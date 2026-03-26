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CLAÚDIO HUMBERTO

"A liberdade sendo, dia após dia, cerceada"

Carlos Bolsonaro (PL) sobre o isolamento forçado de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

26/03/2026 - 07h00
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STF terá de optar entre Alcolumbre e a coerência

Ao solicitar referendo dos colegas da decisão que prorrogou a CPMI do INSS, o ministro André Mendonça acabou aplicando involuntário “xeque-mate” no xadrez político em que se transformou o Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria tem interesse em neutralizar o Congresso como instância investigadora e zero interesse em desapontar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, única autoridade com a prerrogativa de decidir sobre abertura de processos de impeachment de... ministros do STF.

Serviços prestados

Na pressão contra Mendonça, aliados lembram os serviços prestados por Alcolumbre como engavetador-geral de pedidos de impeachment.

Como o diabo da cruz

Alcolumbre quer o fim da CPMI que tenta investigar seu ex-chefe de gabinete por receber R$ 3 milhões do esquema que roubou aposentados.

E o precedente?

A maioria não quer a CPMI, mas para isso terá de jogar no lixo o próprio precedente: o STF apoiou a liminar de Barroso criando a CPMI da Covid.

Aos amigos, tudo

O STF já mudou de ideia pelo interesse político, como quando recuou da após condenação em 2ª instância e nas descondenações na Lava Lato.

Projeto da licença-paternidade oculta ‘cavalo de troia’

O projeto de lei complementar (PLP) 77/2026, aprovado a toque de caixa pelo Senado esta semana, foi vendido como projeto para “garantir a licença-paternidade”, mas na verdade serve principalmente para conceder benefícios fiscais às áreas de livre comércio da região Norte, incluindo as de Macapá e Santana (AP), no estado do autor do projeto e líder do governo Lula no Senado, Randolfe Rodrigues (PT), além de Estado natal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).

Vapt-vupt

O projeto foi apresentado por Randolfe na terça (24). Na quarta (25) já havia sido aprovado no plenário do Senado.

Noves fora

Na prática, o projeto suspende regras fiscais que o Congresso aprovou em 2025, como exigir estudo prévio para a concessão de benefício fiscal.

Jabuticaba

O projeto também concede benefício ao setor de reciclagem. A licença paternidade figura em só um artigo da lei, que segue para a Câmara.

Torta de climão

O PSD planejou oficializar logo cedo Ronaldo Caiado como nome do partido ao Planalto e virar a notícia do dia, ontem (25). Esqueceram de combinar com o governador gaúcho Eduardo Leite, que, em reunião com a cúpula do partido, bateu o pé para se manter na disputa.

Bazucando o pé

Flávio Bolsonaro avalizou a destituição do bem avaliado prefeito de Maceió, JHC, do comando do PL. Além de haver garantido a única derrota de Lula em uma capital do Nordeste, JHC era a certeza de vitória contra o clã Calheiros. Que não para de comemorar a crise no PL.

Gaspar no PL

O PL de Alagoas tem novo presidente: o deputado Alfredo Gaspar, que ganhou holofote nacional pelo trabalho como relator da CPMI do INSS. Gaspar estava no União Brasil desde 2022, agora é do PL.

Alento

Marcel van Hattem (Novo-RS) comemorou a sanção da lei antifacção com sua emenda que proíbe o voto de presos provisórios. “Um motivo pra gente comemorar: bandidos não vão mais decidir as eleições”, disse.

Só protelação

Pré-candidatura de Cláudio Castro ao Senado incomoda nomes do PL que também querem o posto. Avaliam que a condenação de Castro no TSE vai acabar com um eventual mandato.

Sabotador

É clara para Eduardo Girão (Novo-CE) a razão pela qual Davi Alcolumbre (União-AP) não prorrogou a CPMI do INSS; a “sabotagem”, diz o senador, é por “conflito de interesses” do presidente do Senado.

Dedos e anéis

Sem petistas na disputa pelo governo de Minas Gerais, o PT tenta ao menos emplacar uma das vagas para o Senado, na eventual chapa do MDB ou PSB. A preferida é Marília Campos, prefeita de Contagem (MG).

Olhar de fora

Sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o advogado da Trump Media nos EUA, Martin De Luca, avaliou que o ministro do STF Alexandre de Moraes “percebeu para onde as coisas estão caminhando e não quer ser responsabilizado caso aconteça algo” com o ex-presidente.

Pergunta na decisão

Humanidade pode ser temporária?

PODER SEM PUDOR

Assinatura que vale

José Maria Alkmim, enquanto secretário de Educação de Israel Pinheiro, em Minas Gerais, tinha técnica. Nomeou uma jovem para um importante departamento. A pedido dela, ele fez uma portaria que provocou grandes problemas políticos. Alkmim quis rever a decisão e a moça não gostou:

– Com relação a isto, eu permaneço absolutamente irredutível.

– Olha bem, minha jovem – respondeu Alkmim, com doçura – A senhora pode ser intransigente com a sua assinatura. Com a minha, não.

Giba Um

"Ficaria imensamente feliz em ter o Alckmin vice outra vez. É um companheiro de quem aprendi a...

...gostar, de muita lealdade, um executivo extraordinário. Ser candidato ao Senado ajuda mais", de Lula, no lançamento da candidatura de Fernando Haddad, ainda sobre o destino de Alckmin.

25/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Com um rombo de R$ 8,5 bilhões, banco do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC - Fundo Garantidor de Crédito - e do mercado. O Banco Digimais, controlado por Edir, enfrenta uma crise de liquidez

MAIS: a crise acionou sinal de alerta no sistema financeiro. Com um rombo patrimonial estimado, a instituição precisou de aportes emergenciais de seu controlador, que teria injetado cerca de R$ 250 milhões do próprio bolso para manter o banco operando e evitar uma intervenção direta do Banco Central.

Um e outro

O PL trabalha na possibilidade de escalar uma mulher como vice para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. O ex-líder do partido na Câmara conta que "na última eleição, identificamos que existiam algumas restrições ao voto feminino ao ex-presidente Bolsonaro, que instituiu políticas públicas para mulheres, mas não explorou tanto isso no discurso presidencial". Valdemar Costa Neto quer ver Tereza Cristina como vice. O movimento de Flávio foi atingido pelos petsitas. Gleisi Hoffmann publicou um vídeo relembrando as dez vezes que Bolsonaro agrediu suas mulheres. No mesmo dia Flávio postou outro atacando o petista com "as nove vezes que Lula desrespeitou as mulheres".

Sonha com Planalto

Depois de ter recebido um "não" do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) para compor como vice em sua chapa à Presidência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro tentou convidar Romeu Zema para a mesma posição, com a expectativa de ganhar mais votos dos mineiros (Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país). Zema virou as costas e avisou que pretende concorrer à Presidência da República. Muitos acharam que ele não havia gostado do convite feito antes a Ratinho Jr. Zema já desembarcou do governo de Minas Gerais e Mateus Simões (PSD) ficará à frente do estado.

Alckmin no Senado

Aliados de Lula avaliam que o petista fez um gesto para tentar atrair partidos do centro para sua coligação ao não dar como certa a permanência de Geraldo Alckmin como vice em sua chapa na disputa de outubro. No lançamento da candidatura de Fernando Haddad, na semana passada, Lula indicou que prefere Alckmin na disputa do Senado no estado, na primeira menção pública a essa eventual composição. Só que Alckmin não deve atender ao chamado. As companheiras de chapa de Haddad serão as ministras Simone Tebet e Marina Silva.

Fiador de Alckmin

Articulador da ida de Alckmin para a vice de Lula em 2022, Fernando Haddad afirmou considerar "natural" que o ex-tucano permaneça no posto na chapa de reeleição em outubro. "É natural que Alckmin seja o vice; todos nós estamos muito confortáveis com a solução que foi dada em 2022, da qual eu participei intensamente. Eu sou a pessoa mais entusiasta do fato de que os dois compõem uma chapa muito importante para o Brasil". Haddad também avisa que não tem "preconceito" com apoio de partidos conservadores e espera manter a coalizão de 2022 com PSB, PSOL, Rede e Agir, mais PCdoB e PV que fazem parte da federação com o PT.

Antes de julho

O Planalto encomendou às suas agências uma campanha para elogiar obras e entregas do governo Lula. A partir de julho, propagandas governamentais estão proibidas por conta da lei eleitoral. Levando jeito de autocrítica, o PT avalia que ainda tem chances — especialmente batendo bumbo sobre as obras, e de bater em Flávio Bolsonaro no segundo turno, mesmo na base do "raspando" como aconteceu em 2022.

Giba Um

Entre os maiores

A décima terceira versão do Lollapalooza Brasil em 2026 recebeu cerca de 285 mil pessoas no Autódromo de Interlagos ao longo de três dias de apresentações (20, 21 e 22 de março). Com uma programação que contou com 71 artistas, incluindo 38 brasileiros e 33 internacionais, o festival reafirmou sua habilidade de trazer ao Brasil alguns dos nomes mais significativos da cena atual, muitos dos quais também se apresentam em festivais renomados como o Glastonbury Festival e o Coachella Festival. A programação deste ano enfatizou uma curadoria voltada para o pop contemporâneo e as tendências das redes sociais, destacando artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Doechii.

Entre as atuações mais celebradas, críticos mencionaram os shows de Tyler, The Creator, Turnstile e Sabrina como pontos altos do evento. Tyler trouxe um espetáculo que unia minimalismo e carisma, enquanto Turnstile cativou a audiência com uma apresentação energética, exalando uma atmosfera punk contagiante. Sabrina Carpenter, por sua parte, encantou o público com um show visualmente inspirado em séries de televisão, repleto de hits como "Espresso". O festival também se dedicou a exaltar os talentos locais, com as performances de artistas como Negra Li, FBC e Edson Gomes. A diversidade da plateia, juntamente com iniciativas de acessibilidade e ações de marcas bem planejadas, ajudaram a enriquecer a experiência do evento. Embora tenha recebido elogios, a edição enfrentou algumas dificuldades.

Questões de acústica em determinadas áreas, superlotação durante shows populares e longas filas na saída do autódromo foram apontadas como desafios logísticos. Apesar disso, a avaliação geral foi positiva, consolidando o Lollapalooza como um dos festivais de música mais relevantes do Brasil. Entre muitos famosos que circularam por lá estavam Taís Araújo com sua filha Maria Antonia, Bela e Flor Gil, Fernanda Motta e Chloe Motta. entre outras.

"Desenrola" é única chance contra bola de neve

Um "Desenrola Brasil", programa de renegociação de dívidas mais vitaminado, é a única resposta que Lula tem à mão para oferecer aos brasileiros com um endividamento que já atinge 80% dos lares do país. Até porque o governo está diante de uma bola de neve. Os cidadãos que se desenrolaram na primeira versão do programa, entre 2023 e 2024, já se enrolaram de novo e nem poderia ser diferente. Em maio de 2024, quando o "Desenrola" entrou em hibernação, a Selic estava em 10,5%. De lá para cá, a taxa básica de juros bateu em 15%. O juro real, na casa dos 9,3% — o segundo maior do mundo, atrás apenas da Rússia — esfola o brasileiro no consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, na prestação da geladeira. Não bastassem os fatos, a guerra no Oriente Médio e a perspectiva de que ela não tenha um fim tão próximo mexeram na arquitetura da inflação esperada (vinha em ritmo cadente)  na expectativa de redução da Selic. Pode haver postergação, ao menos em parte, no ritmo de consumo. Até então vinha carregando um PIB esquálido.

Contra bola de neve 2

A equipe de Lula tem clara a existência de um trade-off: ou o presidente deixa o mercado se ajustar pelas vias normais e perde fôlego eleitoral, ou subsidia a renegociação das dívidas de uma população quebrada e torna-se mais competitivo no pleito de outubro. O orçamento parafiscal, que já está mesmo comprometido, é de onde deve ser subtraído o programa de redução do calote popular — e ninguém parece ter dúvida disso. Uma novidade: Lula está dando sinais de cansaço, de voar pelo país, repetir os discursos e carregar os 80 anos de idade.

Giba Um

Comemoração antecipada (duplamente)

A cantora Anitta decidiu adiantar a comemoração de seu 33º aniversário e preparou duas festas no último final de semana, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mesmo que a artista celebre oficialmente a nova idade apenas em 30 de março, ela encontrou um espaço em sua agenda lotada para festejar o começo de um novo ciclo com muita animação e sofisticação. A celebração se destacou entre as festividades do fim de semana, ocorrendo em duas noites — no sábado (21) e no domingo (22) — e reunindo um grupo restrito de amigos próximos. Conhecida por preservar sua privacidade, Anitta manteve sua rotina de não divulgar nada sobre a festa nas redes sociais. Entretanto, alguns dos convidados decidiram, discretamente, desobedecer a essa regra. Entre eles, o influenciador Álvaro e a cantora e ex-BBB Juliette, que compartilharam alguns momentos em seus stories.

O influenciador Lucas Guedez também rompeu a regra e foi além ao registrar Anitta se divertindo em cima de uma zebra decorativa, gerando risadas entre os presentes. A decoração do evento foi inspirada em um tema de safari, o que também influenciou os trajes de muitos dos convidados. Vários deles escolheram usar roupas com estampas de animais, reforçando o clima festivo e alegre da celebração, que marca o início de mais um ano na carreira da artista. Entre tantos convidados estavam: IZA, Liniker, Lexa, Bianca Andrade, Cleo Pires, Dani Calabresa, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, entre outros.

Giba Um

Reaproximação

De superministro com carta branca a "judas", a relação entre o senador Sérgio Moro (União-PR) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é marcada por um histórico de idas e vindas, entre afagos e críticas. O apoio bolsonarista à candidatura do ex-juiz, anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o novo capítulo de reaproximação mútua. Ratinho Jr. será concorrente de Flávio e, por isso, o clã Bolsonaro decidiu que apoiará a candidatura de Moro, que vai se filiar ao PL ao governo do estado que deverá enfrentar Guto Silva, secretário estadual das Cidades, o possível candidato de Ratinho Jr. na disputa do governo do Paraná.

Dilema clássico

Analistas de plantão aguardam que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, lance oficialmente, nos próximos dias, o governador Ratinho Jr., pré-candidato do partido à Presidência da República. E acham que não se trata de uma boa notícia para Flávio Bolsonaro, que tentou ir buscá-lo para ser seu vice. Malgrado a tentativa, Flávio, que sonhava com um aliado, acabou ganhando um concorrente e com ele, como bem observa Thaís Oyama — o dilema clássico que costuma se abater sobre os favoritos para chegar ao segundo turno. Não pode permitir que Ratinho Jr. A ponto de ameaçá-lo nem hostilizá-lo de modo a provocar uma reação na mesma intensidade que arrisque fragilizar sua candidatura — agora e no futuro.

Apostas

Dirigentes partidários, como o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira, estimam que as novas regras devem reduzir o campo político este ano para 10 a 12 partidos (ou federações). A Polymarket recebeu US$ 277mil (R$ 1,45 milhão) em apostas sobre a eleição presidencial. No total, o cenário que prevê o vencedor tem US$ 27 (R$ 141) milhões apostados. Aproveitando os holofotes voltados à Seleção, o PL brincou com Flávio Bolsonaro: "Segue como um dos titulares, convocado há muito tempo pelo povo brasileiro".

Mistura Fina

Nos últimos dias, a comissão do INSS aprovou convites para ouvir o presidente do BC, Gabriel Galípolo, seu antecessor Roberto Campos Neto, e até a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff. É provável que nenhum dos depoimentos ocorra. A CPI está entrando na semana derradeira e o Supremo já autorizou muitos convocados a não comparecer. Às vésperas do prazo legal, não há sequer garantia de que a comissão terminará com a publicação de um relatório.

A oposição elabora um calhamaço de mais de 5 mil páginas, mas não sabe se terá votos para aprová-lo. Os governistas preparam um texto paralelo, sem referências ao caso Master e aos parentes de Lula. Em qualquer dos cenários, o desfecho tende a decepcionar os aposentados que confiaram na CPI para pegar a quadrilha do INSS. Mais: o MP denunciou Raimunda Magalhães, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, sob acusação de lavar dinheiro do jogo do bicho. Ela é ligada ao miliciano Adriano da Nóbrega, condecorado na cadeia pelo "01". O ex-PM foi morto em 2020 num cerco policial com ares de queima de arquivo.

A decisão da GWM - Great Wall Motor de construir uma nova fábrica no Espírito Santo tem dupla motivação estratégica. Além do mercado interno, a montadora chinesa planeja transformar o Brasil em hub de exportação de veículos para outros países da América Latina e até mesmo para a África. O projeto dá ainda mais sentido à escolha do estado, mais precisamente à cidade de Aracruz, para receber o empreendimento de R$ 10 bilhões.

Os asiáticos querem aproveitar a posição geográfica e a infraestrutura do Espírito Santo para escoamento de automóveis. O complexo portuário de Vitória e Vila Velha é um dos principais pontos de entrada de veículos no país. No ano passado, mais de 215 mil automóveis foram importados por meio do terminal, aproximadamente 85% vindos da China. Agora, na mira da GWM estão Argentina, Chile, Peru e Colômbia. A fábrica de Iracemápolis planeja produzir 200 mil veículos por ano na futura unidade de Aracruz.

In - Bolos com infusões de chá

Out - Bolos com sucos

Giba Um

"Não aceito viver em um país tão desigual. Dedicar parte da minha vida a essa causa jamais será...

...visto por mim como sacrifício. Quando vejo a notícia de que Haddad está indo para o sacrifício, digo que essa pessoa não sentou comigo para um chope", de Fernando Haddad, lançado oficialmente ao governo.

24/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Donald Trump decidiu dar sapatos iguais a todos os seus aliados na Casa Branca. Não pediu o número de cada um e o resultado não foi legal: o que se viu foi troca por causa de modelo pequeno e sapato folgado com o pé escapando. No primeiro dia, nenhum deles se atreveu a não usar o presente (todos pretos com cordões).

MAIS: apenas um aliado tinha um pé visivelmente pequeno, modelo 37, e Trump fez piada: "Sabe, dá para saber muito sobre um homem pelo número de sapato. Muitos associam o tamanho do calçado ao tamanho do órgão genital". Muitos ficaram imaginando o tamanho do sapato de Trump. Ele tem 1,90 m de altura.

Padilha candidato

A decisão do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de não disputar eleições em 2026 está longe de ser um consenso dentro do próprio PT. Embora o auxiliar de Lula sustente que permanecerá no cargo para reforçar a gestão e a campanha à reeleição do presidente, sua ausência nas urnas tem gerado incômodo entre lideranças partidárias de São Paulo. Com a visibilidade potencializada pelo cargo de ministro, dirigentes do PT entendem que Padilha pode vir a ser o segundo ou terceiro maior puxador de votos da legenda para a Câmara. O primeiro deverá ser José Dirceu, de volta depois de 24 anos. Padilha reúne ainda valioso ativo: notadamente junto a prefeitos, está à frente do cobiçado orçamento da saúde.

Lugar guardado

Se não conseguiu encantar Ratinho Junior com um convite para ser candidato a vice-presidente em sua chapa (não conseguiu porque manteve-se fiel ao acordo celebrado no PSD), o pré-candidato Flávio Bolsonaro já queria agora colocar Ronaldo Caiado, com antecedência, na posição de ministro da Segurança Pública Nacional. Caiado tem elevados índices de bom trabalho em dois mandatos, especialmente na captura de bandidos em Goiânia e em todo o Estado. Não deu; Caiado poderá ser o vice da chapa de Ratinho Jr. E, se eleito, também lhe ofereceria o ministério sonhado por Flávio - e sem deixar a vice-presidência.

2ª maior taxa

O Banco Central anunciou uma redução na taxa básica de juros, mas o movimento não foi suficiente para retirar o Brasil da segunda posição entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Com um índice de 9,51%, o país permanece atrás apenas da Turquia, que lidera o levantamento global com 10,38%. A decisão do Copom estabeleceu um corte de 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14,75% ao ano. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo EUA, Israel e Irã, gerou uma onda de desconfiança na economia global.

De volta

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), informou oficialmente, através de seus advogados ao ministro do STF André Mendonça, que está pronto para voltar ao Brasil (está morando na Espanha) para depor no inquérito que investiga irregularidades em descontos do INSS. O advogado que aconselha Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, está convencido de que não existe nenhum risco de prisão do filho do presidente, já que ele está se colocando voluntariamente à disposição da Justiça.

Livro de Guedes

Prestes a ser lançado, o novo livro de Paulo Guedes, "O caminho da prosperidade", deverá ser a "bíblia econômica" de Flávio Bolsonaro na campanha. Alguns irônicos acham que virá com pequenos detalhes de autoajuda. Guedes já lançou outros livros, entre eles "Política Econômica Brasileira - 2019-2022", "O que importa é o resultado" e "Brasil no espelho". Detalhe: Flávio também gostaria de escrever sobre seu primeiro governo – se vencer a eleição, claro.

Giba Um

 Sem prisão

Antes de se tornar atriz, Camila Queiroz foi modelo, após ganhar o concurso Pernambucanas Faces, e posteriormente assinou contrato com a Ford Models, onde foi descoberta por Walcyr Carrasco para interpretar Angel em Verdades Secretas, já ganhando notoriedade. Apesar de dedicar grande parte de sua vida à atuação e à apresentação, Camila nunca deixou de modelar; tanto que seu primeiro trabalho, três meses após o nascimento de sua primeira filha, foi como modelo para apresentar a nova coleção de outono/inverno da Flor de Lis, da qual é embaixadora. Sobre moda, Camila é direta sobre seu estilo e diz que sua marca registrada é calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro, que pode ser complementada com tênis, bota ou sapato de salto alto, dependendo da ocasião. Camila também revelou que é apaixonada pelas semanas de moda, mas que isso não a impede de fazer adaptações ao que elas ditam como tendência. "Moda é se divertir e brincar com os estilos, não ser refém dela".

A atriz revelou também que essa adaptação foi a chave em sua gestação. "O maior desafio, se posso chamar assim, foi readaptar o meu estilo para as novas formas. Usei bastante o guarda-roupa do Klebber nessa fase, foi divertido!". A atriz relembra também que, no começo de sua carreira, deixou muita opinião influenciá-la em seu modo de vestir. Sinto que, em alguns momentos, acabei me vestindo mais como gostariam que eu estivesse e menos como eu gostaria de estar. Foi bem no início; hoje aprendi a respeitar mais meus desejos. Sobre sua volta para a campanha, Camila se derrete: "Participar de uma campanha como essa, após a maternidade, tem um significado muito profundo para mim.A nova coleção Flor de Lis celebra a mulher em constante transformação. Com vestuário que conversa entre o clássico e o contemporâneo, incluindo trench coats, conjuntos sob medida e tecidos como couro e denim, a coleção destaca tonalidades intensas como vinho e marrom.

Desenrola Brasil volta: 80% de endividamento

A disparada da inadimplência das famílias está no centro do debate econômico e eleitoral do governo. O Planalto discute a reedição do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas encerrado em maio de 2024. No núcleo político de colaboradores do presidente Lula, a medida é considerada de urgência. O endividamento já atinge 80,2% dos lares brasileiros, o maior patamar histórico. No Palácio já se fala, inclusive, da necessidade de um dispêndio financeiro maior do que o feito para viabilizar o Desenrola Brasil entre 2023 e 2024. Por dispêndio, entenda-se o lastro do Fundo Garantidor de Operações (FGO), instrumento criado para oferecer garantias a operações de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para bancos credores. Na prática, o FGO funciona como um seguro estatal que cobre parte das perdas caso o devedor não pague o empréstimo ou dívida renegociada. Na primeira edição, o fundo recebeu R$ 5 bilhões em recursos públicos.

Dinheiro de onde?

Agora, pode redobrar a dose, chegando a R$ 16 bilhões. De onde sairia esse dinheiro? A equipe econômica acha que poderia lançar a despesa no balaio parafiscal. Lula tem usado e abusado desses expedientes, não contabilizados para efeito da meta fiscal, e já ultrapassam os R$ 350 bilhões. Ou seja: para a lógica do governo, R$ 16 bilhões a mais ou a menos não fariam diferença, ainda mais em ano eleitoral. O contingente de famílias endividadas cerca de 73% estão inadimplentes, o que equivale a quatro em cada dez adultos no país.

Giba Um

Noite de representatividade

A Na quinta (19), celebridades se reuniram no Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace, com a proposta de celebrar a presença negra em ambientes de grande prestígio e luxo para a estreia carioca do evento Jantar Preto. Este evento já passou por ocasiões em Salvador, São Paulo e Brasília e, ao chegar à capital fluminense, destacou a relevância da representatividade. Fundado em 2023 pela comunicóloga Bárbara Brito e seu marido, o publicitário Levis Soares, que ganharam notoriedade na mídia por serem o primeiro casal negro a realizar sua cerimônia de casamento no Copacabana Palace em 2024, o evento ressaltou a importância de iniciativas que promovem a visibilidade e o reconhecimento de talentos negros em diversas áreas da sociedade. O Jantar Preto visa reunir artistas, líderes, empresários e criadores negros em um espaço significativo, estimulando novas narrativas e ampliando a presença em locais que historicamente tiveram acesso restrito. A noite também enfatizou a interligação entre cultura e audiovisual, prestigiando "A Nobreza do Amor", uma novela que apresenta histórias influenciadas por reinos africanos, disputa de poder, luta por justiça e um romance que conecta continentes e heranças. A escolha dos convidados destacou-se pelos looks brancos como predominância do vestuário. Entre tantos presentes estavam Erika Januza, Juliana Alves e Bella Campos.

Giba Um

Falta de dinheiro

Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, 29,2% têm débitos negociados já em atraso. Há um comprometimento da renda doméstica que estima que 12,6% dessas famílias não vão pagar por falta de dinheiro. Estimativas da CNC indicam que um terço da renda mensal das famílias é destinada ao pagamento das dívidas. O Desenrola Brasil é a única arma de Lula para esses brasileiros, até porque o governo está diante de uma grande bola de neve.

Shakira outra vez

A Globo está oferecendo ao mercado publicitário o pacote comercial para a transmissão do Todo Mundo Rio. Neste ano, o evento contará com a colombiana Shakira, que se apresenta dia 2 de maio na praia de Copacabana. Somando todos os espaços, a Globo espera faturar R$ 36 milhões. No ano passado, com Lady Gaga, o faturamento foi maior: R$ 47 milhões. Há quem diga que o faturamento será menor porque Shakira já é uma figura conhecida no Brasil. No ano passado, ela abriu sua turnê mundial no Rio e fez shows em São Paulo (sempre com casa cheia).

Memória

Há poucos anos, a cantora Shakira provocou uma polêmica mundial. Foi fotografada e gravada durante uma cena íntima, toda nua, e o material percorreu o mundo, em jornais, revistas e até em "material resumido" para celulares. A multidão que também cultua a colombiana, além de seus atributos de cantora, guarda com orgulho o material extraído do celular. Detalhe: não aconteceu nada com a imagem de Shakira. Continua sendo uma das mais bem pagas do show business.

Mistura Fina

O ministro André Mendonça (STF) autorizou a transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, marco do início do processo de uma delação premiada. O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Na mesma decisão, Mendonça negou pedido de prisão domiciliar. Resumo da ópera: vão começar a alcançar muitas figuras bem conhecidas.

Após breve e constrangedor silêncio, entidades dos magistrados e do Ministério Público passaram a defender abertamente, em notas públicas, os chamados "penduricalhos" que garantem remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil mensais, agora ameaçados por liminares dos ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes. A lista de vantagens impressiona. Só no âmbito do Judiciário, somam ao menos 21, com itens do tipo alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e moradia.

Todos usufruem de ganhos incompreensíveis para quem paga a conta, tipo "abono de permanência" e ainda têm o "abono pecuniário de férias", "licença-prêmio" não usufruída, "diferença por substituição" e até mesmo "indenização decorrente de uso de veículo próprio". Tome-se outras gratificações: "função eleitoral", "comarca de difícil provimento", magistério, exercício cumulativo e o rico "peru de Natal". As entidades alegam que são "conquistas históricas" (!?).

Alvo da Polícia Federal e do desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga esquema bilionário de fraudes no INSS, Cecília Rodrigues Maia é pensionista do instituto há quase 40 anos. Em junho de 1990, Cecília passou a receber pensão justamente do instituto que hoje aparece como ferramenta da gatunagem. A generosa pensão foi deixada por Vicente Rodrigues de Souza, que era técnico de serviço social. Cecília foi presa na semana passada por ordem de André Mendonça.

Em fevereiro, Cecília recebeu a pensão de exatos R$ 8.954,37 brutos. Com os descontos, conseguiu ficar com R$ 7.498,21. Cecília esteve no CPMI do INSS em novembro, mas pouco falou. Estava blindada com habeas corpus do ministro Flávio Dino (STF). Mensagem de Cecília citada pelo ministro mostra a robustez do esquema: "bora comprar um jatinho", disse a outro investigado, ex-INSS.

In - Tênis coloridos

Out - Tênis em animal print

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