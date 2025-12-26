Camila Jara enfrenta nova fase contra câncer da tireoide

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) anunciou, por meio das redes sociais, que a partir de janeiro iniciará a iodoterapia, em mais uma fase do tratamento após a retirada da tireoide em decorrência de um câncer.

A parlamentar usou o Instagram para contar que ficará quatro dias em isolamento no hospital e que, neste momento, está suspendendo o uso da medicação que repõe os hormônios produzidos pela tireoide.

“Agora a gente está indo para a segunda fase do tratamento. Então, eu vou fazer iodoterapia, que é um tratamento um pouco diferente do que aconteceu até agora. É forte, então eu preciso tirar tudo que tem iodo da minha alimentação, do meu corpo”, disse Camila, e completou:

“Por isso que não posso usar nada que tenha cor, não posso ter contacto com nada que tenha iodo. Então, por isso que eu estou sem maquilhagem, sem esmalte, não posso usar uma série de produtos e, na alimentação, não posso usar coisas com sal comum. A pasta de dentes é diferente, tem uma série de coisas, um monte de coisas diferentes”.

A deputada disse que o que mais sentirá falta nesse período será de estar próxima das pessoas e poder abraçá-las. No vídeo, ela se mostrou confiante e chegou a fazer uma brincadeira em relação a ficar “brilhando” por estar radioativa.

Diagnóstico

No dia 6 de maio, a parlamentar comunicou, por meio de vídeo, o diagnóstico de câncer, compartilhando que, aos 30 anos, recebeu a notícia que ninguém gostaria de ouvir.

Ela pediu licença para realizar a cirurgia de remoção da tireoide, que ocorreu no dia 12 do mesmo mês, no Hospital Sírio-Libanês.

O procedimento, conforme acompanhou a reportagem do Correio do Estado, durou quatro horas e ocorreu sem intercorrências.

Outros parlamentares

Os deputados Vander Loubet (PT-MS) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) também passaram por procedimentos cirúrgicos para remoção de câncer em outubro.

Pedrossian Neto comunicou, no dia 17 de outubro, por meio das redes sociais, que passou por cirurgia para remoção total da tireoide.

Ele explicou que, ao realizar um check-up, os exames detectaram dois pequenos nódulos no órgão. Segundo relatou, o carcinoma da tireoide é congénito, ou seja, a família tem predisposição para desenvolvê-lo por características genéticas.

Onze dias depois, o petista Vander Loubet foi operado, em um hospital em São Paulo, para tratamento de câncer na próstata (prostatectomia).



