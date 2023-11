Mato Grosso do Sul registra, em média, 5 casos de algum tipo de violência contra mulheres a cada duas horas. Por dia, o número de ocorrências chega a 60 casos. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), até o início deste mês, 20.673 mulheres tinham sido vítimas de feminicídio, violência doméstica ou estupro em MS.

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres argumenta que várias razões podem contribuir para os altos índices de violência contra as mulheres, entre elas, fatores socioeconômicos, culturais, educacionais e históricos.

“A falta de conscientização, a impunidade, a desigualdade de gênero e a perpetuação de normas culturais prejudiciais podem ser alguns dos fatores que contribuem para esse problema”, detalha em nota ao Correio do Estado.

Além disso, é destacado pela subsecretaria que características específicas do Estado, como aspectos culturais e socioeconômicos, podem influenciar na prevalência da violência contra as mulheres.

Para a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, os esforços para combater a violência contra a mulher geralmente envolvem políticas públicas, campanhas de conscientização, treinamentos para profissionais de segurança, apoio às vítimas e mudanças na legislação. O Estado pode implementar medidas para fortalecer a prevenção, a punição dos culpados e o suporte às vítimas.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 20.673 ocorrências de algum tipo de violência, sendo 1.875 casos de estupro, 24 feminicídios e 18.774 notificações de violência doméstica até o início deste mês.

Em Campo Grande, a Sejusp já registrou 519 casos de estupro, 6 feminicídios e 5.664 vítimas de violência doméstica.

VÍTIMAS

Entre as vítimas de violência no Estado está Isadora (nome fictício para preservar a identidade da fonte). Ao Correio do Estado, ela relata que viveu por três anos em uma relação marcada por diversas agressões.

“Eu me relacionei com uma pessoa que no início parecia perfeita. Depois de dois anos, a gente resolveu morar junto, e foi aí que as agressões começaram”.

Ela explica que nas primeiras semanas morando com o ex-namorado ele começou a proibi-la de sair de casa e conversar com amigos.

“Tudo era uma desconfiança muito grande, e ele fazia eu acreditar que eu estava fazendo algo errado, mesmo não sendo verdade”.

Quando resolveu questionar as atitudes do namorado, Isadora foi agredida pela primeira vez.

“Eu lembro que na hora eu fiquei em choque e, depois, cheguei a acreditar que ele tinha se arrependido e nunca mais ia fazer isso”, relata.

“Dessa vez eu não tive coragem de contar para ninguém, mas aí ele tentou me bater de novo e, antes que algo pior acontecesse, eu juntei coragem para sair de casa e buscar a ajuda de minha família e de meus amigos”.

Atualmente, Isadora não tem nenhum contato com o ex-namorado, mas ela relata que as marcas de ser agredida ainda estão sendo tratadas na terapia.

“Na época eu não tive coragem de denunciar. Eu comecei a fazer terapia porque tudo o que aconteceu mexia muito comigo ainda. Por mais que tenha acontecido tem alguns anos, eu ainda sofro com o que aconteceu e acho que isso vai ficar para sempre”.

Um dos últimos casos de violência que ganharam destaque no Estado ocorreu no dia 17 de outubro deste ano, quando uma adolescente de 17 anos foi resgatada após denúncias de moradores de que a vítima sofria agressões. Após o resgate, a adolescente relatou que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 27 anos, e submetida a vários tipos de violências físicas e psicológicas na casa onde moravam, nas Moreninhas, em Campo Grande.

Entre as agressões, a jovem sofreu espancamentos, queimaduras no corpo feitas com água fervente e ferro de passar roupa e choques elétricos. Além disso, ela teve partes íntimas e cabelos cortados com faca, foi obrigada a introduzir objeto também em parte íntima e a tomar remédios controlados até ficar dopada.

RECORDE

No período de janeiro a setembro, ao comparar o índice de violência doméstica contra mulheres em Mato Grosso do Sul de 2022 e deste ano, o Estado registrou recorde na série histórica, que começou em 2013, quando a Sejusp iniciou o levantamento de dados sobre as ocorrências.

Em todo MS, 16.313 pessoas sofreram violência doméstica de janeiro a setembro deste ano, a maioria eram mulheres. Em 2022, no mesmo período, foram 16.053 pessoas e, em 2021, foram 14.686 vítimas de violência doméstica.

Em todos os anos desde o início da série histórica, Campo Grande segue com números alarmantes de casos de violência doméstica, sendo registradas no ano passado 5.630 ocorrências de janeiro a setembro. Em 2021, no mesmo período, foram 4.933 vítimas e, neste ano, 5.483 pessoas sofreram violência doméstica.

Atendimento

Atualmente, existem redes de apoio disponíveis de maneira remota e presencial para realizar o atendimento às vítimas.

Existem várias formas de se pedir ajuda. Em caso de urgência e emergência, ligue 190. Para fazer uma denúncia ou pedir informações, ligue 180. Para solicitar uma visita da Patrulha Maria da Penha, ligue 153.

Para denunciar e passar pelo primeiro atendimento, procure a Casa da Mulher Brasileira ou uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ressaltando que o atendimento na Capital é 24 horas. A Casa da Mulher Brasileira está localizada na Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, no Jardim Imá, e o telefone é (67) 2020-1300.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) atende mulheres vítimas da violência doméstica ou de qualquer outra agressão por causa do gênero. Primeiro, a mulher passa por uma triagem para, depois, ser atendida por psicólogas e assistentes sociais. O Ceam fica na Rua Piratininga, nº 559, no Jardim dos Estados, e o telefone é 0800-067-1236

Para denunciar violência doméstica pela internet, basta acessar o site da Delegacia Virtual da Polícia Civil, clicar em “Registrar denúncia” e, posteriormente, em “Violência contra a mulher”. O registro no site pode ser feito de qualquer local de Mato Grosso do Sul.

O Ministério Público realiza atendimento pelo WhatsApp: (67) 99825-0096. O telefone da 72ª Promotoria de Justiça da Casa da Mulher Brasileira é 3318-3970. A Defensoria Pública pode ser contatada pelo número (67) 99247-3968 e pelo site defensoria.ms.def.br. O telefone do Núcleo de Defesa da Mulher é (67) 3313-4919.