Ignorar os riscos tributários pode custar caro

Gabriel Barros - Diretor da SF Barros Contabilidade

Gabriel Barros - Diretor da SF Barros Contabilidade

05/09/2025 - 07h45
A carga tributária no Brasil é elevada e a legislação fiscal é repleta de detalhes que mudam o tempo todo. Por isso, os riscos tributários tornaram-se um sério problema para as empresas, algo que pode afetar o dinheiro disponível no caixa e até a reputação da empresa no mercado. Esses riscos, além das multas, geram enormes dívidas, bloqueios de bens e até processos judiciais.

Segundo o Tesouro Nacional, em 2024 a situação ficou ainda mais delicada, quando a carga tributária bruta do Governo Geral, com os impostos e contribuições da União, estados e municípios, chegou a 32,32% do PIB, o maior nível em 15 anos. Isso representa um aumento de 2,06 pontos porcentuais em relação a 2023.

Com a tecnologia avançada, a fiscalização está cada vez mais moderna e, com isso, a Receita Federal tem investido em inteligência artificial e sistemas que analisam dados em tempo real, aumentando a capacidade de identificar erros e irregularidades rapidamente.

Então, sim, no geral, a pressão sobre as empresas está alta. Mas, afinal, quais são os riscos tributários que elas enfrentam? Eles são vários e acontecem em diferentes momentos. Um dos mais comuns é a apuração incorreta dos tributos, quando o cálculo do valor devido é feito de forma errada, seja por desconhecimento da legislação ou por falhas nos sistemas que controlam os impostos.

Outro risco frequente é a classificação inadequada de produtos e serviços, por exemplo, quando um item é registrado com código errado na nota fiscal, isso pode gerar cobranças incorretas para mais ou para menos, o que chama a atenção da Receita Federal.

Também existem riscos relacionados aos regimes tributários especiais, que algumas empresas têm direito, mas que podem ser esquecidos, aplicados de forma incorreta ou ignorados, gerando autuações ou prejuízos financeiros. Além disso, o planejamento tributário feito de forma imprudente, excessivamente ou que ultrapasse os limites legais pode ser interpretado como elisão abusiva ou evasão fiscal, acarretando multas pesadas, autuações e até processos criminais.

Outras situações de risco incluem o não cumprimento dos prazos para entrega das obrigações acessórias, como declarações e relatórios fiscais que podem resultar em multas e bloqueios administrativos. E, também, a falta de documentação adequada para comprovar créditos fiscais ou deduções, porque a ausência dessas provas pode levar à rejeição desses benefícios fiscais e à cobrança retroativa de tributos.

A legislação tributária brasileira é complexa e as mudanças são constantes, o que aumenta o risco de interpretação equivocada das normas, especialmente quando as equipes internas não estão atualizadas ou não são capacitadas para a função.

Em uma pesquisa recente, o Global Reframing Tax Survey 2025 revelou que 83% das empresas no Brasil reconhecem que a área tributária desempenha um papel fundamental na definição das decisões estratégicas de negócio. Contudo, 70% das empresas no país afirmaram estarem confortáveis com a ideia de terceirizar, pelo menos, parte de suas atividades tributárias nos próximos três anos, refletindo uma tendência crescente de busca por auxílio, prática já adotada por muitas organizações.

As empresas não podem esperar o problema aparecer para tomar providências. É necessário agir de forma preventiva, criando uma governança fiscal forte, com processos claros, auditorias regulares e equipes atualizadas sobre as mudanças na lei.

Diante de toda essa constante e imprevisível evolução da legislação tributária no país, um escritório de contabilidade especializado pode ser o suporte para interpretar corretamente a legislação e evitar riscos. Profissionais auxiliam na correta apuração dos tributos, no cumprimento das obrigações fiscais e na escolha do regime tributário mais vantajoso, considerando o perfil e as atividades da empresa. Ainda, oferecem solução estratégica para o planejamento, identificando oportunidades de economia fiscal e evitando riscos de autuações e penalidades. Com a crescente fiscalização digital e o aumento do cruzamento de dados pela Receita Federal, a orientação de especialistas contribui para a conformidade contínua e a segurança jurídica da organização.

Em resumo, deixar os riscos tributários de lado é uma aposta arriscada que pode custar caro. Num País com regras fiscais tão complexas, cumprir a lei não pode ser só uma regra, porque precisa ser parte da estratégia da empresa. Quem investe em controle e conhecimento ganha segurança e estabilidade para crescer.

Cláudio Humberto

"O PT é uma farsa e usa a farsa para se manter no poder"

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a falta de limites petista para manter o poder

05/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Piada: ‘nuvem soberana’ de Lula depende dos EUA

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula (PT) fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, para criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de “garantir privacidade e controle de dados do Estado”. Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos sua lorota grotesca de “nuvem soberana”.

 

In english, please

Evite risada, é sério: o pregão para comprar a plataforma Cloudera “por meio do programa Managed Service Providers (MSP)” será no dia 12.

 

Fantasia desfeita

Diante de provável agravamento das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de “soberana”.

 

Piada pronta

O objetivo da lacração chamada “nuvem soberana”, a cargo de Serpro e Dataprev, é “proteger” os dados mais “sensíveis” do governo.

 

Estudem, rapazes

Os petistas não têm sido capazes sequer de perceber que “soberania digital” exige investimento em tecnologia e a qualificação que lhes falta.

 

Em 15 dias, CPMI do INSS superou a da Covid

A CPI mista que investiga a gatunagem contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. A investigação para inglês ver, no caso da pandemia, excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou 6 meses e, ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos: deixou 416 pendurados.

 

Comparativo

Ao longo de midiáticos 6 meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências. O impressionante número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

 

Casos de família

Assim como blindaram o Consórcio Nordeste, os petistas tentam impedir a convocação à CPMI do pelegão Frei Chico, irmão de Lula.

 

Xilindró

Sob relatoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em apenas 12 dias a CPMI já pediu a prisão de 21 citados na gatunagem bilionária.

 

Ibaneis aprovado

Governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo o Paraná Pesquisa desta quinta-feira (4). É favorito para vaga no Senado.

 

Michelle e Ibaneis

Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador.

 

Nem aí

Mesmo “parça” na caçada a bolsonaristas, o PGR Paulo Gonet foi solenemente ignorado por Alexandre de Moraes, até agora, em sua manifestação contra a ocupação policial da casa de Bolsonaro.

 

Na caçapa

Com a notícia de que passa de 300 o número de deputados que apoiam o projeto da anistia, entrou no radar do governo que a votação da urgência, que acelera a tramitação, pode sair já semana que vem.

 

Não é novidade

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) resgatou reportagens de 2017 com registros do general Eduardo Villas Bôas sobre sondagens para decretar estado de defesa nos dias antes do impeachment de Dilma.

 

Esses ianques...

Já opera no Aeroporto de Guarulhos (SP) um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. Doação de US$2 milhões do governo dos EUA.

 

Chegou chegando

Vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD) não economizou tinta na caneta, ao assumir o lugar do titular Wanderlei Barbosa (Rep), afastado pela Justiça. Demitiu mais de 50, incluindo todo secretariado.

 

Galho em galho

Para não largar o osso em ano de Cop30, Celso Sabino (Turismo) pode trocar o União Brasil, que desembarcou do governo Lula, pelo MDB. O ministro é do Pará, que vai sediar o evento, sob risco de ser um mico.

 

Pensando bem...

...acabou que o julgamento popular da semana foi no STJD.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Obrigado pelo voto

O deputado João Almeida (PSDB-BA) voava de Brasília para Salvador e se impacientou com uma passageira que atacava os políticos. “A senhora votou em quem para governador?” Ela contou: “No filho de ACM.”. Almeida: “Mas ele morreu! O governador é Paulo Souto.”. A mulher corrigiu: “Ah, foi nesse mesmo que votei”. Ele: “E para deputado federal?” Ela respondeu: “Foi num homem que meu cunhado pediu.” Ele arriscou, brincando: “João Almeida?”. A mulher confirmou: “Esse mesmo. Eu nem lembrava mais...”

