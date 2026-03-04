Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quando não há prova, constrói-se insinuação"

Senador Carlos Viana, sobre a tentativa de associar Nikolas Ferreira a Daniel Vorcaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

04/03/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CPMI acha digitais da J&F e quer sigilos quebrados

O grupo J&F dos irmãos Batista, dono da JBS e do banco PicPay, pode ter os sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS. Segundo requerimento do relator, Alfredo Gaspar (União-AL), a empresa dos notórios Joesley e Wesley Batista repassou R$55,7 milhões a empresas de Danilo Trento, investigado no esquema bilionário que saqueou aposentados. Gaspar quer também convocar José Antônio Batista Costa, sobrinho dos Batista, ex-CEO da J&F e chefe do conselho do PicPay.

Timing

O pedido na CPMI aponta que os pagamentos suspeitos da J&F ocorreram durante os 5 meses do programa “Meu INSS Vale+”.

Caminho

O Meu INSS Vale+ adiantava benefícios a aposentados cadastrados. Ou seja, o PicPay antecipava dinheiro para depois cobrar do INSS.

Operação

O J&F pagou empresas de Trento, suspeito de ter facilitado o programa durante a gestão no INSS de Alessandro Stefanutto, preso pela PF.

Ligação

As empresas de Trento são investigadas por receber de associações como Ambec e AAB, que descontava até de falecidos, segundo a CGU.

Lula evita Trump para não explicar base chinesa

A hostilidade recente do governo Lula (PT) contra o governo americano foi combinada internamente para forçar o adiamento, até cancelamento, da audiência com o presidente dos EUA, dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim a atacar Trump abertamente e fazer a reunião perder sentido. Deu certo. É que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento “Tucano Ground Station”, apresentado em 26 de fevereiro passado ao Congresso dos EUA.

Explica aí, ministro

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Foi convocado.

Pior do que se pensava

Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio e Celso Amorim defendendo armas nucleares para o Brasil.

Brasil vai à guerra?

Também as reuniões secretas sobre gastos de R$800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os EUA que chiliques esquerdistas de Amorim.

Só terrorismo

A última vez em que os EUA fecharam tantas embaixadas foi em 2013, quando mais de 20 postos diplomáticos foram fechados no Norte da África e Oriente Médio por suspeitas de ataques terroristas do Al-Qaeda.

Muito mais grave

O ataque hacker que derrubou o site da Fundação Getúlio Vargas há uma semana pode ter roubado mais de 1,5 terabytes de informações, incluindo dados sigilosos de professores, alunos e da própria instituição.

Animus

Para Carlos Bolsonaro, a nova rejeição à prisão domiciliar para o seu pai “soa mais motivado por animosidades do que por critérios do bom Direito”. Jair Bolsonaro já foi atendido por médicos 144 vezes em 39 dias.

Ama ditaduras

O senador Jorge Seif (PL-SC) repudiou o tratamento omisso do governo Lula (PT) diante do conflito Irã-EUA/Israel, ao classificar que o petista já tem um lado definido: “silêncio diante da tirania é escolha”.

À frente

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lidera a disputa ao Senado em Alagoas: pesquisa do Instituto Falpe (AL-05611/26) projeta o parlamentar com 40% das intenções de votos para uma das duas vagas.

Falta justificada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro justificou sua falta nos atos “Acorda Brasil”, que ocorreram em todo o Brasil no domingo (1º): “Passei por um procedimento cirúrgico”, disse ela, que já está se recuperando.

Povo agradecido

Centenas de balões, buquês e cartões foram deixados no consulado dos EUA em Toronto (Canadá), que tem grande população iraniana, em agradecimento a Donald Trump por aniquilar o ditador do Irã.

Muitas razões

Dados da plataforma Kpler, que monitora o comércio de commodities mundo afora, apontam que 87,2% de todo o petróleo produzido pelo Irã é exportado para a China.

Pensando bem...

...base militar estrangeira e secreta, no Brasil, não é para esconder alienígena.

PODER SEM PUDOR

Ah, bom

Candidato ao Senado pelo PMDB-PR em 1990, Waldyr Pugliesi convocou coletiva para explicar que era injusta sua fama de “pavio curto”. Na coletiva, um militante do PMDB puxou uma conversa cabulosa e ele a encerrou com um soco na mesa. Refeito, contou que só perdeu a cabeça uma vez, em Arapongas, quando esmurrou um vereador que o criticara. Mas observou: “Aquele soco foi com o braço democrático...” Ah, bom.

CLAÚDIO HUMBERTO

"[Lula] não consegue organizar a própria gestão e quer dar pitaco em convocação da Seleção?"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), após Lula dar indireta à CBF sobre convocar Neymar

02/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

STF já admite que haverá impeachment em 2027

Com o desgaste reputacional do Supremo Tribunal Federal (STF), a conclusão dos seus ministros é que a situação “virou”, a Corte perdeu apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo, após o escândalo de envolvimento de dois dos ministros com o Banco Master. A maioria avalia, em conversas reservadas, que em 2027 processos de impeachment de ministros do STF serão “inevitáveis”, seja qual for o vencedor nas presidenciais e ainda que a direita não controle o Senado.

Pá-de-cal

Sentenças raivosas contra opositores de Lula desgastaram o STF, mas o Master, em avaliação interna, pode ter o significado de “pá-de-cal”.

Contenção

Para ministros, o impeachment será usado para contenção do STF, com apoio explícito de partidos de centro, de direita e de setores da esquerda.

Fim da letargia

A maioria via a imprensa “sob controle”, mas a letargia cessou após “autoritarismo estarrecedor” apontado pela Transparência Internacional.

Libertação

O caso Unafisco e ameaças de retaliação, avaliou um ministro à coluna, “deu o motivo que jornalistas esperavam para se libertar desse vínculo”.

Motta faz da FAB transporte de excursão de amigos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), não apenas lidera o ranking de autoridades que mais se utilizaram dos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB) desde o início do ano, mas também é quem mais levou passageiros nas suas viagens. No total, Motta realizou 22 voos nos dois primeiros meses do ano e levou de carona 285 pessoas, uma média de 13 acompanhantes por voo.

Virou mistério

A FAB decretou sigilo de cinco anos para as despesas realizadas com os voos do presidente da Câmara. Agora só disponibiliza quantitativos.

Eixos

Os voos de Hugo Motta se concentraram no eixo Brasília–João Pessoa–São Paulo, mas incluem também agenda internacional.

FAB-Uber

Na viagem internacional para Cali, na Colômbia, e San José, na Costa Rica, Motta levou 24 passageiros de carona.

STF: segredo garantido

A tentativa do Planalto de reverter a quebra de sigilo de Lulinha na CPMI busca impedir que a opinião pública conheça o que isso pode revelar. Houve quebra de sigilo por decisão do STF, mas protegida por segredo.

PEC na mesa

A PEC da Segurança pode ser votada até quarta (4). A proposta original era imprestável, Lula tentando “compensar” os estragos provocados por sua atitude em defesa dos bandidos, na megaoperação contra traficantes no Rio. Mas o relator, Mendonça Junior (União-PE), deu decência à PEC.

Recorte regional

Segundo o Paraná Pesquisas (BR-07974/26), apenas no Nordeste a maioria diz que Lula (PT) deve ser reeleito: 59,2%. Nas demais regiões, em média, 60,1% dizem que o petista não deve voltar ao cargo em 2027.

Há quatro anos

Pesquisa do instituto Ipespe na última semana de fevereiro de 2022 apontava que Lula venceria o segundo turno contra Jair Bolsonaro por 54% a 32%. Acabou Lula com 50,9% e Bolsonaro com 49,1%.

Domínio

A eleição 2026 será apenas a décima vez que os brasileiros escolherão o presidente por voto direto. O PT venceu 5 das 9 eleições (a primeira em 2002). É de longe o partido mais longevo no poder desde 1989.

Mais uma pesquisa

O instituto Real Time Big Data registrou pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quarta-feira (25). Serão 2 mil entrevistados em todo o País e a divulgação está marcada para esta terça-feira (3).

Só um acordinho

O acordo Mercosul-União Europeia prevê “salvaguardas” contra produtos sul-americanos. Significa a suspensão temporária das tarifas baixas quando o aumento de importações “cause ou ameace causar dano à produção doméstica”, aponta a Frente Parlamentar da Agropecuária.

Transparência opaca

Apesar de o governo Lula (PT) já ter distribuído ao menos R$1,1 bilhão em emendas parlamentares, este ano, o Portal da Transparência ainda não registrou um centavo sequer com essas despesas, em dois meses.

Pensando bem...

...o “tarifaço” que realmente sufoca o brasileiro não vem de Washington, nasce em Brasília, no gabinete de Lula.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sem medidas

O deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP) estreou em grande estilo na Câmara, em 2007, ao exigir silêncio durante seu discurso de estreia, calando 368 parlamentares presentes no plenário. E ainda deu um pito em Paulo Maluf (PP-SP), que insistia em conversas paralelas. Em seguida, uma repórter quis saber como ele votaria medidas provisórias que entupiam a pauta. Clodovil fez graça: “Que medida o quê, minha filha... Eu não estou aqui para fazer roupa!”

Giba Um

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio..."

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário

02/03/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um

Continue Lendo...

Recém-chegada ao Brasil, a Keeta, do grupo chinês Meituan, maior empresa de delivery do mundo, decidiu adiar sua entrada no mercado de delivery de refeições no Rio. A previsão era começar a operar na cidade neste mês, mas a companhia não conseguiu entrar devido a pesada concorrência.

MAIS: o grupo chiês argumenta que os contratos de exclusividade firmados por concorrentes, especialmente iFood, com os restaurantes limitam novos entrantes no mercado,  já que inviabilizam o cadastro de estabelecimentos nas plataformas. Não há nova data para início da operação.

Giba Um

 Prevenção é a melhor solução

Vamos falar de um assunto sério, o Março Lilás. Você sabe o que isso significa? Não. Então não se preocupe você não está só, muitas pessoas não sabem o que isso significa.  Março Lilás é um mês voltado para conscientização sobre a relevância da prevenção do câncer de colo do útero.

No dia 26, várias personalidades se reuniram na Casa Lilás, para assistir palestras sobre o assunto com profissionais da área da saúde. O objetivo central do evento foi enfatizar a urgência dos exames preventivos, como o Papanicolau, e a relevância da vacinação contra o HPV. Em um ambiente repleto de relatos emocionantes e informações técnicas acessíveis, os especialistas discutiram como o diagnóstico precoce pode salvar vidas e diminuir significativamente as taxas de incidência da doença no Brasil.

As conversas foram além dos aspectos clínicos, abordando as barreiras sociais que ainda dificultam o acesso a exames em diversas regiões do país. A meta era clara: converter informação em ação. O câncer cervical  (parte inferior do útero) representa a principal causa de morte entre mulheres com até 35 anos no Brasil e é o segundo tipo mais letal entre aquelas de até 60 anos, com cerca de 20 mulheres falecendo diariamente em decorrência dessa doença.

Aproximadamente 99% dos casos podem ser relacionados à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), que pode ser prevenido através da vacinação. As informações apresentadas causaram grande impacto nas participantes. Entre tantas famosas que participaram estavam lá Juliana Paes (embaixadora da causa), Sophia Abrahão, Aline Campos, Bruna Biancardi, Thaila Ayala,  Laura Muller, Julia Faria, Gabriela Versiani, Nath Finanças, entre outras.

Oposição quer eleger 35 novos senadores

Estudos internos do Partido Liberal (PL) fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger ao menos 35 senadores em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo ainda é maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

O pessoal do PT acha e nem poderia ser diferente o PL delira. Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade. Em Estados de eleitorado conservador, como DF e Santa Catarina, o PL quer lançar dois candidatos a senador. No Nordeste, a expectativa é totalmente outra e bem diferente: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Haddad, quase

O presidente Lula vem fazendo o que pode chamar de "marcação cerrada" em cima do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para que tope sair candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Com conversas em várias ocasiões de dois jantares no Alvorada a uma viagem recente a Ásia Lula já conseguiu que Haddad garanta que pensará melhor sobre a possibilidade.

Bater o martelo, por enquanto, não. Nos últimos dias, o presidente já fez ofertas especiais: poderia rechear mais a chapa com a participação das ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente), misturando a vice a uma cadeira no Senado.

Giba Um

Valorizando a marca

A diretora criativa Sarah Burton revelou sua terceira coleção de retratos para a Givenchy, contando com a presença de sua musa, Kaia Gerber, da aclamada fotógrafa Annie Leibovitz, além das renomadas supermodelos Liu Wen, Selena Forrest e da artista Isabelle Albuquerque.

Desde que assumiu a direção criativa da Givenchy no final de 2024, Sarah Burton tem se concentrado em selecionar figuras que encapsulam a essência da marca, reconhecendo que esses rostos têm um valor tão significativo quanto as roupas.

A proposta impressionante da Givenchy Portrait Series é inconfundível. As mulheres que representam a Givenchy se destacam pela força, bravura e frequentemente, por uma sensualidade confiante, exibindo os cortes dramáticos e funcionais elaborados por Burton, que são indiscutivelmente atuais.  As fotos foram feitas por Collier Schorr, sob a orientação criativa de Ferdinando Verderi e o styling de Camilla Nickerson, a nova campanha da Givenchy transmite uma mensagem ousada em seu design, voltada para mulheres influentes.

Giba Um

Saída adiada

A saída de Fernando Haddad do governo, inicialmente pensada para fevereiro, deve ser adiada de novo. Ele foi escalado pelo Planalto para a visita ao presidente americano Donald Trump, ainda este mês, na Casa Branca (o encontro ainda não tem data marcada).

Na semana passada, em reunião do diretório estadual do PT em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (ele vai disputar uma vaga na Câmara Federal) foi categórico ao blindar a aliança nacional. Para ele, mexer na chapa presidencial é um erro: "Tirar o Alckmin da chapa de Lula irá custar a eleição".

Acordo travado

Uma queda de braço entre a bancada bolsonarista no Congresso e a cúpula do foder Legislativo tem adiado uma definição sobre a lei que reduz penas aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro.

A pressão de parte da oposição para abrir uma CPI para apurar o escândalo do banco Master (estima se uma megafraude de mais de R$ 50 bilhões) é o principal entrave a um acordo para o PL da Dosimetria. Uma sessão conjunta das duas Casas Legislativas precisa ser convocada para analisar os vetos os bolsonaristas querem derrubá-los, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resiste. Há receio, contudo, que seja pressionado a abrir uma CPI sobre o caso Master.

Pérola

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje temos entre 2 mil e 3 mil tetos vigentes, porque depende da lógica de cada órgão pagador",

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário.

Escolhendo candidatos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) utilizou plataformas digitais para reportar a atual condição clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlucho informou que seu pai " segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos". Mesmo diante de sintomas físicos, o filho ressaltou que Bolsonaro "mantém uma força mental impressionante", embora a saúde esteja "severamente afetada". Mesmo assim, Bolsonaro está escolhendo, um a um, os candidatos do PL ao Senado em todos os estados.

Argumentos furados 1

Está nas redes sociais, inspiradas na análise de Bernardo Mello Franco: a causa do fim dos penduricalhos ganhou um impulso inesperado. Na semana passada, representantes de associações de juízes foram ao Supremo defender os pagamentos acima do teto. Em vez de justificá-los, deram novos argumentos para sua extinção. O advogado Alberto Pavie Ribeiro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, disse que "a carreira não seria mais "atrativa" por causa dos salários pagos aos juízes. No Tribunal de Justiça do Rio, o salário inicial de um juiz substituto é de R$ 35,8 mil, fora benefícios. 

Argumentos furados 2

E mais: o advogado garantiu que um corte nas gratificações causaria fuga e escassez de magistrados. Faltou combinar - ironiza Mello Franco - com as legiões de candidatos que se apresentam a cada concurso. Em março, quase 4 mil farão prova para um cadastro de reserva do TJ fluminense. Já a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Claudia Marcia de Carvalho Soares, apresentou um rosário de queixas: "Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível. Não tem água e não tem café".

Olho no imposto

O animado deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que não fará campanha para Flávio Bolsonaro, postou um vídeo sobre nova alta de impostos de Lula publicada de madrugada taxando celulares, eletrônicos e games, obtendo mais de um milhão de visualizações da rede social X em menos de 24 horas. Por outro lado, na semana passada, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo ultrapassou a marca de R$ 700 bilhões tomados do contribuinte em 2026. A entidade estima que mais de R$ 4,1 trilhões serão tomados este ano.

Fora do controle 1

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso do Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores para, supostamente, abrir caminho à blindagem de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: "Se não fizesse isso, o chefe da investigação ão seria o relator, mas sim Lula, por meio do diretor da PF".

Fora do controle 2

Alguns devem achar possível  um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado e ordenar: "Vamos blindar essas pessoas aqui". Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso vire vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Toffoli. O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF e o portador não foi o delegado do caso. A PF pediu suspeição de Toffoli sem passar pela PGR - mas passou pelo crivo de Lula.

Mistura Fina

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) sai candidato ao Senado por São Paulo, mas, ainda que seja eleito, acalenta outro sonho para 2027: quer ser o ministro da Segurança Pública de um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Interlocutores de Derrite falam que já houve sondagens informais do clã Bolsonaro nesse sentido, depois da relatoria do PL Antifacção. A candidatura ao Senado ampliaria a musculatura eleitoral para credenciá-lo ao cargo. Só que teria de se transferir do PP para o PL.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou a aliados que vai adiar o processo de escolha para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União (TCU). A análise era esperada por deputados envolvidos nas negociações na semana passada. O entorno de Motta diz que hoje não há garantias de que o nome do PT, Odair Cunha (MG) seria eleito para a vaga de Aroldo Cedraz, aberta também na semana passada com a aposentadoria do ministro.

quem garanta que o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), um dos maiores gestores de ativos do mundo, com mais de US$ 600 bilhões sob seu guarda-chuva, tem plano de investir no setor de saúde no Brasil. O fundo já estaria prospectando negócios em infraestrutura hospitalar e clínicas de diagnóstico de alta complexidade. O CPP tem um histórico de investimentos globais em healthcare. O mais recente foi a formação de uma joint venture com a IRA Capital para adquirir e operar prédios médicos ambulatoriais nos EUA. Os canadenses colocaram US$ 143 milhões no negócio.

O grupo FarmaBrasil, que representa 12 das principais empresas farmacêuticas do país, está criticando o projeto que quer estender o prazo de 20 anos de patentes de medicamentos. A preocupação maior é com o Ozempic, cuja patente termina este mês. As empresas querem produzir genéricos da droga. Segundo elas, a extensão cria insegurança jurídica e traz efeito negativo sobre preços e acessos.

  • In – Frango assado
  • Out – Frango frito

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2979, terça-feira (03/03)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2979, terça-feira (03/03)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3626, terça-feira (03/03)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3626, terça-feira (03/03)

5

Exército aguarda aval do governo para instalar ponte de guerra em Rio Negro
caiu em fevereiro

/ 1 dia

Exército aguarda aval do governo para instalar ponte de guerra em Rio Negro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 5 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 6 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?