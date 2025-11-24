Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Assinatura do contrato da Rota da Celulose fica para o ano que vem

Previsão era que o contrato fosse assinado com o Consórcio Caminhos da Liberdade neste mês, mas burocracia empurrou o prazo para 2026

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

24/11/2025 - 19h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A assinatura do contrato de concessão da Rota da Celulose, que prevê melhoria de 870 quilômetros em cinco rodovias de Mato Grosso do Sul, foi adiada para o ano que vem. A previsão é que o contrato fosse assinado entre outubro ou novembro. A informação do adiamento foi confirmada pelo Governo do Estado. 

O contrato deve ser assinado com o Consórcio Caminhos da Celulose, que foi o segundo colocado na licitação, mas foi declarado vencedor após a primeira colocada, a K-Infra Concessões e Participações, ter sido desclassificada por problemas com a documentação apresentada.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado no mês de setembro, o governador Eduardo Riedel explicou que preferia que o arrolamento de bens que serão transferidos para a gestão do consórcio ocorra antes da assinatura do contrato, e não depois, como ainda ocorre em outras concessões.

O governador afirmou que a ideia é esperar correr apenas os prazos legais e já assinar com as empresas, para que não corra o risco de que Mato Grosso do Sul possa ficar responsável pela manutenção das rodovias federais BR-262 e BR-267, já que estas foram delegadas ao Estado pelo governo federal.

"Nesse processo existe o arrolamento de bens para quem assumir. A hora que assina o contrato, por lei, os ativos estão sob responsabilidade do Estado até arrolar para a empresa vencedora. Então eu pedi para arrolar [os bens] primeiro, para depois assinar com a empresa vencedora, porque eu não quero ficar responsável por duas rodovias federais”, afirmou o governador na ocasião.

Esta mesma burocracia seria o motivo do adiamento da assinatura para o primeiro semestre de 2026.

A previsão é de que, após a assinatura do contrato, as obras comecem nas rodovias em cerca de 60 dias.

O Consórcio Caminhos da Celulose é formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda., Conter Construções e Comércio S.A., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

Rota da Celulose

O projeto Rota da Celulose é composto por trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395.

Ao todo, são 870 km e R$ 10,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As obras incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível e 4 dispositivos em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes, entre outras intervenções.

Imblóglio

O projeto da Rota da Celulose foi criado pelo governo do Estado para ser a solução para o escoamento da produção na região leste de Mato Grosso do Sul, que recebeu incremento grande de produção com a inauguração de megafábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, além de outras plantas do mesmo setor na região.

Porém, os problemas começaram quando, pouco depois do leilão declarar como vencedor o Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K-Infra e Galápagos Participações, o governo federal publicou a caducidade de um contrato entre a União e a K-Infra, referente a uma rodovia no Rio de Janeiro.   

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa acumulava dívida bilionária com a União, por ter recebido diversas multas pela má condição da rodovia. Esta experiência que ela tinha na administração daquela rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação da Rota da Celulose.   

Após essa decisão, a XP ingressou com recurso contestando a vencedora, por entender que o documento usado para habilitar a K-Infra não teria validade, uma vez que a empresa havia sido expulsa de uma concessão federal.

  

No dia 4 de agosto, a Comissão Especial de Licitação (CEL) publicou o resultado da análise do recurso do Consórcio  Caminhos da Celulose. O documento trouxe a inabilitação do consórcio declarado vencedor no dia 8 de maio por “vícios identificados na documentação apresentada”.

Porém, a K-Infra e a Galápagos ingressaram com recurso, contestando a primeira decisão no dia 11 de agosto, o que paralisou, pela segunda vez, o processo do leilão do pacote de rodovias.

O pedido foi analisado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), que manteve a decisão proferida pela CEL. 

A inabilitação do grupo foi confirmada e, em agosto, o Estado chamou o segundo colocado, o Consórcio Caminhos da Celulose para a entrega de documentos.

QUEIMADA

Empresa de bionergia é multada em R$ 5,8 milhões por incêndio em fazenda

O fogo, iniciado em plantio de cana-de-açúcar, atingiu 1.686 hectares de área agropastoril

24/11/2025 20h35

Compartilhar
Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado

Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado Divulgação / ACP Bioenergia

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Alvorada do Sul, instaurou inquérito civil para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pelo incêndio de grandes proporções ocorrido na Fazenda 3M, área sob posse e exploração da ACP Bioernegia Limitada. A empresa foi multada em R$ 5.868.000, aplicada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

De acordo com o laudo de constatação da PMA, cada hectare queimado equivale a R$ 3.000O. O fogo, iniciado em plantio de cana-de-açúcar, atingiu 1.686 hectares de área agropastoril. Além disso, devastou 81 hectares de vegetação nativa, aplicando uma multa de R$ 810 mil, sendo R$ 10 mil por hectare.

Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado, que prevê pena de reclusão de dois a quatro anos e multa para quem provoca incêndio em floresta ou demais formas de vegetação.

Como parte das medidas, o MPMS notificou a empresa para apresentar documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), matrícula do imóvel, plano de regularização e informações sobre atividades licenciadas, além de manifestar interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para reparação dos danos.

Também foi requisitada à Polícia Civil a instauração de inquérito para investigação criminal. O edital de instauração do procedimento foi publicado no Diário Oficial do MPMS desta segunda-feira (24).

A ACP Bioenergia é uma das maiores fornecedoras de cana-de-açúcar do País e possui polos em São Paulo, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul. No Estado, está presente nas cidades de Nova Alvorada do Sul, Brasilândia e Rio Brilhante.

Assine o Correio do Estado

SETE QUEDAS

Em quase 11 anos, ex-prefeito segue com multa do TCE e não devolveu R$ 400 ao município

O valor é referente ao pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática

24/11/2025 19h15

Compartilhar
Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276

Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276 Arquivo

Continue Lendo...

O Tribunal de Contas do Estado votou, por unanimidade, declarar o descumprimento do acórdão por parte do ex-prefeito de Sete Quedas, Sérgio Roberto Mendes. A declaração foi publicada no Diário Oficial do TCE/MS n° 4.235, desta segunda-feira (24).

O Acórdão AC00-G.RC-201, datado de 4 de dezembro de 2014, trata-se do valor impugnado de R$ 400, pelo pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática, conforme atesta a nota fiscal de 27 de agosto de 2010. O documento responsabiliza o ex-prefeito de Sete Quedas pelo ressarcimento aos cofres municipais.

Além disso, foi imposta uma multa equivalente à 400 UFERMS (cerca de R$ 8.276 à epoca) em desfavor a Sérgio Roberto Mendes, pela irregularidade dos atos e fatos apurados do Relatório de Auditoria nº 77/2012, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, por infrigir os seguintes dispositivos legais:

  • pela não observância do art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/90 (gestão do Órgão deve ser feita pelo Secretário Municipal de Saúde e não pelo Prefeito do Município); 
  • pela infringência ao art. 1º, inciso VII, da Lei 8.730/93 e art. 13 da Lei 8.429/92 (não exigência da entrega da declaração de bens dos servidores); 
  • pelo pagamento de diárias sem o correto preenchimento dos relatórios de viagens; pagamento de despesa de viagem indevida; 
  • pela infringência ao art. 94 da Lei 4.320/64 (ausência do registro dos bens móveis e imóveis e seus respectivos termos de responsabilidade; 
  • ausência de norma para inventário e controle de bens); 
  • pela infringência aos arts. 31 e 74 da Constituição Federal/88 (ausência de controle da frota de veículos da Secretária de Saúde e dos veículos pertencentes a terceiros;
  • ausência de controle com os gastos de combustíveis, lubrificantes e reparos);

Conforme o Aviso de Recebimento e certidões encartadas, o Acórdão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS no dia 28 de julho de 2014, o responsável foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e, o trânsito em julgado ocorreu em 19 de março de 2015.

Desistência do valor de R$ 400

Diante da ausência de quitação da multa aplicada, houve a inscrição do débito em dívida ativa. Em seguida, foi encaminhado ofício ao gestor sucessor para que procedesse à adoção de medidas, com vistas ao recebimento dos valores impugnados junto ao ex-gestor, para fins de ressarcimento ao erário municipal.

Em resposta, o Município entrou com um processo de interposição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, junto à Vara Única de Sete Quedas para cobrar o valor de R$ 400. Porém, posteriormente, homologou um pedido de desistência da ação, usando como fundamento o baixo valor do crédito executado.

Por fim, foi juntada a este processo nova informação acerca do valor referente à multa inscrita em dívida ativa, constando que ainda pende de quitação pelo ex-gestor apenado.

As irregularidades apuradas e descritas no Relatório de Inspeção, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, ocorreu entre o período de janeiro e dezembro de 2010.

Irregularidades apontadas

A irregularidade apontada no Relatório se deu pelo fato de a gestão do Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas foi realizada pelo ex-Prefeito, Sr. Sérgio Roberto Mendes, afrontando a disposição do artigo 9º, inciso III, da Lei 8.080/90, que determina que a direção do Sistema Único de Saúde deverá ser exercida no âmbito dos Municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou Órgão equivalente.

A concessão de diárias foi instituída pela Lei Municipal nº 12/2009, todavia constatou-se que o pagamento de diárias estava sendo realizado sem mencionar no relatório de viagem o serviço executado, se o objeto foi alcançado ou não, a pessoa contratada no destino e a comprovação do deslocamento do servidor, contrariando as disposições do art.70, parágrafo único1, da CF/88.

Por fim, a equipe técnica que realizou a inspeção constatou que não há controle da frota de veículos da Secretaria de Saúde, nem dos veículos pertencentes a terceiros. Os veículos não possuem fichas de manutenção individual, registros de quilometragem, consumo de combustível, lubrificação e reparo. Não há controle com o gasto de combustível. A falta de controle com o gasto público infringe ao mandamento constitucional.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?