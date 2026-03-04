"Quando não há prova, constrói-se insinuação"

Giba Um

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário

Recém-chegada ao Brasil, a Keeta, do grupo chinês Meituan, maior empresa de delivery do mundo, decidiu adiar sua entrada no mercado de delivery de refeições no Rio. A previsão era começar a operar na cidade neste mês, mas a companhia não conseguiu entrar devido a pesada concorrência.

MAIS: o grupo chiês argumenta que os contratos de exclusividade firmados por concorrentes, especialmente iFood, com os restaurantes limitam novos entrantes no mercado, já que inviabilizam o cadastro de estabelecimentos nas plataformas. Não há nova data para início da operação.

Prevenção é a melhor solução

Vamos falar de um assunto sério, o Março Lilás. Você sabe o que isso significa? Não. Então não se preocupe você não está só, muitas pessoas não sabem o que isso significa. Março Lilás é um mês voltado para conscientização sobre a relevância da prevenção do câncer de colo do útero.

No dia 26, várias personalidades se reuniram na Casa Lilás, para assistir palestras sobre o assunto com profissionais da área da saúde. O objetivo central do evento foi enfatizar a urgência dos exames preventivos, como o Papanicolau, e a relevância da vacinação contra o HPV. Em um ambiente repleto de relatos emocionantes e informações técnicas acessíveis, os especialistas discutiram como o diagnóstico precoce pode salvar vidas e diminuir significativamente as taxas de incidência da doença no Brasil.

As conversas foram além dos aspectos clínicos, abordando as barreiras sociais que ainda dificultam o acesso a exames em diversas regiões do país. A meta era clara: converter informação em ação. O câncer cervical (parte inferior do útero) representa a principal causa de morte entre mulheres com até 35 anos no Brasil e é o segundo tipo mais letal entre aquelas de até 60 anos, com cerca de 20 mulheres falecendo diariamente em decorrência dessa doença.

Aproximadamente 99% dos casos podem ser relacionados à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), que pode ser prevenido através da vacinação. As informações apresentadas causaram grande impacto nas participantes. Entre tantas famosas que participaram estavam lá Juliana Paes (embaixadora da causa), Sophia Abrahão, Aline Campos, Bruna Biancardi, Thaila Ayala, Laura Muller, Julia Faria, Gabriela Versiani, Nath Finanças, entre outras.

Oposição quer eleger 35 novos senadores

Estudos internos do Partido Liberal (PL) fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger ao menos 35 senadores em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo ainda é maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

O pessoal do PT acha e nem poderia ser diferente o PL delira. Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade. Em Estados de eleitorado conservador, como DF e Santa Catarina, o PL quer lançar dois candidatos a senador. No Nordeste, a expectativa é totalmente outra e bem diferente: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Haddad, quase

O presidente Lula vem fazendo o que pode chamar de "marcação cerrada" em cima do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para que tope sair candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Com conversas em várias ocasiões de dois jantares no Alvorada a uma viagem recente a Ásia Lula já conseguiu que Haddad garanta que pensará melhor sobre a possibilidade.

Bater o martelo, por enquanto, não. Nos últimos dias, o presidente já fez ofertas especiais: poderia rechear mais a chapa com a participação das ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente), misturando a vice a uma cadeira no Senado.

Valorizando a marca

A diretora criativa Sarah Burton revelou sua terceira coleção de retratos para a Givenchy, contando com a presença de sua musa, Kaia Gerber, da aclamada fotógrafa Annie Leibovitz, além das renomadas supermodelos Liu Wen, Selena Forrest e da artista Isabelle Albuquerque.

Desde que assumiu a direção criativa da Givenchy no final de 2024, Sarah Burton tem se concentrado em selecionar figuras que encapsulam a essência da marca, reconhecendo que esses rostos têm um valor tão significativo quanto as roupas.

A proposta impressionante da Givenchy Portrait Series é inconfundível. As mulheres que representam a Givenchy se destacam pela força, bravura e frequentemente, por uma sensualidade confiante, exibindo os cortes dramáticos e funcionais elaborados por Burton, que são indiscutivelmente atuais. As fotos foram feitas por Collier Schorr, sob a orientação criativa de Ferdinando Verderi e o styling de Camilla Nickerson, a nova campanha da Givenchy transmite uma mensagem ousada em seu design, voltada para mulheres influentes.

Saída adiada

A saída de Fernando Haddad do governo, inicialmente pensada para fevereiro, deve ser adiada de novo. Ele foi escalado pelo Planalto para a visita ao presidente americano Donald Trump, ainda este mês, na Casa Branca (o encontro ainda não tem data marcada).

Na semana passada, em reunião do diretório estadual do PT em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (ele vai disputar uma vaga na Câmara Federal) foi categórico ao blindar a aliança nacional. Para ele, mexer na chapa presidencial é um erro: "Tirar o Alckmin da chapa de Lula irá custar a eleição".

Acordo travado

Uma queda de braço entre a bancada bolsonarista no Congresso e a cúpula do foder Legislativo tem adiado uma definição sobre a lei que reduz penas aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro.

A pressão de parte da oposição para abrir uma CPI para apurar o escândalo do banco Master (estima se uma megafraude de mais de R$ 50 bilhões) é o principal entrave a um acordo para o PL da Dosimetria. Uma sessão conjunta das duas Casas Legislativas precisa ser convocada para analisar os vetos os bolsonaristas querem derrubá-los, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resiste. Há receio, contudo, que seja pressionado a abrir uma CPI sobre o caso Master.

Pérola

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje temos entre 2 mil e 3 mil tetos vigentes, porque depende da lógica de cada órgão pagador",

Escolhendo candidatos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) utilizou plataformas digitais para reportar a atual condição clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlucho informou que seu pai " segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos". Mesmo diante de sintomas físicos, o filho ressaltou que Bolsonaro "mantém uma força mental impressionante", embora a saúde esteja "severamente afetada". Mesmo assim, Bolsonaro está escolhendo, um a um, os candidatos do PL ao Senado em todos os estados.

Argumentos furados 1

Está nas redes sociais, inspiradas na análise de Bernardo Mello Franco: a causa do fim dos penduricalhos ganhou um impulso inesperado. Na semana passada, representantes de associações de juízes foram ao Supremo defender os pagamentos acima do teto. Em vez de justificá-los, deram novos argumentos para sua extinção. O advogado Alberto Pavie Ribeiro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, disse que "a carreira não seria mais "atrativa" por causa dos salários pagos aos juízes. No Tribunal de Justiça do Rio, o salário inicial de um juiz substituto é de R$ 35,8 mil, fora benefícios.

Argumentos furados 2

E mais: o advogado garantiu que um corte nas gratificações causaria fuga e escassez de magistrados. Faltou combinar - ironiza Mello Franco - com as legiões de candidatos que se apresentam a cada concurso. Em março, quase 4 mil farão prova para um cadastro de reserva do TJ fluminense. Já a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Claudia Marcia de Carvalho Soares, apresentou um rosário de queixas: "Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível. Não tem água e não tem café".

Olho no imposto

O animado deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que não fará campanha para Flávio Bolsonaro, postou um vídeo sobre nova alta de impostos de Lula publicada de madrugada taxando celulares, eletrônicos e games, obtendo mais de um milhão de visualizações da rede social X em menos de 24 horas. Por outro lado, na semana passada, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo ultrapassou a marca de R$ 700 bilhões tomados do contribuinte em 2026. A entidade estima que mais de R$ 4,1 trilhões serão tomados este ano.

Fora do controle 1

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso do Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores para, supostamente, abrir caminho à blindagem de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: "Se não fizesse isso, o chefe da investigação ão seria o relator, mas sim Lula, por meio do diretor da PF".

Fora do controle 2

Alguns devem achar possível um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado e ordenar: "Vamos blindar essas pessoas aqui". Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso vire vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Toffoli. O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF e o portador não foi o delegado do caso. A PF pediu suspeição de Toffoli sem passar pela PGR - mas passou pelo crivo de Lula.

Mistura Fina

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) sai candidato ao Senado por São Paulo, mas, ainda que seja eleito, acalenta outro sonho para 2027: quer ser o ministro da Segurança Pública de um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Interlocutores de Derrite falam que já houve sondagens informais do clã Bolsonaro nesse sentido, depois da relatoria do PL Antifacção. A candidatura ao Senado ampliaria a musculatura eleitoral para credenciá-lo ao cargo. Só que teria de se transferir do PP para o PL.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou a aliados que vai adiar o processo de escolha para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União (TCU). A análise era esperada por deputados envolvidos nas negociações na semana passada. O entorno de Motta diz que hoje não há garantias de que o nome do PT, Odair Cunha (MG) seria eleito para a vaga de Aroldo Cedraz, aberta também na semana passada com a aposentadoria do ministro.

Há quem garanta que o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), um dos maiores gestores de ativos do mundo, com mais de US$ 600 bilhões sob seu guarda-chuva, tem plano de investir no setor de saúde no Brasil. O fundo já estaria prospectando negócios em infraestrutura hospitalar e clínicas de diagnóstico de alta complexidade. O CPP tem um histórico de investimentos globais em healthcare. O mais recente foi a formação de uma joint venture com a IRA Capital para adquirir e operar prédios médicos ambulatoriais nos EUA. Os canadenses colocaram US$ 143 milhões no negócio.

O grupo FarmaBrasil, que representa 12 das principais empresas farmacêuticas do país, está criticando o projeto que quer estender o prazo de 20 anos de patentes de medicamentos. A preocupação maior é com o Ozempic, cuja patente termina este mês. As empresas querem produzir genéricos da droga. Segundo elas, a extensão cria insegurança jurídica e traz efeito negativo sobre preços e acessos.