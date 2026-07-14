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Câmara define vereadores da Comissão Representativa para o recesso parlamentar

Comissão será responsável por responder pelo Legislativo Municipal durante o recesso, que será de 16 a 31 de julho

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/07/2026 - 18h15
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A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande oficializou, durante a sessão desta terça-feira (14), a nomeação dos seis vereadores que irão compor a Comissão Representativa responsável por responder pelo Legislativo municipal durante o recesso parlamentar, de 16 e 31 de julho de 2026.

A última sessão antes do recesso foi realizada nesta terça-feira (14).

A medida com a nomeação da comissão foi estabelecida por meio do Ato da Mesa nº 392, com objetivo de garantir a continuidade dos trabalhos essenciais da Casa de Leis no período.

No período do recesso, ficam suspensas algumas atividades em Plenário, como as sessões ordinárias, sessões solenes ou audiências públicas. 

Os parlamentares designados são:

  • André Salineiro (PL)
  • Ronilço Guerreiro (Podemos)
  • Leinha (Avante)
  • Wilson Lands (Avante)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Beto Avelar (PP).

"O parlamento entra em recesso, as sessões, mas os vereadores continuam a trabalhar, recebendo demandas da população. Somos escalados para representar a Câmara em qualquer ato do poder público. A população pode trazer demandas, que vamos continuar em contato com o Poder Executivo", disse André Salineiro, presidente da comissão.

Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente no período de recesso. Os trabalhos em plenário retornam no dia 4 de agosto. 

Última sessão

Na última sessão antes do recesso, nesta terça-feira (14), foi apresentado o balanço do trabalho realizado pelos vereadores de Campo Grande no primeiro semestre de 2026.

O documento apontou o encaminhamento de 24.673 indicações ao Executivo com reivindicações da população. Desse total, cerca de 9 mil solicitações foram destinadas à execução do serviço de tapa-buracos em diversas regiões da cidade.

O relatório apresentado na sessão também detalhou a aprovação de 271 projetos. Ao todo, foram realizadas 41 sessões ordinárias e duas extraordinárias, além de 29 audiências públicas e 18 sessões solenes.

Os parlamentares também destacaram a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo, que realizou oitivas,  analisou documentos técnicos, financeiros e operacionais do sistema e produziu um relatório final com mais de 200 páginas que, entre as recomendações, sugeriu a intervenção no Consórcio Guaicurus para garantir o cumprimento das obrigações previstas em contrato.

Ainda segundo a Câmara, as ações de destaque deste semestre foram encerradas com a 2ª edição do Arraiá Solidário, que arrecadou cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis, doados por meio de sorteio, a duas entidades participantes do evento.

A Festa Julina contou com a participação de 10 entidades, que comercializaram alimentos típicos para arrecadar recursos destinados à manutenção dos serviços prestados pelas instituições.

REVIRAVOLTA

Vander anuncia desistência de Soraya e que ela será sua 1ª suplente ao Senado

Deputado afirma que proposta foi apresentada pela própria senadora e que agora aguardam aval do presidente Lula

14/07/2026 08h42

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A senadora Soraya Thronicke (PSB) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com o deputado federal Vander Loubet (PT) durante evento público em Campo Grande (MS)

A senadora Soraya Thronicke (PSB) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com o deputado federal Vander Loubet (PT) durante evento público em Campo Grande (MS) Arquivo

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Os pré-candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul, deputado federal Vander Loubet (PT) e senadora Soraya Thronicke (PSB), decidiram que o grupo de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá apenas um candidato na disputa pelas duas vagas ao Senado nas eleições de outubro. 
 
Em entrevista ao Correio do Estado, Vander Loubet confirmou que a definição, no entanto, ainda depende de uma reunião com o presidente da República. “Ela decidiu ontem abrir mão da candidatura à reeleição para compor a chapa como minha primeira suplente. A ideia partiu da própria senadora”, afirmou.
 
Ainda segundo o parlamentar, a proposta foi bem recebida por fortalecer eleitoralmente a aliança, pois, de acordo com ele, Soraya relatou que enfrenta problemas de ordem particular e, por esse motivo, manifestou a intenção de não disputar um novo mandato no Senado, optando por integrar a chapa apenas na condição de primeira suplente. 
 
"Foi uma ideia da própria Soraya. Eu considero uma composição muito boa, porque nos torna mais competitivos", afirmou o deputado, acrescentando que a composição já está acertada entre os dois pré-candidatos e que resta apenas o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que a chapa seja oficializada.
 
A possibilidade de composição entre os dois ganhou força após avaliações internas indicarem que a divisão de candidaturas poderia reduzir as chances do campo governista conquistar uma das vagas ao Senado. Vander e Soraya chegaram ao consenso de que haverá apenas uma candidatura da coligação, faltando apenas a conversa com Lula para o anúncio oficial.
 
Soraya Thronicke deixou o Podemos e se filiou ao PSB com o objetivo de integrar o projeto político alinhado ao governo federal em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, a estratégia previa o lançamento de duas candidaturas ao Senado, uma pelo PT e outra pelo PSB, mas o cenário eleitoral levou os partidos a reavaliarem a estratégia.
 
Levantamentos divulgados neste mês mostram Vander e Soraya em posições próximas nas intenções de voto. A avaliação do grupo é que a unificação da candidatura permitirá concentrar recursos, estrutura de campanha e o apoio político do presidente Lula, que deverá participar da campanha em Mato Grosso do Sul durante o período eleitoral.

Caso a composição seja avalizada pelo presidente Lula, Vander Loubet disputará uma das duas vagas ao Senado tendo Soraya Thronicke como primeira-suplente, consolidando uma chapa única do campo da esquerda no Estado.

REGRAS ELEITORAIS

Pré-candidatos de MS redobram cautela em meio a cerco da Justiça Eleitoral

Eles estão evitando participação em atos públicos, que podem ser interpretados como promoção eleitoral ou outra irregularidade

14/07/2026 08h00

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O TRE-MS alerta para o cumprimento da Lei das Eleições

O TRE-MS alerta para o cumprimento da Lei das Eleições Arquivo

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Com as convenções partidárias prestes a oficializar os nomes que disputarão as eleições de 4 de outubro, pré-candidatos de Mato Grosso do Sul passaram a adotar nos últimos dias uma postura ainda mais cautelosa para evitar qualquer conduta que possa ser enquadrada como irregular pela Justiça Eleitoral.

As restrições previstas na legislação para garantir igualdade entre os concorrentes constam do Artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições, que estabelece uma série de condutas vedadas aos pré-candidatos e também a agentes públicos durante o período eleitoral para impedir o uso da máquina pública em benefício de candidatos e preservar a isonomia da disputa.

Na prática, embora a administração pública continue funcionando normalmente, o governador Eduardo Riedel (PP), que vai tentar a reeleição, os 79 prefeitos do Estado, os secretários municipais e estaduais, os vereadores e os parlamentares que vão ou não tentar um novo mandato passaram a redobrar os cuidados em inaugurações, solenidades, eventos institucionais e outras agendas oficiais.

O Correio do Estado apurou que a orientação das assessorias jurídicas é evitar situações que possam ser interpretadas pela Justiça Eleitoral como promoção pessoal ou eleitoral, pois o descumprimento das regras eleitorais pode resultar em multa, suspensão da conduta considerada irregular e, nos casos mais graves, na cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), entre as principais restrições previstas na legislação estão o uso de bens, servidores e serviços públicos em favor de candidaturas, a utilização promocional de programas sociais, a publicidade institucional e as transferências voluntárias de recursos entre entes públicos.

A diferença entre um ato administrativo regular e uma conduta vedada nem sempre é objetiva. Por isso, a recomendação tem sido separar rigorosamente a atuação institucional da atividade político-eleitoral, reduzindo a exposição em eventos públicos e evitando discursos que possam gerar questionamentos.

As vedações, contudo, não impedem o funcionamento da administração, sendo que obras, serviços públicos e decisões administrativas seguem normalmente, desde que respeitem os limites legais e não configurem vantagem eleitoral a qualquer candidato.

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), pré-candidato ao Senado, afirmou que a redução da participação de lideranças políticas em atos públicos está relacionada com as restrições impostas pela legislação eleitoral.

Ele disse que, desde o início do período de vedações previsto no calendário eleitoral, obras e inaugurações deixaram de contar com a presença de agentes públicos em razão das regras da Lei das Eleições.

“Tem uma regra que, desde o dia 4 de julho, impede lançamento de obra e inauguração de obra. Agora está vedado para todo mundo, inclusive para o governador Riedel”, declarou.

Na avaliação do ex-governador, as limitações previstas na legislação acabaram reduzindo naturalmente esse tipo de agenda institucional.

“Deu uma diminuída nessa questão de ato público por conta do período eleitoral, das regras eleitorais e também pela mudança”, acrescentou.

O temor dos pré-candidatos não é em vão e alguns deles citaram como exemplo o fato de o Ministério Público Eleitoral ter instaurado procedimento para investigar o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) por suspeitas de abuso de poder econômico e político durante a pré-campanha.

A apuração foi aberta após representação do pré-candidato a deputado estadual Tiago Botelho (PT), que aponta supostas irregularidades como propaganda eleitoral antecipada, instalação de outdoors, participação em eventos financiados com recursos públicos, divulgação dessas agendas nas redes sociais e possível uso de emendas parlamentares para promoção pessoal.

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