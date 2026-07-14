Câmara define vereadores da Comissão Representativa para o recesso parlamentar

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A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande oficializou, durante a sessão desta terça-feira (14), a nomeação dos seis vereadores que irão compor a Comissão Representativa responsável por responder pelo Legislativo municipal durante o recesso parlamentar, de 16 e 31 de julho de 2026.

A última sessão antes do recesso foi realizada nesta terça-feira (14).

A medida com a nomeação da comissão foi estabelecida por meio do Ato da Mesa nº 392, com objetivo de garantir a continuidade dos trabalhos essenciais da Casa de Leis no período.

No período do recesso, ficam suspensas algumas atividades em Plenário, como as sessões ordinárias, sessões solenes ou audiências públicas.

Os parlamentares designados são:

André Salineiro (PL)

Ronilço Guerreiro (Podemos)

Leinha (Avante)

Wilson Lands (Avante)

Luiza Ribeiro (PT)

Beto Avelar (PP).

"O parlamento entra em recesso, as sessões, mas os vereadores continuam a trabalhar, recebendo demandas da população. Somos escalados para representar a Câmara em qualquer ato do poder público. A população pode trazer demandas, que vamos continuar em contato com o Poder Executivo", disse André Salineiro, presidente da comissão.

Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente no período de recesso. Os trabalhos em plenário retornam no dia 4 de agosto.

Última sessão

Na última sessão antes do recesso, nesta terça-feira (14), foi apresentado o balanço do trabalho realizado pelos vereadores de Campo Grande no primeiro semestre de 2026.

O documento apontou o encaminhamento de 24.673 indicações ao Executivo com reivindicações da população. Desse total, cerca de 9 mil solicitações foram destinadas à execução do serviço de tapa-buracos em diversas regiões da cidade.

O relatório apresentado na sessão também detalhou a aprovação de 271 projetos. Ao todo, foram realizadas 41 sessões ordinárias e duas extraordinárias, além de 29 audiências públicas e 18 sessões solenes.

Os parlamentares também destacaram a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo, que realizou oitivas, analisou documentos técnicos, financeiros e operacionais do sistema e produziu um relatório final com mais de 200 páginas que, entre as recomendações, sugeriu a intervenção no Consórcio Guaicurus para garantir o cumprimento das obrigações previstas em contrato.

Ainda segundo a Câmara, as ações de destaque deste semestre foram encerradas com a 2ª edição do Arraiá Solidário, que arrecadou cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis, doados por meio de sorteio, a duas entidades participantes do evento.

A Festa Julina contou com a participação de 10 entidades, que comercializaram alimentos típicos para arrecadar recursos destinados à manutenção dos serviços prestados pelas instituições.