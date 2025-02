Alunos de MS competem em olimpíada de matemática na Tailândia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Sete alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS) competem na International Talent Mathematics Contest – ITMC (em português, Concurso Internacional de Talentos em Matemática), de 22 a 26 de fevereiro de 2025, em Bangkok, na Tailândia.

Os estudantes são da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, localizada em Miranda, município situado a 203 quilômetros de Campo Grande.

Os alunos participaram da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras (OIMSF) no ano passado e tiveram desempenho excelente, ocasião em que foram premiados com medalha de menção honrosa. Com isso, foram selecionados para competir internacionalmente.

Alunos no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (GRU). Foto: divulgação/SED

O ITMC é uma das mais prestigiadas competições de matemática do mundo, reunindo jovens talentos de diversos países.

Os estudantes classificados para representar a escola e o Brasil são: Arthur Rojes Gonçalves Martins, Emanuelli Trindade Moreira, Isabelly Nascimento da Silva, Jhonatan Levino Castro Villalba, Luis Gustavo Santos de Souza, Marcos Antônio Lemos da Costa e Pethrus Rodrigues dos Reis.

A professora responsável é Nayara Mônaco e a coordenadora pedagógica Erica Peixoto.

Alunos olhando o painel de voos internacionais no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (GRU). Foto: divulgação/SED

Os estudantes Luis Gustavo, Marcos Antônio e Pethrus foram selecionados para representar a escola e o Brasil em Bangkok, acompanhados da diretora da escola, Izamara.

O grupo embarcou na sexta-feira (21) no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) para o Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos (GRU) e de lá seguiu para Bankok, com escala em Paris (Aeroporto Charles de Gaulle - França). A previsão de chegada na capital da Tailândia é neste domingo (23).

“A participação da escola neste evento internacional também reforça a importância do incentivo à educação e à valorização do potencial dos estudantes brasileiros, que demonstram ser capazes de competir e se destacar no cenário global. A comunidade escolar celebra com entusiasmo essa conquista histórica, que coloca a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá entre as instituições de ensino de excelência no Brasil”, afirmou a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS), por meio de nota.

Os alunos devem retornar ao Brasil na quinta-feira (27). Veja as fotos do embarque no Brasil: