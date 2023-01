Marquinhos Trad deve assumir diretório do PSD municipal para frear debandada

Após a acachapante derrota na eleição para governador do ano passado, quando ficou em sexto lugar depois de aparecer nas pesquisas como um dos favoritos, o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad vai assumir a presidência municipal do PSD para reestruturar o partido e evitar a debandada provocada pelo fraco desempenho nas urnas.

Ele teria dito a interlocutores mais próximos que o momento é de reorganizar a legenda, mas a verdade é que a sigla está enfraquecida e com grande possibilidade de debandada de vereadores, principalmente na Capital.

Além disso, outro reflexo desse enfraquecimento da sigla é o fato de as lideranças estaduais do partido terem perdido espaço em Brasília (DF).

A decisão equivocada do presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, de declarar apoio à candidatura do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) também contribuiu para o afastamento dos caciques nacionais, que apostaram na candidatura vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em troca, ganharam os ministérios de Minas e Energia (Alexandre Silveira), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Carlos Fávaro) e da Pesca e Aquicultura (André de Paula).

Agora, cabe a Marquinhos Trad a reestruturação do PSD na Capital e também no interior, além da manutenção dos mais de 80 vereadores que a legenda tem em Mato Grosso do Sul.

O ex-prefeito terá a difícil missão de “estancar” a vazão de parlamentares, que já se anuncia para a próxima janela partidária, bem como de filiados, contribuindo, assim, para a manutenção da força do partido, de olho nas eleições municipais de 2024.

O próprio Nelsinho Trad confirmou ao Correio do Estado que os diretórios municipais do partido em Mato Grosso do Sul passarão por uma reestruturação. “Deixarei para recompor os diretórios municipais só após o Carnaval, logicamente que quem quiser e puder vir para somar no PSD será bem-vindo”, afirmou.

Derrotas

Nas eleições de 2022 em Mato Grosso do Sul, o PSD concorreu aos cargos de governador, com Marquinhos Trad, de senador, com Juiz Odilon, e de deputado federal, com Fábio Trad, Adailton Lima, Chicão Vianna, Claudinha Maciel, Jameire Santos, Jorge Martinho, Junior Coringa, Léo Matos e Marluce Bueno, mas todos foram derrotados.

A única vitória do partido foi para deputado estadual, com Tiago Vargas, mas ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e acabou sendo eleito Pedro Pedrossian Neto, o que se transformou em uma verdadeira batalha judicial, com troca de acusações de ambos os lados.

Além disso, as urnas mandaram de volta para casa dois fortes integrantes do clã Trad, que está há quase seis décadas na vida pública do Estado e foi reduzido a ter apenas dois representantes na política: o senador Nelsinho e o vereador Otávio Trad, que não conseguiu se eleger como deputado estadual, mas continua por mais dois anos na Câmara Municipal de Campo Grande.

O ex-prefeito Marquinhos Trad, que chegou a liderar as pesquisas eleitorais na corrida para governador, ficou em sexto lugar, com 124.795 votos, ou seja, apenas 8,68% do eleitorado estadual.

Ele renunciou ao cargo no Executivo municipal para disputar a cadeira da Governadoria e, agora, ficou sem mandato, mesmo tendo um histórico de vitórias em eleições como vereador da Capital, deputado estadual e prefeito em dois pleitos.

No entanto, a investigação policial por supostos crimes sexuais praticamente sepultou o nome dele para a política em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul por um bom tempo.

O deputado federal Fábio Trad também não conseguiu ser reeleito, ao obter 43.881 votos.

O reflexo de tudo isso é a perda de influência por parte do senador Nelsinho Trad, que iniciou o mandato no Senado Federal na crista da onda, sendo uma das lideranças nacionais do PSD e como nome forte do então presidente Jair Bolsonaro, que até o contatou para assumir um ministério. Porém, o fracasso do partido no Estado e a aposta no cavalo perdedor acertaram em cheio o parlamentar sul-mato-grossense.

Saiba: Fábio Trad deve ter cargo no governo Lula - O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) garantiu que o Diretório Nacional do PSD solicitou um cargo para ele no Ministério da Justiça e Segurança Pública ou na Controladoria-Geral da União (CGU).

Assine o Correio do Estado