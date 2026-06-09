Seriedade no combate às facções criminosas

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O reforço do governo federal no combate às organizações criminosas em Mato Grosso do Sul é uma medida necessária e que merece reconhecimento.

Nesta edição, mostramos que os recursos para o pagamento de diárias de policiais estaduais chegaram e que as ações de enfrentamento a facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estão sendo intensificadas.

Em um estado de fronteira, onde a criminalidade organizada se aproveita da posição geográfica estratégica para alimentar rotas de tráfico, armas e lavagem de dinheiro, qualquer apoio concreto à segurança pública deve ser visto como prioridade nacional.

Toda ação de combate às organizações criminosas é importante. Cada quadrilha desarticulada, cada liderança presa, cada rota interrompida representa uma vitória da sociedade contra estruturas que lucram com violência, medo e corrupção.

Não se trata apenas de reduzir índices criminais, mas de proteger instituições, preservar vidas e impedir que o crime avance sobre espaços que pertencem ao Estado.

As operações, os investimentos e o apoio logístico são bem-vindos. Mato Grosso do Sul convive há décadas com os reflexos do crime transnacional.

A proximidade com países vizinhos transforma o Estado em ponto sensível para o tráfico internacional e exige uma atuação integrada de União, estados e forças de inteligência.

Não há como enfrentar organizações bilionárias apenas com esforços isolados ou ações esporádicas.

Ao mesmo tempo, é preciso cautela para que o impacto dessas operações não seja apenas dissuasivo em um primeiro momento e, depois, meramente político.

A segurança pública será tema inevitável das próximas eleições e partidos de diferentes espectros vão explorar o assunto em busca de capital eleitoral.

O risco está em transformar operações complexas, que exigem planejamento técnico e continuidade, em vitrines de ocasião.

Combater organizações criminosas é coisa séria demais para se resumir a discursos de efeito ou a ações pensadas para viralizar nas redes sociais.

Operações de segurança pública devem ser precisas, silenciosas, quando necessário, baseadas em inteligência e sustentadas por resultados permanentes.

O enfrentamento ao crime organizado não pode depender do calendário eleitoral nem da necessidade de produzir imagens de impacto.

Mais do que apreensões momentâneas, o Brasil precisa enfraquecer financeiramente essas facções, interromper suas cadeias de comando e impedir sua infiltração em setores econômicos e institucionais.

Isso exige integração entre polícias, Ministério Público, Judiciário e órgãos de fiscalização, além de investimentos constantes em tecnologia e inteligência.

Mato Grosso do Sul pode ajudar muito o Brasil nessa missão. Por sua posição geográfica, o Estado é uma das principais portas de entrada e de circulação do crime organizado.

Mas também pode se transformar em referência nacional no combate às facções, desde que haja continuidade nas ações, cooperação federativa e compromisso real com políticas de segurança pública de longo prazo.

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