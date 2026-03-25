Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE | INTERIOR

Bebê morre e Chikungunya bate a 5ª morte em 2026 no MS

Pior ano em número de mortes por chikungunya no MS foi 2025, período com 17 óbitos totais em decorrência da arbovirose, com a segunda pior marca até então sendo apenas três vítimas anuais

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

25/03/2026 - 13h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Distante aproximadamente 230 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a reserva indígena em Dourados registrou o óbito de um bebê de apenas um mês de vida nesta terça-feira (24), o que já coloca 2026 como o segundo pior ano em número de mortes em decorrência de Chikungunya, com cinco vítimas já registradas até antes do fim de março. 

Na conhecida aldeia Jaguapiru, reserva indígena em Dourados que vive um atual surto de chikungunya, a criança começou a manifestar os sintomas da febre chikungunya e foi internada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU-UFGD/Ebserh). 

Vale destacar que o boletim semanal da Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda não foi atualizado, porém, como bem abordado pelo portal local Dourados News com base no Informe Epidemiológico Diário de Monitoramento do surto de Chikungunya na reserva indígena, somente entre as comunidades já são mais de 1,1 mil notificações. 

Este já é o segundo bebê e a quinta vítima de chikungunya em Mato Grosso do Sul neste 2026. Na ordem cronológica, a terceira morte pela arbovirose em MS este ano trata-se de um bebê de 03 meses, que relatou os primeiros sinais em 06 de março e faleceu quatro dias depois. 

Mais leitos

Com sintomas que costumam ser avassaladores, a semelhança da Chikungunya entre os casos de dengue, por exemplo, aparece no fato do tempo que levam até o primeiro relato de sintomas sentidos pelos pacientes até a data do óbito, que em boa parte das vezes costuma vitimar a pessoa no intervalo de até três semanas.

No final da tarde de ontem o Governo do Estado anunciou a abertura de 15 leitos, disponibilizados através da Secretaria de Estado de Saúde para o atendimento de pacientes com Chikungunya no Hospital Regional de Dourados (HRD). 

Conforme explicado pela Pasta, esses leitos serão divididos da seguinte forma: 10 leitos voltados para atendimento do público adulto, com os 5 restantes empregados para pacientes pediátricos. 

Importante esclarecer que essa medida aparece com "caráter transitório", ou seja, ficará vigente enquanto se estender essa necessidade de assistência, para fortalecer a capacidade de resposta da unidade hospitalar. 

Pelo balanço divulgado, o Hospital Regional de Dourados conta com 100 leitos atualmente, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com os leitos exclusivos para Chikungunya inseridos dentro dessa estrutura.

"Estamos atuando de forma estratégica para garantir o atendimento adequado à população, organizando nossos fluxos internos e destinando leitos específicos para os casos de Chikungunya. Essa é uma medida importante para assegurar qualidade e segurança no cuidado aos pacientes", cita a diretora-geral do hospital, Andréia Alcântara. 

Chikungunya em MS

Em Dourados, a atual situação causada pelo surto de chikungunya motivou o decreto de estado de emergência em saúde pública por parte do Executivo Municipal. 

Inicialmente concentrada na área da Reserva Indígena, a disseminação da doença já atinge bairros como Jardim dos Estados, Novo Horizonte e a região do Jóquei Clube, apontados como áreas com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e Zika.

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada já desde o início do ano passado, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul já anotava 2.122 casos prováveis. 

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível notar que a série histórica iniciada em 2015 começa com apenas um óbito registrado naquele ano.

Até 2024 essa arbovirose iria vitimar um total de apenas oito sul-mato-grossenses, já que com 2016 e 17 passando sem qualquer registro de morte por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, a doença só voltou a matar um paciente em 2018, ano em que três pessoas morreram.

Porém, nos quatro anos seguintes (de 2019 a 2022) ela voltaria a sumir do radar do sul-mato-grossense. Na sequência, antes de explodir no ano passado, 2023 e 2024 só registraram, respectivamente, três e uma morte por chikungunya em Mato Grosso do Sul, com o ano passado somando o dobro dos óbitos da última década, como bem acompanha o Correio do Estado

Em outras palavras, o pior ano em número de mortes por chikungunya no MS foi justamente 2025, período em que um total de 17 óbitos foram registrados em decorrência dessa arbovirose, com a segunda pior marca até então sendo apenas três vítimas anuais, índice já ultrapassado antes mesmo do fim de março. 
 

Assine o Correio do Estado

Imunização

Com circulação do vírus em alta, MS antecipa vacinação contra influenza

Estado orienta municípios a iniciarem imunização antes do pico de vírus respiratórios

25/03/2026 13h22

Compartilhar

Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Continue Lendo...

Devido à alta circulação viral, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) indicou que os municípios antecipem a aplicação da vacina contra a influenza.

Com isso, o Estado inicia a mobilização antes do Dia D da campanha nacional, que ocorre no sábado (28). As doses da primeira remessa já foram entregues aos 79 municípios, permitindo que cada gestão local organize o início imediato da imunização em suas unidades de saúde.

A coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, explicou que o adiantamento foi estratégico diante do cenário atual.

“A vacina chega em um cenário epidemiológico ruim para o Estado, onde já registramos uma alta circulação viral. Por isso, precisamos vacinar o maior número de pessoas o quanto antes, especialmente os grupos de maior vulnerabilidade”, destacou.

A ação segue o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde, que tem concentrado esforços na mobilização em todo o país até o dia 30 de maio.

O objetivo é garantir que as pessoas tomem a dose da vacina e estejam protegidas antes do pico de circulação dos vírus respiratórios. A coordenadora reforça que o início imediato nas unidades não anula a importância da grande mobilização de sábado.

“A manutenção do Dia D, no dia 28 de março, é fundamental. É o momento em que conseguimos captar e ofertar a vacina para um número muito grande de pessoas de uma só vez, ampliando rapidamente a nossa cobertura”, acrescentou Ana Paula.

Distribuição

A primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde a Mato Grosso do Sul conta com 80 mil doses, suficientes para imunizar cerca de 6,5% da população-alvo estimada (aproximadamente 1,1 milhão de pessoas).

Quem pode se vacinar?

Com a meta de vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários, assim como dos chamados “grupos de rotina”, podem procurar uma unidade de saúde:

  • crianças (de 6 meses a menores de 6 anos);
  • gestantes e puérperas;
  • idosos (60 anos ou mais);
  • pessoas com comorbidades.

A campanha também contempla trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, entre outros grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ações estratégicas

Para facilitar o acesso, o Estado prevê ações complementares, como atividades extramuros com o uso do Vacimóvel e mobilizações intensificadas em cidades-polo como Corumbá, Dourados e Ponta Porã, em parceria com as prefeituras.

A SES reitera que a vacinação é a ferramenta mais eficaz para evitar casos graves, internações e óbitos. A orientação é que o público prioritário não espere e procure a unidade de saúde mais próxima o quanto antes.
 

Assine o Correio do Estado

Dois Irmão do Buriti

Após tumulto e morte em presídio, 55 detentos são transferidos

Os envolvidos no conflito na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti foram isolados dos demais custodiados

25/03/2026 12h50

Compartilhar
Penitenciária de Dois Irmãos de Buriti

Penitenciária de Dois Irmãos de Buriti Reprodução/Agepen

Continue Lendo...

A Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, foi palco na última terça-feira (24) de um tumulto que resultou na morte de um interno e deixou outros oito detentos feridos, onde três ainda permanecem sob custódia hospitalar. 

A transferência dos 55 internos para outras unidades prisionais do Estado, aconteceu no final da tarde de terça-feira. 

Os internos foram levados para outros centros foi de forma estratégica e visa evitar novos conflitos dentro da unidade prisional de Dois Irmãos do Buriti. 

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a situação foi controlada inicialmente pela própria equipe interna da unidade prisional. 

Os trabalhos foram reforçados por Operacionais do Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e a equipe da Diretoria de Operações, que restabeleceram a ordem interna e ajudaram na contagem e separação dos custodiados. 

O diretor-geral da Polícia Penal, Anderson Aparecido Moreno, ressaltou a importância da precisão técnica na hora da intervenção.
 
“A prontidão dos policiais penais da unidade, somada ao apoio especializado do COPE e da Diretoria de Operações, foi crucial para conter o incidente e evitar o agravamento do cenário. O foco total foi o restabelecimento da ordem e a segurança institucional”, afirmou.

Para o diretor-presidente Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, a agilidade como a situação foi controlada mostrou a capacidade de resposta do sistema. 


“O planejamento logístico e o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança evidenciam o preparo dos nossos policiais. Atuamos com rapidez para mitigar riscos e garantir a estabilidade do ambiente prisional”, pontuou. 

Após o ocorrido a Agepen, iniciou procedimentos administrativos para entender as motivações do conflito e identificar os responsáveis individuais. 

Com relação ao óbito, está seguindo os procedimentos legais, foi acionado a perícia técnica e o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil e segue para investigação e responsabilização criminal. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS

2

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado
tragédia

/ 22 horas

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado

3

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros
ex-prefeito

/ 23 horas

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio

5

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos
RELIGIÃO

/ 1 dia

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 4 dias

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 5 dias

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 6 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 17/03/2026

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026