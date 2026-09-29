Campo Grande oficializa reajuste para professores às vésperas da eleição

Através da edição de hoje (29) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), foi publicada a atualização das tabelas de vencimento dos profissionais da educação parte do quadro permanente de pessoal do magistério da Capital, oficializando o reajuste de 5,4% para professores às vésperas da eleição.
Essa proposta assinada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), já havia sido aprovado na Câmara Municipal, com a própria Associação Campo-Grandense de Professores (ACP) indicando em paralisação que era obrigação da prefeitura repor esse percentual que é referente ao índice do piso nacional do magistério.
Por outro lado, essa reposição de 5,4% deveria ter ocorrido em maio, com justificativas apresentadas à categoria pelo Executivo após o descumprimento, o que não evitou paralisação em 207 unidades da rede municipal.
Agora a reposição que corresponde à atualização anual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério referentes ao exercício de 2026 foi oficializada, mas deve acontecer de forma escalonada até o próximo ano.
Reajuste escalonado
Pelo texto oficializado hoje, as atualizações das tabelas de vencimentos fica atualizadas conforme os seguintes percentuais e períodos:
- Tabela salarial referente à competência de setembro de 2026: implementação de 2%, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2026;
- Tabela salarial referente à competência de dezembro de 2026:, implementação de 1,40%, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2026;
- Tabela salarial referente à competência de janeiro de 2027: implementação da parcela final de 2%, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2027.
Vale lembrar que não são todos os docentes da Rede Municipal de Ensino (Reme) que estão enquadrados na carga horária de 40 horas semanais, na qual um professor ainda em início de carreira passará a receber R$10.129,52 pelos valores atualizados.
Já para aqueles que possuem mestrado (PH-4) e doutorado (PH-5), nessas mesmas 40 horas, os salários variam entre R$11 mil e R$11.970,77 nas classes mais baixas, até R$20.359,32 e R$22.055,23 respectivamente.
Porém, boa parte dos docentes desempenham suas funções com a carga horária de 20 horas semanais, na qual um professor em início de carreira passará a ser remunerado com R$5.064,77; com os valores giram entre R$5.525,14 a R$10.179,64 na progressão horizontal para os que possuem mestrado, enquanto aqueles que possuem doutorado enquadrados nas quantias entre R$5.985,37 até R$11.027,59.
Dos pontos considerados mais importantes para a categoria, a ACP já havia destacado justamente a inclusão de convocados e profissionais que possuem aulas nessa recomposição. Confira abaixo uma versão PDF das tabelas atualizadas hoje (29) pelo Executivo de Campo Grande.