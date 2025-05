O que podemos aprender com outros países sobre felicidade no trabalho?

GIBA UM

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho têm à disposição na garagem da Corte uma frota de veículos luxuosos que superam R$ 300 mil a unidade. Há modelos reservados a suas excelências: 20 unidades de Lexus, avaliados ao todo em R$ 6,1 milhões.

Mais: 12 automóveis Ford Fusions, mais modestos, uma frota de R$ 1 milhão. Transporte “institucional” é feito em Coronas sedan de R$ 111,2 mil, Sentras, de R$ 138,8 mil. E há calhambeques com 13 anos de uso, como O Renault Kangoo. Ao todo, o TST tem 94 veículos.

Herdeiras da beleza

A revista People traz um toque especial à edição deste mês com seu ranking das mulheres mais bonitas do mundo, ao destacar a beleza compartilhada entre mães e filhas. Entre as eleitas individualmente, Demi Moore, de 62 anos, foi reconhecida como a mulher mais bonita do mundo. Na novidade do ranking na categoria que celebra o charme das ligações familiares entre mães e suas herdeiras, aparecem duas estrelas que brilharam nos anos 80 e 90, ambas com mais de 50 anos.

A primeira é Andie MacDowell, acompanhada pela filha Rainey Qualley. As duas não apenas compartilham uma beleza evidente, mas também são defensoras de uma moda sustentável e de um relacionamento de aprendizado mútuo. Andie recorda um momento significativo em Nova York, quando alguns homens começaram a importunar Rainey. Ao pedir para que a filha se cobrisse, Rainey prontamente respondeu que a responsabilidade não era dela se cobrir, mas sim dos homens respeitarem-na independente do que estivesse vestindo. Andie considera esta uma das grandes lições aprendidas com a filha.

A outra dupla na lista é Jennie Garth, conhecida mundialmente por seu papel como Kelly Taylor na série Beverly Hills, 90210, junto com sua filha mais nova Fiona Facinelli, de 18 anos. Assim como Andie e sua filha, Jennie e Fiona também defendem um estilo de vida mais consciente e sustentável.

“Não quero ser uma acumuladora. É um gatilho para mim, então me livro de tudo. Sou minimalista e gosto de ficar revezando as coisas, deixando que outras pessoas aproveitem as roupas que não estou usando. Então, não tenho mais um monte de coisas velhas para elas”. Jennie revela ainda que compartilha o guarda-roupa com Fiona e suas outras duas filhas, Luca, de 27 anos, e Lola, de 22.

“Bonde de Lula” era atração do funeral

O argentino Javier Milei que na campanha, criticava o Papa Francisco, chegou sozinho no Vaticano, na sexta-feira passada (25), para o início das despedidas do Sumo Pontífice. Desceu de um carro modesto e seguiu o protocolo. A irmã Karina Milei, que ele chama de “chefe” ficou em Buenos Aires. Essa discrição contrastou com a espalhafatosa comitiva batizada por peregrinos brasileiros de “bonde de Lula”.

O presidente petista parecia levar um bando de penetras a um evento onde só ele era convidado. O convite para o funeral era dirigido a apenas a chefes de Estado e de Governo e até a anfitriã, a premiê Georgia Meloni estava sozinha. Lula levou seguranças, assessores, ministros e, claro, Janja da Silva. Outras primeiras-damas também acompanharam os governantes.

Num momento, Lula saiu à frente com a ideia de sentar-se na primeira fila, distanciando-se de Janja: não deu. Sentou-se de outro lado, ajoelhado e de mãos postas, como se rezasse. Também Dilma Rousseff estava lá, um tanto transfigurada: ela não gosta de cerimônias religiosas.

Memória

Os petistas fizeram silêncio sobre a intimação de Jair Bolsonaro na UTI de um hospital cumprindo mandato do STF. Muitos lembraram que, em 2016 quando a Polícia Federal localizou o ex-ministro Guido Mantega acompanhando sua mulher no Hospital Albert Einstein, a 34ª fase da Lava Jato, os petistas reagiram indignados. O partido chamou de prisão de “arbitrária, desumana e desnecessária” e Gleisi Hoffmann de “espetáculo de humilhação”. Depois, Mantega foi solto pelo então juiz Sérgio Moro.

Misto de sentimentos

Aos 26 anos, Lara Silva, primogênita de Fausto Silva e fruto do casamento dele com a artista plástica e ex-modelo Magda Colares, está prestes a embarcar oficialmente na carreira musical. No dia 9 de maio, ela fará sua estreia com um show inaugural no Teatro Na Rotina, localizado em Pinheiros, São Paulo. Esse evento apresentará o repertório de seu primeiro álbum, que está prestes a ser lançado.

Lara compartilha que a experiência de preparar-se para esse momento é repleta de emoções diversas “Nunca estive tão animada e tão vulnerável ao mesmo tempo. É uma mistura interessante de sentimentos, mas acho que desenvolvi e aprendi muito esse último ano, muitos desafios, muitas loucuras e sinto que esse primeiro álbum para mim vai ser muito importante”.

Ela menciona que o maior obstáculo durante a criação do álbum foi lidar com as questões de saúde de seu pai. “Tem a questão de saúde do meu pai, obviamente, que não tem como negar. É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente, não tem como não mudar”.

Veículos elétricos

O governador Ronaldo Caiado e seus assessores estão trabalhando no projeto de criação de uma hub de produção de equipamentos para carros elétricos em Goiás. Os investimentos poderão ser de R$ 2 bilhões – ou mais.

O ponto de partida seria a chegada ao estado da chinesa Teld Eco Charger, responsável pela produção de 40% dos carregadores automotivos fabricados no país asiático. Para atrair empresas estrangeiras, notadamente da própria China, Caiado prepara um pacote de incentivos fiscais.

Olho no insumo

Grandes fabricantes de defensivos agrícolas como Bayer e Basf estão cobrando dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Carlos Fávero (Agricultura) ações rigorosas para conter a escalada do contrabando de insumo no Brasil. Usam o maior de seus instrumentos de pressão: dinheiro. A portas fechadas, as empresas ameaçam suspender investimentos no país devido a perda do mercado para produtos comercializados ilegalmente.

O contrabando dos agrotóxicos está longe de ser um problema para o Brasil. Muito ao contrário. No entanto, uma novidade chegou no campo: há fortes indícios de participação direta dos fabricantes chineses na entrada de defensivos agrícolas contrabandeados no país.

PÉROLA

“Na Argentina, a inflação caiu, o fluxo de capital aumentou. Javier Milei está mostrando que há um caminho. É o caminho que a gente deve adotar”,

Fraude no INSS

A suposta relação de Carlos Lupi, ministro da Previdência, com enrolados na fraude do INSS, que meteu a mão no bolso dos aposentados, virou preocupação no Planalto. Vai aguardar o andar das investigações para decidir que fim ele vai levar. Lupi também é chegado no Sindicato Nacional dos Aposentados, alvo da batida da Polícia Federal. Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, foi demitido pessoalmente por Lula.

Havia trocado o PSB pelo PDT de Lupi, que o escolheu para o posto. O vice-presidente do Sindnap, José Ferreira da Silva, é irmão de Lula.

‘Instrutor’

O ‘instrutor’ do presidente Lula, nesse episódio, da fraude do INSS, foi o ministro-marqueteiro Sidônio Palmeira – e até agora, o Chefe do Governo tem cumprido à risca. Mandou suspender repasses às entidades, prometeu ressarcimento, cuidou pessoalmente da demissão do presidente do INSS e destacou que o escândalo veio à tona em investigação da própria gestão e que os descontos suspeitos começaram bem antes de Lula tomar posse. A ideia é que, tudo realizado, significará aumento do índice de popularidade do presidente. Quem viver verá.

Na fila

A confissão do ministro Carlos Lupi (Previdência) sobre há quanto tempo estaria a par da fraude do INSS está ajudando a condená-lo em outra área. Tão logo assumiu, o ministro avisou que uma de suas prioridades “era acabar com a fila do INSS”, no final de 2024 estimada em mais de 2 milhões de pedidos se cada pedido de aposentadoria pode durar até 90 dias.

Por semanas, Lupi, repetiu que estava em campo até sentar, suado e jogar a toalha. “A fila do INSS nunca vai acabar”. Os trabalhadores, estão à salvo dos descontos, dizem os mais irônicos, enquanto estiverem na fila para receber os benefícios.

Devolução

O INSS está anunciando que milhões de brasileiros entre aposentados e pensionistas serão reembolsados pelos descontos indevidos realizados em seus benefícios, que foram feitos sem a autorização dos benificiários. Quem foi impactado por esses descontos, é importante ficar atento aos detalhes do processo de devolução que já deve ocorrer na próxima folha de pagamento.

Semana S

Em maio, acontecerá a Semana S, uma mobilização nacional que abre as portas do Sesc e do Senac para apresentar a importância e relevância do Sistema Comércio na vida de milhões de brasileiros. Durante esta semana, será promovido um encontro gratuito sobre os poderes transformadores da inclusão, da diversidade e das gestões de equidade e da sustentabilidade.

Especialistas com muito conhecimento prático para compartilhar sobre práticas equitativas, sustentáveis e colaborativas estão participando do evento dia 16 de maio, as 18h às 21h, no Sesc Pompeia. Entre outros, Ivo Dall’Acqua Junior, presidente executivo da Fecomércio-SP; Caio Magri (Instituto Ethos; Vanessa Pinisky (Capitalismo Consciente Brasil) e outros.

Brasil derrotado

O Brasil perdeu uma disputa geopolítica no Tribunal Arbitral do Esporte. A Corte Internacional, sediada em Lausanne, na Suíça abrigará em breve seu primeiro escritório na América Latina em Lima, capital do Peru. O Brasil estava cotado para receber a representação do CAS – Court of Arbitration for Sport – uma espécie de STF do esporte no mundo, que tem apenas duas sucursais, em Nova York e Sidney. Um dos processos que está para ser decidido, envolve o atacante brasileiro, Gabigol, do Cruzeiro.

MISTURA FINA

Enquanto o presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo Leite, tentava cortar luxos inaceitáveis da companhia, dona de duas usinas, funcionários entraram em greve no momento em que Angra I seria desligada para reformas. Eles querem aumento salarial, resistem à cobrança de uma taxa de benefícios, educação, saúde e segurança, na vila construída em Angra dos Reis, com vista para o mar. E querem também poder de voto em decisões especiais como a construção de Angra 3.

No governo Bolsonaro, 400 funcionários foram contratados para a Angra 3, obra que Lula, ainda não decidiu se vai retomar. Só esse grupo custa R$ 200 milhões por ano para a Eletronuclear. As despesas totais com pessoal giram em torno de R$ 1,1 bilhão por ano. A Aneel autorizou só R$ 680 milhões e a diferença afetará o resultado da companhia enquanto isso. E Angra 2 continuará funcionando.

O BTG Pactual está em conversas com a Invepar para compra do Aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil. A Invepar pertence aos maiores fundos de pensão de estatais do país. À propósito do BTG: André Esteves não está mais sozinho na tentativa de ficar com os "ativos podres" do Banco Master. Há outro grupo interessado.

A deputada federal Luciane Cavalcante (PSOL-SP) está acionando o Ministério Público de São Paulo pedindo instauração de inquérito policial para apurar irregularidades na compra, pela PM de São Paulo, de coletes à prova de balas que faltam testes. São 17 mil coletes que custaram R$ 33 milhões. A representação cita o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança, Guilherme Derrite. Ela defende ainda responsabilizar agentes públicos e privados envolvidos no caso de ressarcimento pelos prejuízos.

Pactual está em conversas com a Invepar para compra do Aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil. A Invepar pertence aos maiores fundos de pensão de estatais do país. À propósito do BTG: André Esteves não está mais sozinho na tentativa de ficar com os “ativos podres” do Banco Master. Há outro grupo interessado. A deputada federal Luciane Cavalcante (PSOL-SP) está acionando o Ministério Público de São Paulo pedindo instauração de inquérito policial para apurar irregularidades na compra, pela PM de São Paulo, de coletes à prova de balas que faltam testes. São 17 mil coletes que custaram R$ 33 milhões. A representação cita o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança, Guilherme Derrite. Ela defende ainda responsabilizar agentes públicos e privados envolvidos no caso de ressarcimento pelos prejuízos.

In – Porta-retrato de parede

Out – Porta-retrato digital