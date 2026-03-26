"A liberdade sendo, dia após dia, cerceada"

Giba Um

...gostar, de muita lealdade, um executivo extraordinário. Ser candidato ao Senado ajuda mais", de Lula, no lançamento da candidatura de Fernando Haddad, ainda sobre o destino de Alckmin.

Com um rombo de R$ 8,5 bilhões, banco do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC - Fundo Garantidor de Crédito - e do mercado. O Banco Digimais, controlado por Edir, enfrenta uma crise de liquidez

MAIS: a crise acionou sinal de alerta no sistema financeiro. Com um rombo patrimonial estimado, a instituição precisou de aportes emergenciais de seu controlador, que teria injetado cerca de R$ 250 milhões do próprio bolso para manter o banco operando e evitar uma intervenção direta do Banco Central.

Um e outro

O PL trabalha na possibilidade de escalar uma mulher como vice para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. O ex-líder do partido na Câmara conta que "na última eleição, identificamos que existiam algumas restrições ao voto feminino ao ex-presidente Bolsonaro, que instituiu políticas públicas para mulheres, mas não explorou tanto isso no discurso presidencial". Valdemar Costa Neto quer ver Tereza Cristina como vice. O movimento de Flávio foi atingido pelos petsitas. Gleisi Hoffmann publicou um vídeo relembrando as dez vezes que Bolsonaro agrediu suas mulheres. No mesmo dia Flávio postou outro atacando o petista com "as nove vezes que Lula desrespeitou as mulheres".

Sonha com Planalto

Depois de ter recebido um "não" do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) para compor como vice em sua chapa à Presidência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro tentou convidar Romeu Zema para a mesma posição, com a expectativa de ganhar mais votos dos mineiros (Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país). Zema virou as costas e avisou que pretende concorrer à Presidência da República. Muitos acharam que ele não havia gostado do convite feito antes a Ratinho Jr. Zema já desembarcou do governo de Minas Gerais e Mateus Simões (PSD) ficará à frente do estado.

Alckmin no Senado

Aliados de Lula avaliam que o petista fez um gesto para tentar atrair partidos do centro para sua coligação ao não dar como certa a permanência de Geraldo Alckmin como vice em sua chapa na disputa de outubro. No lançamento da candidatura de Fernando Haddad, na semana passada, Lula indicou que prefere Alckmin na disputa do Senado no estado, na primeira menção pública a essa eventual composição. Só que Alckmin não deve atender ao chamado. As companheiras de chapa de Haddad serão as ministras Simone Tebet e Marina Silva.

Fiador de Alckmin

Articulador da ida de Alckmin para a vice de Lula em 2022, Fernando Haddad afirmou considerar "natural" que o ex-tucano permaneça no posto na chapa de reeleição em outubro. "É natural que Alckmin seja o vice; todos nós estamos muito confortáveis com a solução que foi dada em 2022, da qual eu participei intensamente. Eu sou a pessoa mais entusiasta do fato de que os dois compõem uma chapa muito importante para o Brasil". Haddad também avisa que não tem "preconceito" com apoio de partidos conservadores e espera manter a coalizão de 2022 com PSB, PSOL, Rede e Agir, mais PCdoB e PV que fazem parte da federação com o PT.

Antes de julho

O Planalto encomendou às suas agências uma campanha para elogiar obras e entregas do governo Lula. A partir de julho, propagandas governamentais estão proibidas por conta da lei eleitoral. Levando jeito de autocrítica, o PT avalia que ainda tem chances — especialmente batendo bumbo sobre as obras, e de bater em Flávio Bolsonaro no segundo turno, mesmo na base do "raspando" como aconteceu em 2022.

Entre os maiores

A décima terceira versão do Lollapalooza Brasil em 2026 recebeu cerca de 285 mil pessoas no Autódromo de Interlagos ao longo de três dias de apresentações (20, 21 e 22 de março). Com uma programação que contou com 71 artistas, incluindo 38 brasileiros e 33 internacionais, o festival reafirmou sua habilidade de trazer ao Brasil alguns dos nomes mais significativos da cena atual, muitos dos quais também se apresentam em festivais renomados como o Glastonbury Festival e o Coachella Festival. A programação deste ano enfatizou uma curadoria voltada para o pop contemporâneo e as tendências das redes sociais, destacando artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Doechii.

Entre as atuações mais celebradas, críticos mencionaram os shows de Tyler, The Creator, Turnstile e Sabrina como pontos altos do evento. Tyler trouxe um espetáculo que unia minimalismo e carisma, enquanto Turnstile cativou a audiência com uma apresentação energética, exalando uma atmosfera punk contagiante. Sabrina Carpenter, por sua parte, encantou o público com um show visualmente inspirado em séries de televisão, repleto de hits como "Espresso". O festival também se dedicou a exaltar os talentos locais, com as performances de artistas como Negra Li, FBC e Edson Gomes. A diversidade da plateia, juntamente com iniciativas de acessibilidade e ações de marcas bem planejadas, ajudaram a enriquecer a experiência do evento. Embora tenha recebido elogios, a edição enfrentou algumas dificuldades.

Questões de acústica em determinadas áreas, superlotação durante shows populares e longas filas na saída do autódromo foram apontadas como desafios logísticos. Apesar disso, a avaliação geral foi positiva, consolidando o Lollapalooza como um dos festivais de música mais relevantes do Brasil. Entre muitos famosos que circularam por lá estavam Taís Araújo com sua filha Maria Antonia, Bela e Flor Gil, Fernanda Motta e Chloe Motta. entre outras.

"Desenrola" é única chance contra bola de neve

Um "Desenrola Brasil", programa de renegociação de dívidas mais vitaminado, é a única resposta que Lula tem à mão para oferecer aos brasileiros com um endividamento que já atinge 80% dos lares do país. Até porque o governo está diante de uma bola de neve. Os cidadãos que se desenrolaram na primeira versão do programa, entre 2023 e 2024, já se enrolaram de novo e nem poderia ser diferente. Em maio de 2024, quando o "Desenrola" entrou em hibernação, a Selic estava em 10,5%. De lá para cá, a taxa básica de juros bateu em 15%. O juro real, na casa dos 9,3% — o segundo maior do mundo, atrás apenas da Rússia — esfola o brasileiro no consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, na prestação da geladeira. Não bastassem os fatos, a guerra no Oriente Médio e a perspectiva de que ela não tenha um fim tão próximo mexeram na arquitetura da inflação esperada (vinha em ritmo cadente) na expectativa de redução da Selic. Pode haver postergação, ao menos em parte, no ritmo de consumo. Até então vinha carregando um PIB esquálido.

Contra bola de neve 2

A equipe de Lula tem clara a existência de um trade-off: ou o presidente deixa o mercado se ajustar pelas vias normais e perde fôlego eleitoral, ou subsidia a renegociação das dívidas de uma população quebrada e torna-se mais competitivo no pleito de outubro. O orçamento parafiscal, que já está mesmo comprometido, é de onde deve ser subtraído o programa de redução do calote popular — e ninguém parece ter dúvida disso. Uma novidade: Lula está dando sinais de cansaço, de voar pelo país, repetir os discursos e carregar os 80 anos de idade.

Comemoração antecipada (duplamente)

A cantora Anitta decidiu adiantar a comemoração de seu 33º aniversário e preparou duas festas no último final de semana, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mesmo que a artista celebre oficialmente a nova idade apenas em 30 de março, ela encontrou um espaço em sua agenda lotada para festejar o começo de um novo ciclo com muita animação e sofisticação. A celebração se destacou entre as festividades do fim de semana, ocorrendo em duas noites — no sábado (21) e no domingo (22) — e reunindo um grupo restrito de amigos próximos. Conhecida por preservar sua privacidade, Anitta manteve sua rotina de não divulgar nada sobre a festa nas redes sociais. Entretanto, alguns dos convidados decidiram, discretamente, desobedecer a essa regra. Entre eles, o influenciador Álvaro e a cantora e ex-BBB Juliette, que compartilharam alguns momentos em seus stories.

O influenciador Lucas Guedez também rompeu a regra e foi além ao registrar Anitta se divertindo em cima de uma zebra decorativa, gerando risadas entre os presentes. A decoração do evento foi inspirada em um tema de safari, o que também influenciou os trajes de muitos dos convidados. Vários deles escolheram usar roupas com estampas de animais, reforçando o clima festivo e alegre da celebração, que marca o início de mais um ano na carreira da artista. Entre tantos convidados estavam: IZA, Liniker, Lexa, Bianca Andrade, Cleo Pires, Dani Calabresa, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, entre outros.

Reaproximação

De superministro com carta branca a "judas", a relação entre o senador Sérgio Moro (União-PR) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é marcada por um histórico de idas e vindas, entre afagos e críticas. O apoio bolsonarista à candidatura do ex-juiz, anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o novo capítulo de reaproximação mútua. Ratinho Jr. será concorrente de Flávio e, por isso, o clã Bolsonaro decidiu que apoiará a candidatura de Moro, que vai se filiar ao PL ao governo do estado que deverá enfrentar Guto Silva, secretário estadual das Cidades, o possível candidato de Ratinho Jr. na disputa do governo do Paraná.

Dilema clássico

Analistas de plantão aguardam que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, lance oficialmente, nos próximos dias, o governador Ratinho Jr., pré-candidato do partido à Presidência da República. E acham que não se trata de uma boa notícia para Flávio Bolsonaro, que tentou ir buscá-lo para ser seu vice. Malgrado a tentativa, Flávio, que sonhava com um aliado, acabou ganhando um concorrente e com ele, como bem observa Thaís Oyama — o dilema clássico que costuma se abater sobre os favoritos para chegar ao segundo turno. Não pode permitir que Ratinho Jr. A ponto de ameaçá-lo nem hostilizá-lo de modo a provocar uma reação na mesma intensidade que arrisque fragilizar sua candidatura — agora e no futuro.

Apostas

Dirigentes partidários, como o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira, estimam que as novas regras devem reduzir o campo político este ano para 10 a 12 partidos (ou federações). A Polymarket recebeu US$ 277mil (R$ 1,45 milhão) em apostas sobre a eleição presidencial. No total, o cenário que prevê o vencedor tem US$ 27 (R$ 141) milhões apostados. Aproveitando os holofotes voltados à Seleção, o PL brincou com Flávio Bolsonaro: "Segue como um dos titulares, convocado há muito tempo pelo povo brasileiro".

Mistura Fina

Nos últimos dias, a comissão do INSS aprovou convites para ouvir o presidente do BC, Gabriel Galípolo, seu antecessor Roberto Campos Neto, e até a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff. É provável que nenhum dos depoimentos ocorra. A CPI está entrando na semana derradeira e o Supremo já autorizou muitos convocados a não comparecer. Às vésperas do prazo legal, não há sequer garantia de que a comissão terminará com a publicação de um relatório.

A oposição elabora um calhamaço de mais de 5 mil páginas, mas não sabe se terá votos para aprová-lo. Os governistas preparam um texto paralelo, sem referências ao caso Master e aos parentes de Lula. Em qualquer dos cenários, o desfecho tende a decepcionar os aposentados que confiaram na CPI para pegar a quadrilha do INSS. Mais: o MP denunciou Raimunda Magalhães, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, sob acusação de lavar dinheiro do jogo do bicho. Ela é ligada ao miliciano Adriano da Nóbrega, condecorado na cadeia pelo "01". O ex-PM foi morto em 2020 num cerco policial com ares de queima de arquivo.

A decisão da GWM - Great Wall Motor de construir uma nova fábrica no Espírito Santo tem dupla motivação estratégica. Além do mercado interno, a montadora chinesa planeja transformar o Brasil em hub de exportação de veículos para outros países da América Latina e até mesmo para a África. O projeto dá ainda mais sentido à escolha do estado, mais precisamente à cidade de Aracruz, para receber o empreendimento de R$ 10 bilhões.

Os asiáticos querem aproveitar a posição geográfica e a infraestrutura do Espírito Santo para escoamento de automóveis. O complexo portuário de Vitória e Vila Velha é um dos principais pontos de entrada de veículos no país. No ano passado, mais de 215 mil automóveis foram importados por meio do terminal, aproximadamente 85% vindos da China. Agora, na mira da GWM estão Argentina, Chile, Peru e Colômbia. A fábrica de Iracemápolis planeja produzir 200 mil veículos por ano na futura unidade de Aracruz.

In - Bolos com infusões de chá

Out - Bolos com sucos