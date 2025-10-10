Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

próstata

Pré-candidato ao Senado, Vander é diagnosticado com câncer

Vander Loubet está em seu sexto mandato consecutivo como deputado federal representando Mato Grosso do Sul na Câmara

Neri Kaspary

Neri Kaspary

10/10/2025 - 11h16
Em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e de olho em uma vaga no senado na eleição do próximo ano, o petista Vander Loubet, de 61 anos, enviou nota à imprensa nesta sexta-feira 10) informando que em exames de rotina "recebeu a confirmação de um diagnóstico precoce de câncer de próstata".

Segundo esta nota, a identificação aconteceu graças ao acompanhamento médico regular e aos cuidados preventivos que o parlamentar mantém há anos.O diagnóstico em fase inicial é resultado direto desse hábito de prevenção, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa, dia a nota.

De acordo com sua assessoria, o deputado está realizando exames complementares, que irão definir o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento. A partir dos próximos dias, sua agenda pública será ajustada para permitir que se dedique ao cuidado da saúde, sem interromper as atividades do mandato.

"O parlamentar reforça que se encontra bem, sereno e confiante, iniciando o tratamento cercado de uma equipe médica competente, do apoio da família e da solidariedade de amigos e colaboradores", informa a assessoria do deputado.

O mais longevo representante de Mato Grosso do Sul na Câmara, Vander Loubet está há quase 23 anos consecutivos em Brasília como deputado federal em . E, apesar da doença, mantém o discurso de que vai mudar de rumo no próximo ano. 

De acordo com a nota, "o parlamentar reitera que essa etapa representa o encerramento de um ciclo importante da sua trajetória pública e que está comprometido com um novo desafio: sua pré-candidatura ao Senado Federal, colocando toda a sua experiência política e história de vida a serviço de uma nova etapa de representação e trabalho pelo estado e pela população".

Na última eleição, Vander Loubet, que é sobrinho do ex-governador Zeca do PT, obteve 76.571 votos, ficando em quarto lugar entre aqueles que foram eleitos. O primeiro colocado, Marcos Pollon, conseguiu pouco mais de 103 mil votos naquela disputa.


"O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante", declarou Vander Loubet.

 

Política

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Segundo Freitas, a representação contra Eduardo, de autoria do PT, parte de uma premissa "equivocada"

08/10/2025 22h00

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Foto / Divulgação Estadão Conteúdo

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), relator da representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, votou pelo arquivamento da cassação do parlamentar nesta quarta-feira, 8.

Segundo Freitas, a representação contra Eduardo, de autoria do PT, parte de uma premissa "equivocada", e o deputado do PL não foi responsável por sanções impostas ao Brasil e a autoridades do País.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", disse.

A votação do relatório no Conselho de Ética foi adiada em razão de um pedido de vista (mais tempo para análise) de parlamentares do PT e do PSOL.

O PT chegou pedir para tirar Freitas da relatoria. O deputado do União já chamou Eduardo Bolsonaro de "amigo". O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) rejeitou o pedido

Freitas foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), agora condenado por fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

Eduardo não indicou um advogado para fazer a sua defesa no Conselho de Ética. Com isso, a defesa do parlamentar precisou ser feita da Defensoria Pública da União (DPU).

A DPU pediu o arquivamento do caso. "O deputado Eduardo Bolsonaro está começando no STF. Em sendo assim, por que os senhores vão antecipar um juízo de culpa antes mesmo que um único tribunal o faça?", questionou o defensor público Sérgio Gibson.

Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no fim de setembro, por "coação" no processo da trama golpista. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, concluiu que ele e o blogueiro Paulo Figueiredo articularam sanções nos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar pressionar os ministros a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota conjunta, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo disseram ser alvo de

"perseguição política", atribuíram a denúncia a "lacaios" do ministro Alexandre de Moraes, disseram que vão continuar a campanha nos Estados Unidos e informaram que vão aguardar a notificação formal para se manifestar no processo.

 

Câmara dos Deputados

Metade da bancada de MS vota contra MP que garantiria R$ 27 bilhões ao governo

Quatro deputados de Mato Grosso do Sul votaram pela retirada de pauta da Medida Provisória 1303/25, cuja derrubada representa uma derrota fiscal ao governo federal

08/10/2025 21h13

Deputados federais na votação da tarde desta quarta-feira

Agência Câmara

Metade da bancada sul-mato-grossense votou, na noite desta terça-feira (8), a favor da retirada de pauta na Câmara dos Deputados da Medida Provisória 1303/25. O resultado foi uma derrota para o governo, que dependia da aprovação para garantir receita extra de R$ 10,5 bilhões neste ano e R$ 17 bilhões em 2026.

A MP pretendia unificar em 18% a tributação sobre aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026, além de aumentar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de algumas instituições financeiras, a fim de assegurar o arcabouço fiscal do próximo ano.

O requerimento de retirada de pauta foi aprovado com 251 votos favoráveis e 193 contrários. Ele foi apresentado pela oposição, que vinha resistindo em aprovar a medida. Na prática, a aprovação do requerimento resultou na derrubada da MP, que expira às 23h59 de hoje.

O texto havia passado por uma série de modificações na comissão mista, sendo aprovado na última terça-feira (7) após o Palácio do Planalto abrir mão de taxar o setor agropecuário e as casas de apostas (bets). Na Câmara, porém, as negociações travaram diante da resistência do União Brasil e do PP, que entraram em conflito direto com o governo pela manhã. Logo antes da votação, os dois partidos — que somam 109 deputados — fecharam questão a favor da derrubada da medida.

Além da federação PP-União, orientaram pela retirada de pauta as lideranças do PL, Novo, PSDB-Cidadania e Solidariedade-PRD. O MDB apoiou o governo, orientando seus parlamentares a votar pela manutenção do texto.

Na votação, os deputados de Mato Grosso do Sul dos partidos PL, PP e parte do PSDB seguiram a orientação das lideranças e votaram para derrubar a MP. Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira (PL), além de Dr. Luiz Ovando (PP), votaram pela retirada de pauta. Já Vander Loubet e Camila Jara (PT) foram contrários à retirada, ou seja, votaram a favor da manutenção da medida. O PSDB se dividiu: Beto Pereira votou pela retirada, enquanto Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende foram contrários.

Antes da votação, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que, com a derrubada da MP, pode ser necessário um congelamento de R$ 10 bilhões em emendas parlamentares.

Considerada essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, a MP havia sido apresentada em junho, após a revogação do decreto presidencial que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diversas transações — medida parcialmente revertida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto original da MP previa arrecadação adicional de cerca de R$ 10,5 bilhões para 2025 e R$ 21 bilhões para 2026, reduzida para R$ 17 bilhões após negociações na comissão mista. Sem essa receita extra, o governo deverá realizar novo bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares. Para 2026, será necessário obter cerca de R$ 35 bilhões no Orçamento, por meio de cortes ou novas fontes de arrecadação, como aumento de alíquotas do IPI e do IOF, segundo a Agência Câmara Notícias.

Como votaram os deputados de Mato Grosso do Sul:

A favor da retirada de pauta (contra o governo):

  • Marcos Pollon (PL)

  • Rodolfo Nogueira (PL)

  • Dr. Luiz Ovando (PP)

  • Beto Pereira (PSDB)

Contra a retirada de pauta (a favor do governo):

  • Vander Loubet (PT)

  • Camila Jara (PT)

  • Dagoberto Nogueira (PSDB)

  • Geraldo Resende (PSDB)

 

