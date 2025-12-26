Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Camila Jara enfrenta nova fase contra câncer da tireoide

Nove meses depois de ser submetida à cirurgia para retirada da tireoide, a deputada federal passa pela continuidade do tratamento

Laura Brasil

26/12/2025 - 16h02
A deputada federal Camila Jara (PT-MS) anunciou, por meio das redes sociais, que a partir de janeiro iniciará a iodoterapia, em mais uma fase do tratamento após a retirada da tireoide em decorrência de um câncer.

A parlamentar usou o Instagram para contar que ficará quatro dias em isolamento no hospital e que, neste momento, está suspendendo o uso da medicação que repõe os hormônios produzidos pela tireoide.

“Agora a gente está indo para a segunda fase do tratamento. Então, eu vou fazer iodoterapia, que é um tratamento um pouco diferente do que aconteceu até agora. É forte, então eu preciso tirar tudo que tem iodo da minha alimentação, do meu corpo”, disse Camila, e completou:

“Por isso que não posso usar nada que tenha cor, não posso ter contacto com nada que tenha iodo. Então, por isso que eu estou sem maquilhagem, sem esmalte, não posso usar uma série de produtos e, na alimentação, não posso usar coisas com sal comum. A pasta de dentes é diferente, tem uma série de coisas, um monte de coisas diferentes”.

A deputada disse que o que mais sentirá falta nesse período será de estar próxima das pessoas e poder abraçá-las. No vídeo, ela se mostrou confiante e chegou a fazer uma brincadeira em relação a ficar “brilhando” por estar radioativa.

Diagnóstico

No dia 6 de maio, a parlamentar comunicou, por meio de vídeo, o diagnóstico de câncer, compartilhando que, aos 30 anos, recebeu a notícia que ninguém gostaria de ouvir.

Ela pediu licença para realizar a cirurgia de remoção da tireoide, que ocorreu no dia 12 do mesmo mês, no Hospital Sírio-Libanês.

O procedimento, conforme acompanhou a reportagem do Correio do Estado, durou quatro horas e ocorreu sem intercorrências.

Outros parlamentares

Os deputados Vander Loubet (PT-MS) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) também passaram por procedimentos cirúrgicos para remoção de câncer em outubro.

Pedrossian Neto comunicou, no dia 17 de outubro, por meio das redes sociais, que passou por cirurgia para remoção total da tireoide.

Ele explicou que, ao realizar um check-up, os exames detectaram dois pequenos nódulos no órgão. Segundo relatou, o carcinoma da tireoide é congénito, ou seja, a família tem predisposição para desenvolvê-lo por características genéticas.

Onze dias depois, o petista Vander Loubet foi operado, em um hospital em São Paulo, para tratamento de câncer na próstata (prostatectomia).
 

Política

Bolsonaro pode iniciar fisioterapia nesta sexta-feira, diz médico

As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, após a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada no Hospital DF Star, em Brasília

25/12/2025 16h11

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O médico chefe da equipe cirúrgica do Hospital DFStar, em Brasília, Cláudio Birolini, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve cumprir de cinco a sete dias de recuperação após a cirurgia de hérnia e que pode começar a fisioterapia nesta sexta-feira, 26. As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, após a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada no Hospital DF Star, em Brasília.

Birolini afirmou que a cirurgia ocorreu como previsto. "O achado intra-operatório foi muito o que nós esperávamos", disse. Perguntado sobre quando Bolsonaro vai começar a fisioterapia, o cirurgião respondeu: "A gente vai segurar provavelmente até amanhã".

O médico afirmou que Bolsonaro tinha uma hérnia maior no lado direito. Do lado esquerdo, era uma hérnia ainda numa fase inicial, mas que se não resolvesse agora, ele desenvolveria o mesmo quadro clínico. O procedimento corrigiu a hérnia nos dois lados.

De acordo com Birolini, a cirurgia de hérnia durou três horas. O médico também afirmou que considera pedir que Bolsonaro repita um exame de endoscopia durante a internação, para avaliar a esofagite, a gastrite e o refluxo.
 

Política

Médicos vão avaliar necessidade de procedimento sobre soluços de Bolsonaro

A equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25

25/12/2025 14h10

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar uma hérnia inguinal bilateral, afirmou que a equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, deve observar nos próximos dias a necessidade de realizar um procedimento para tratar dos soluços.

Conforme a Broadcast havia mostrado, a equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25. De acordo com Brasil Caiado, o procedimento sobre os soluços é mais "invasivo".

"Em relação ao soluço, nós inicialmente tínhamos proposto um bloqueio do nervo, mas, estando mais próximo do presidente agora e observando que tem uma relação direta talvez com o tubo digestivo, uma esofagite severa que ele tem associada à gastrite e refluxo gastroesofágico, o que nós optamos por questão de precaução? Otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nestes próximos dias a necessidade ou não desse procedimento", disse o cardiologista.

O médico prosseguiu: "Provavelmente, nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação".

Brasil Caiado acrescentou: "É importante ressaltar sobre os soluços que o procedimento é mais invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivos na questão da proteção do paciente, se nós podermos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. Essa é a nossa preocupação agora".

