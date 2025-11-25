Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OAB suspensa

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

Com a OAB suspensa, ela continuava atuando como advogada e foi presa por exercício ilegal da profissão ao acompanhar cliente em delegacia

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

25/11/2025 - 18h01
Continue lendo...

Uma advogada de 42 anos, que está suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi presa por exercer irregularmente a atividade de advocacia, na tarde desta terça-feira (25), em Dourados. O nome da advogada não foi divulgado.

Ela está suspensa e responde por ações penais e cíveis, entre elas ocorrências relacionadas ao crime de apropriação indébita praticada contra clientes, onde ela fingia perder processos e ficava com a indenização, envolvendo valores que ultrapassam R$ 200 mil.

Foi constatado que, em vários processos, houve dificuldade em encontrar a advogada para a citação e intimação, o que, segundo a Justiça, indica possível ocultação voluntária de paradeiro.

Nesta terça, a advogada compareceu a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados acompanhando uma cliente e atuou como se estivesse regularmente habilitada, tendo orientado depoimentos, participado de atos formais do inquérito policial e assinado documentos oficiais como advogada.

As práticas foram constatadas durante procedimentos internos da própria delegacia.

Diante das circunstâncias, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício de atividade com infração de decisão administrativa.

Considerando o histórico de processos, a reiteração de condutas ilícitas, os indícios de evasão para evitar a aplicação da lei penal e a necessidade de assegurar sua regular localização, o delegado também representou ao Poder Judiciário pela aplicação de monitoração eletrônica. Ainda não houve decisão judicial sobre esse pedido.

"A Polícia Civil informa que todos os atos foram acompanhados por advogados regularmente inscritos, garantindo-se à conduzida integral respeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos assegurados pela Constituição Federal", diz a polícia, em nota.

Golpe em clientes

Conforme reportagens do Correio do Estado, a apropriação indébita tem sido crime corriqueiro praticado por advogados no Estado, especialmente em Dourados, onde foram registrados vários crimes cometidos por, pelo menos, três profissionais.

Em um dos casos, uma advogada é alvo de processos judiciais acusada de aplicar golpes em clientes e ficar com dinheiro ganho por eles em processos, se apropriando de mais de R$ 42 mil. 

Em dois casos, ela recebeu valores referentes a indenizações ganhas por clientes, mas não os avisou e chegou a dizer que o processo ainda estava em andamento, quando já havia sido finalizado e ela recebeu o dinheiro sem repassar.

Em outro caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu a absolvição do advogado J.R.M.S e o condenou por apropriação indébita majorada, após ele ter se apropriado indevidamente de R$ 11.055,41 de um cliente.

O montante, obtido em uma ação de indenização do seguro DPVAT, foi retido pelo advogado durante oito meses, mesmo após insistentes pedidos da vítima. 

Ainda em Dourados, um outro advogado, de 40 anos, foi condenado por não repassar indenizações a clientes e agora tenta na Justiça o reconhecimento de insanidade mental. Ele responde a três processos pelo mesmo tipo crime e teria se apropriado de mais de R$ 250 mil.

PAGAMENTO

Após risco de nova paralisação, Consórcio Guaicurus deposita vale dos funcionários

Adiada devido ao feriado prolongado, a remuneração era para estar na conta dos colaboradores na segunda-feira

25/11/2025 17h00

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28)

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após novo atraso no vale de funcionários do Consórcio Guaicurus, a empresa regularizou a situação e depositou o pagamento, na tarde desta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas. 

Geralmente paga no dia 20, a remuneração era para estar na conta dos funcionários no dia 24 de novembro, porém, foi adiada devido ao feriado prolongado de quatro dias, que envolveu: Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos do sábado (22) e domingo (23).

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28). Ao Correio do Estado, Demétrio Freitas falou que a prioridade era regularizar a situação do vale, já que o prazo era mais curto e, com isso, a pressão aumentava, com risco até de ocorrer uma nova paralisação do transporte público.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta", explicou o presidente do STTCU-CG à reportagem.

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção. A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Governo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à Prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

Saúde

MS vai receber mais de 10 mil doses da vacinas contra o vírus da bronqueolite

O VSR é o responsável por 32% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Estado

25/11/2025 16h45

Vacinação pode começar ainda este ano

Vacinação pode começar ainda este ano FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul vai receber 10.755 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

As doses são provenientes de um investimento de R$ 1,17 bilhão para compra de 1,8 imunizantes contra o vírus, que deve ser distribuído em lotes para os estados brasileiros na rede pública de saúde. 

O primeiro lote, com 673 mil doses já começa a ser distribuído neste mês, como anunciado nesta terça-feira (25) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

O início da vacinação em gestantes deve ser imediata, a partir da chegada das doses. Com a incorporação ao Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, o imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, para proteção dos bebês menores de seis meses. 

A meta do Governo Federal é imunizar, pelo menos, 80% do público alvo, composto por gestantes e crianças até 6 meses de idade. 

Além das doses previstas para este ano, ainda é esperada a compra de mais 4,2 milhões até o ano de 2027. 

A vacina não era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até agora e só foi possível a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil. 

Assim, o país passa a fabricar a vacina e oferecê-la de forma gratuita à população pelo SUS, ao passo que na rede particular, pode chegar a R$ 1,5 mil. 

“O Ministério da Saúde fez uma grande transferência de tecnologia de uma empresa internacional para garantir a oferta dessa vacina, que será totalmente nacionalizada no SUS por meio do Instituto Butantan. A campanha de vacinação começa já em dezembro. Todas as gestantes, a partir da 28ª semana, serão chamadas para receber o imunizante, garantindo proteção ao bebê ainda durante a gravidez”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos em todo o Brasil. 

Até o mês de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Em Mato Grosso do Sul, foram 1.991 casos da Síndrome causada pelo Vírus, 33,2% de todos os casos de SRAG. 

No Estado, 52,37% dos casos de SRAG foram registrados em crianças de zero a nove anos de idade, mesma faixa etária que corresponde a 9,4% dos óbitos pela Síndrome. 

Mato Grosso do Sul passou boa parte do primeiro semestre de 2025 em estado de alerta e alto risco para incidência da SRAG de acordo com vários boletins da Fiocruz, sendo freado, principalmente, pelas campanhas de vacinação contra a Influenza, que colocaram o Estado em destaque na cobertura vacinal do País. 

A complicação da situação se dá porque não existe nenhum tratamento específico para a bronquiolite, já que a doença é decorrente de uma infecção viral.

Assim, o que é possível é apenas o tratamento dos sintomas, que incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio quando necessário, hidratação e o uso dos broncodilatadores, para dilatação das vias aéreas do pulmão. 

Vacinação 

O grupo prioritário para receber a vacina são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição para a idade da mãe e a recomendação é que seja tomada uma dose única a cada nova gestação. 

A eficácia da estratégia foi comprovada a partir de estudos clínicos, que mostraram que a vacinação materna tem uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos até 90 dias após o seu nascimento. 
 

