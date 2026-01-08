Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Campo Grande

Lídio Lopes e Tereza Cristina saem em defesa de Adriane em meio à crise do IPTU

Prefeita reuniu principais apoiadores para anunciar novos secretários, e justificar "medida amarga" na cobrança do IPTU, contestada por OAB, comerciantes e parte da Câmara

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

08/01/2026 - 18h52
Em meio à crise com parte dos vereadores e instituições representativas da sociedade, causada pelo aumento no valor cobrado no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano de Campo Grande (IPTU), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), cercou-se, na tarde desta quinta-feira (8), de seus principais “patronos” políticos — o marido, deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), e a senadora Tereza Cristina (PP) — para defender o aumento no valor final cobrado pelo IPTU e pela taxa do lixo.

    “Estamos fazendo o certo. Muitas vezes vamos ter de enfrentar medidas impopulares, mas necessárias”, disse Adriane Lopes.

O marido dela, Lídio Lopes, foi ainda mais enfático. “Tudo aquilo que você traz, de arrocho, de medidas amargas de uma gestão, torna-se indigesto”, afirmou o deputado estadual, que ainda complementou dizendo que “as pessoas não conseguem refletir” sobre a valorização do próprio imóvel e apenas questionam o aumento no valor do IPTU.

A senadora Tereza Cristina, por sua vez, evitou comentar o aumento dos impostos. Falou sobre buracos nas ruas.

    “A chuva vai passar. Está na época de chover. É ruim o buraco? É. Os buracos vão ser tapados, e não apenas tapados, recapeados. E é isso que a prefeita quer desde o ano passado, e vai acontecer”, disse a senadora, que tem sido, nos últimos anos, uma fiadora da prefeita de Campo Grande na política.

Lídio Lopes, Tereza Cristina, Camila Nascimento (vice-prefeita), Adriane Lopes, e novos secretários

No mesmo evento, em que tomaram posse os novos secretários de Fazenda, Isaac José de Araújo; de Governo, Ulisses da Silva Rocha; e de Saúde, Marcelo Brandão Vilela, Adriane Lopes usou a necessidade de manter as estruturas públicas, como escolas, unidades de saúde e assistência social, como justificativa para o aumento na cobrança final do carnê do IPTU.

    “Temos em Campo Grande, em qualquer ponto da nossa cidade, escola, unidade de saúde e equipamento de assistência social”, disse. “O poder público torna-se oneroso. As finanças da prefeitura continuam exigindo enfrentamentos para aumentar a arrecadação do município e ofertar, a cada dia, mais serviços de qualidade”, afirmou Adriane.

“Quando a gente cobra, a gente tem que entregar. Para ter médico no posto, o salário precisa ser pago; para ter professor na sala de aula, também é preciso pagar salário”, acrescentou a prefeita.

“Estamos fazendo o certo. Muitas vezes vamos ter de enfrentar medidas impopulares, mas necessárias”, concluiu.

A pressão

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, passou a ser pressionada por vereadores e instituições representativas da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), desde que os cidadãos começaram a analisar o valor final cobrado no carnê do IPTU.

Apesar de o decreto de Adriane Lopes, editado no ano passado, prever apenas o reajuste pelo percentual da inflação sobre a incidência do imposto, a aplicação de um novo Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) mudou a base de cálculo do tributo e da taxa do lixo, gerando, em imóveis de alguns bairros, aumentos que chegam a 400%.

A semana começou com a crise a ser solucionada pela prefeita. Por causa da pressão das instituições e de vereadores — que, mesmo em recesso parlamentar, criaram uma comissão para analisar o aumento —, a data-limite para o pagamento do tributo à vista, com 10% de desconto, foi prorrogada do dia 10 de janeiro para o dia 12 de fevereiro.

As entidades representativas da sociedade civil e parte dos vereadores, contudo, não se deram por satisfeitas, pois também defendiam o retorno do desconto de 20% para pagamento à vista, descontinuado neste ano após mais de duas décadas de vigência.

A prefeitura não vai ceder nesse quesito, conforme afirmou Adriane Lopes nesta quinta-feira (8). Por causa desse impasse, a OAB-MS tem pronto um mandado de segurança pedindo a suspensão da cobrança do IPTU.

O mesmo já fez a Associação dos Advogados Independentes, que recorreu à Justiça para suspender a taxa do lixo.

Além disso, há pelo menos outras duas ações judiciais, ajuizadas por particulares, contra o aumento do IPTU.

BALANÇO

Casamento e divórcio são os serviços mais buscados na Justiça Itinerante

Justiça Itinerante tem competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade em unidades móveis; veja como buscar o serviço

08/01/2026 16h45

Justiça Itinerante percorre bairros afastados do centro para atendimentos gratuitos à população

Justiça Itinerante percorre bairros afastados do centro para atendimentos gratuitos à população Foto: Divulgação

A conversão de união estável em casamento foi o serviço mais buscado na Justiça Itinerante de Mato Grosso do Sul no ano de 2025, seguido por pedidos de divórcio, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A Justiça Itinerante tem competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade e causas relativas ao direito de família, de forma gratuita e rápida para a população das regiões periféricas de Campo Grande.

No ano passado, foram realizados 35.759 atendimentos, que resultaram em 8.207 acordos, sendo que entre eles o serviço mais requisitado foi a conversão da união estável em casamento, com 3.781 ações.

O divórcio, segunda maior demanda, teve 2.050 casos, seguido por 633 cumprimentos de sentença.

Também foram realizadas 234 retificações de registro civil, 213 dissoluções de união estável e 108 ações de guarda.

Entre os processos relacionados a pensão alimentícia houve 156 ações, 90 exonerações e 66 revisionais.

Além disso, a Justiça Itinerante foi procurada para investigação (38), negatória (11) e reconhecimento de paternidade (30).

Justiça Itinerante

A Justiça Itinerante é um serviço disponibilizado por meio de unidades móveis (ônibus adaptados), que percorrem os bairros mais afastados da região central. As unidades móveis atendem a população de Campo Grande em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30. Os atendimentos são gratuitos.

A população pode procurar uma das duas unidades do ônibus a Justiça Itinerante para receber orientações sobre:

  • ações de alimentos;
  • cobrança;
  • conversão de separação em divórcio;
  • conversão de união estável em casamento;
  • cumprimento de obrigação de fazer;
  • declaratória de inexistência de débito;
  • despejo;
  • devolução de quantia paga;
  • dissolução de união estável;
  • divórcio direto;
  • execução de alimentos;
  • execução de título extrajudicial;
  • execução de título judicial;
  • execução de quantia certa;
  • exoneração de alimentos;
  • guarda;
  • indenização por danos;
  • investigação de paternidade;
  • modificação de guarda;
  • oferecimento de alimentos;
  • reconhecimento de maternidade;
  • reconhecimento de paternidade;
  • reconhecimento de união estável;
  • regulamentação de visitas;
  • reintegração de posse;
  • rescisão contratual;
  • restabelecimento de sociedade conjugal;
  • revisional de alimentos;
  • revisional cláusulas.

Os serviços são prestados em 18 regiões periféricas da capital, com uma forma de acesso simples aos Juizados Especiais, percorrendo as regiões do Aero Rancho, Coophavilla 2, Coronel Antonino, Dom Antônio Barbosa, Jardim Canguru, Jardim Noroeste, Moreninhas, Nova Campo Grande, Nova Lima, Novos Estados, Piratininga, Santo Amaro, São Conrado, Tiradentes, Universitário, Vila Nasser, Pioneiros e Nova Bahia.

Na comarca de Dourados a Justiça Itinerante presta atendimentos às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h30. Já em Três Lagoas o serviço ocorre às quintas-feiras, das 7h às 11h30. 

O atendimento é realizado por ordem de chegada, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

No primeiro atendimento, as pessoas contam seus problemas ou fazem suas reclamações. Estando ambas as partes presentes, de posse dos documentos necessários, o servidor agendará a audiência de conciliação, que poderá ser no mesmo dia.

Após um prazo de 30 dias, o ônibus volta ao local para realizar as sessões de conciliação.

No caso das partes não se entenderem e não entrarem em acordo, o processo será encaminhado para o foro competente para prosseguimento, sendo que a parte requerente já estará com advogado da instituição acompanhando o processo em outro em juízo.

Se as partes se entenderem, as pessoas já saem com a cópia do acordo homologado ou da sentença.

No site do TJMS é possível acessar o calendário com as datas e endereços em que todas as unidades estarão presentes em 2026, assim como as informações adicionais.

Política

Lula veta integralmente PL da dosimetria de penas para condenados por tentativa de golpe

Com o projeto, Bolsonaro teria a pena reduzida para 20 anos, com diminuição do tempo de regime fechado para dois anos e quatro meses

08/01/2026 14h30

Compartilhar
Presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que reduz as penas aplicadas aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023

Presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que reduz as penas aplicadas aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que reduz as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O Congresso havia concluído a aprovação do projeto em 18 de dezembro, mas, de acordo com o rito legislativo, a proposta precisava ser submetida à sanção presidencial.

A assinatura do veto ocorreu durante cerimônia do governo federal em defesa da democracia. A solenidade marca os três anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, objeto de inquérito que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão.

Com o projeto, Bolsonaro teria a pena reduzida para 20 anos, com diminuição do tempo de regime fechado para dois anos e quatro meses.

"Oito de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas.

Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários, e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção", disse Lula.

O presidente continuou: "(Vitória sobre) Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho".

Ele prosseguiu: "Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora.

Os traidores da Pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos na economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu".

Lula disse ainda que "a democracia não é inabalável" e que está sempre sob "assédio" e "em construção".

"Não faz muito tempo, a principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem", disse.

Congresso

O Congresso Nacional ainda pode derrubar o veto de Lula. Para isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), precisa convocar uma sessão conjunta entre senadores e deputados para realizar uma votação sobre anular ou manter o veto de Lula. Em coletiva de imprensa na quarta-feira, 7, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse estar convencido de que há "todas as condições" para o veto ser mantido.

"Aquela votação (na Câmara) foi marcada de uma hora para a outra Aqui na Câmara houve 291 votos. No Senado, 48 votos. Então, nós teríamos que reverter 34 votos, que é uma tarefa muito possível, porque o governo vai ter mais de um mês para trabalhar isso, trabalhar em cima dessa votação", disse Lindbergh a jornalistas.

