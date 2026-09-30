Campo Grande define hoje (30) 'tarifa zero' no ônibus para dias de votação

Há cerca de dois anos o anúncio da gratuidade para os dias de votação só foi feito 72 horas antes dos eleitores irem às urnas. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Conforme repassado na manhã desta quarta-feira (30) pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Ciro Vieira, a Prefeitura de Campo Grande deve publicar ainda hoje uma definição a respeito da possibilidade de 'tarifa zero' nos ônibus da Capital para os dias de votação.

Nos últimos pleitos, vale lembrar, a gratuidade no transporte coletivo têm sido uma garantia por parte do Executivo da Cidade Morena. Em 2024, cabe frisar, a solicitação foi feita pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) em ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A gratuidade foi garantida para o pleito municipal de 2024 quando Adriane Lopes (PP) buscava sua reeleição, mas antes mesmo disso, tanto no primeiro turno quanto no segundo das Eleições Gerais de 2022 a Capital do Mato Grosso do Sul também já havia garantido tarifa zero para os eleitores campo-grandenses irem às urnas. Nessas ocasiões, a "tarifa zero" não contemplou os ônibus executivos.

Distante apenas quatro dias do primeiro turno das Eleições Gerais deste 2026, no pleito disputado há cerca de dois anos também cabe destacar que o anúncio da gratuidade para os dias de votação só foi feito 72 horas antes dos eleitores irem às urnas.

Apesar do titular da Agetran indicar que uma definição deve sair ainda hoje (30) neste último dia de setembro, até a manhã desta quarta-feira o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) não havia sido comunicado sobre qualquer decisão a respeito. O "carimbo" com aval para decisão quanto à gratuidade fica a cargo da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

É importante lembrar que o próprio TRE-MS já garante um transporte gratuito para aqueles eleitores que possuem alguma deficiência, e têm o prazo até sexta-feira (02 de outubro) para realizarem esse pedido, preenchendo um formulário eletrônico disponível no portal do TRE-MS - acesse CLICANDO AQUI -, através do qual é preciso fornecer os documentos para as devidas comprovações.

Além disso, distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital, a Cidade Branca de Corumbá aparece como exemplo de município onde há o decreto de "tarifa zero" no transporte coletivo urbano e rural, neste caso, que no Coração do Pantanal será válido durante todo o dia e contemplando todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Todas as regras sobre as Eleições 2026 estão previstas na Resolução-TSE nº 23.751/2026. O 23° artigo deste texto ressalta que o poder público adotará as "providências necessárias para assegurar, nos dias de votação, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano".

O texto ainda destaca que o juízo eleitoral precisava ser informado pelo poder público sobre os itinerários, modalidades e horários do transporte coletivo até a data de 15 de agosto.

Eleições 2026

Marcadas para acontecerem no primeiro domingo de outubro (04), a possibilidade de um segundo turno das Eleições 2026 fica agendada para o dia 25 do mês que inicia-se amanhã, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra.

Para a "festa da democracia" deste ano, em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 escolhendo representantes para os seguintes cargos:

Deputado federal, Deputado estadual, Dois senadores, Governador e Presidente da República

Desses cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos através das chamadas eleições majoritárias.

As dúvidas dos eleitores e eleitoras também podem ser sanadas em qualquer cartório eleitoral, ou por acesso aos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A Prefeitura de Campo Grande foi procurada para confirmar ou não a gratuidade nas eleições deste ano, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno.

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