redução leve a moderada na função pulmonar durante a infância pode preceder doenças pulmonares evitáveis na vida adulta, segundo Soutrik Banerjee, estatístico-chefe por trás da pesquisa. Porém, nenhuma das crianças envolvidas no estudo foi acompanhada até a idade adulta para confirmar essa progressão.

Embora o declínio seja mínimo para cada criança, essa pequena diferença distribuída entre milhões de crianças em escolas pode ter relevância para a saúde pública.

Os achados foram apresentados no Congresso da Sociedade Respiratória Europeia em Barcelona. A relação de causa e efeito ainda não está esclarecida: os pesquisadores não podem confirmar se as bactérias causam a redução ou se apenas estão associadas a ela.