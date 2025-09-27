Alerta contra enchentes e vendavais será testado hoje e passa a valer em outubro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As populações de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas vão participar de um teste do Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta tecnológica que envia alertas visuais e sonoros para as pessoas que estão em área de risco de desastres naturais ou causados pelo homem, neste sábado, a partir das 14h.

Os alertas são emitidos em eventos de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, conforme estabelecido pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade).

Além de Mato Grosso do Sul, todos os outros estados da região Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso) e o Distrito Federal também vão participar desta ação. Ao Correio do Estado, Lyderson Oursley Francisco, chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil do Estado explicou como vai funcionar essa prática.

“Essa tecnologia é usada para alerta extremo, quando há um real potencial de dano à saúde. Então, para os alertas comuns, que são os alertas amarelos e laranjas, que são disparados pelo Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais], não é utilizado”, disse.

Existem dois tipos de alertas: severos e extremos. No primeiro, eles são emitidos quando não há urgência imediata, ou seja, a população tem um tempo maior para se preparar e sair de determinada região. Nesse caso, vai soar um barulho no celular como se fosse uma notificação de SMS, além de uma mensagem automática com o que está acontecendo e orientações do que fazer.

Já a segunda situação é usada para casos críticos, do qual é necessário retirada imediata do local. Diante disso, será exibida uma mensagem semelhante a mesma do alerta severo acompanhada de um alarme sonoro parecido com uma sirene, com duração de 10 segundos, que será acionado independente do aparelho celular estar no modo silencioso. Porém, caso ele esteja desligado ou no modo avião, a mensagem não chegará.

Os alertas vão chegar aos celulares Android e IOS lançados a partir de 2020 e com cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. Além disso, é necessário pontuar que o serviço é gratuito e não é necessário cadastro, baixar aplicativo ou indicar o CEP à nenhuma autoridade ou órgão.

“A hora que você entra ali naquela área [com desastre] que as torres triangulam e pegam o número do seu celular, você vai receber. Por exemplo, quando o Lago do Amor transbordou e interrompeu a via e estava muito alagado, então a gente triangula ali na região, que é o Jardim das Nações, Ipiranga, Piratininga e Universidade Federal, e somente aquela região vai receber o alerta, o resto de Campo Grande não”, explica Lyderson Oursley.

Além deste exemplo, o chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres do órgão estadual citou a tempestade de areia que atingiu Campo Grande e outros municípios do Estado em outubro de 2021. Neste caso, seria emitido um alerta do tipo severo, ou seja, sem urgência imediata, pedindo para que a população se prepare e saia do local em, no máximo, duas horas.

“Nos incêndios florestais, entre o final do ano passado até o início deste ano, houve um incêndio muito grande na região do Salobra, próximo a BR, que acabou sendo interditada, não tinha como sair de Miranda e ir para Corumbá. Você chegava até o Salobro, parava ali e não tinha como prosseguir, porque o incêndio florestal estava muito grande. Então, a gente poderia ter disparado um Defesa Civil Alerta para a cidade de Corumbá nesta situação”, complementa Oursley à reportagem.

Como mencionado, Mato Grosso do Sul faz parte de um pacote da região Centro-Oeste que receberá o teste na tarde de sábado. Segundo Lyderson Oursley, o alarme não será emitido ao mesmo tempo em todos os estados, e deve seguir a seguinte ordem: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Portanto, está previsto que o alerta visual e sonoro seja lançado nos aparelhos celulares dos campo-grandenses, corumbaenses, douradenses e três-lagoenses por volta das 14h15min.

FERRAMENTA

O Defesa Civil Alerta começou sua história no dia 10 de agosto do ano passado, com uma fase piloto realizada em 11 municípios das regiões Sul e Sudeste do País, que durou por um mês. Durante este período, foram enviados alertas de demonstração (iguais aos que vão ser emitidos neste sábado) à população visando informar sobre a função da nova ferramenta.

Diante do êxito nos testes, todos os estados do Sul e Sudeste ficaram aptos a utilizar a tecnologia, no dia 4 de dezembro de 2024. Ambas as regiões foram priorizadas pelo alto número de desastres que aconteceram nestes sete estados. Tanto que, desde o primeiro dia de utilização do DCA, Santa Catarina lidera, com 185 alertas emitidos, seguido por São Paulo e Minas Gerais, com 163 e 40 alertas emitidos, respectivamente.

Em seguida, foi a vez da região Nordeste receber a nova tecnologia, com o teste realizado no dia 14 de junho deste ano e implementação completa quatro dias depois. Desde então, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe já contam com a ferramenta em sua plena funcionalidade.

Logo depois, a região Norte foi a contemplada. Nos dias 20 e 24 deste mês aconteceram o teste e implantação total, respectivamente, nos sete estados nortistas.

Agora, será a vez da região Centro-Oeste, que receberá o teste neste sábado e está prevista a implantação completa a ser realizada no dia 1º de outubro.

A Defesa Civil disponibilizou à reportagem o som que irá tocar hoje nos celulares da população sul-mato-grossense. Confira:

