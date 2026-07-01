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ACIDENTE FATAL

Carreta de cerveja tomba em rodovia, deixa três feridos e um morto na MS-377

Corpo de vítima ficou preso as ferragens mais de 7h até a retirada pelo Corpo de Bombeiros

Noysle Carvalho

01/07/2026 - 12h25
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Durante a tarde dessa terça-feira (30), um condutor de uma carreta morreu, após o veículo tombar em meio a MS-377, no trecho entre Água Clara e Inocência, no interior do Estado. O veículo estava carregado de cerveja e o acidente deixou outras três pessoas feridas, além da pista interditada parcialmente até a remoção das garrafas.

O homem, ainda sem identificação divulgada morreu no momento da colisão e seu corpo foi retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros mais de 7h após o acidente.

Segundo informações de sites locais, o tombamento aconteceu por volta das 13h de ontem, quando o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e saiu da pista. O veículo então capotou às margens da rodovia e teve a cabine destruída.

O carreteiro morreu no momento, antes do socorro chegar, mas seu corpo foi retirado por volta das 21h. As outras vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, um dos homens com ferimentos graves.

A rodovia ficou interditada parcialmente durante a remoção das caixas e garrafas de cervejas que ficaram espalhadas na via.

Foto: Print reprodução das redes sociais

Em vídeo é possível ver o carro de passeio, um Fiat Palio destruído a margem da rodovia, enquanto a carreta ao fundo está tombada com a carga em volta. Também é possível ver uma espécie de caçamba também destruída e próxima ao carro.

Alguns populares que viram o acidente apontaram que o veículo tentou desviar do carro de passeio que estava parado à margem da rodovia, em que as outras três vítimas estariam pintando o meio fio e isso teria causado a saída da pista, mas sem confirmações por entidades oficiais.

A identidade das vítimas envolvidas no acidente não foram divulgadas e a Polícia Rodoviária investiga o caso para entender a dinâmica do acidente.

 

INTERIOR

Após tombo do Master, instituto de São Gabriel investe em censo previdenciário

Com recursos próprios e um custo unitário de R$76,53 por servidor, município estima desprender um valor médio total de R$61.530,12 com cadastramento previdenciário

01/07/2026 13h08

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Atual medida assemelha-se ao uso de quase R$2,5 milhões por parte do IMPCG em busca de suporte contábil/jurídico

Atual medida assemelha-se ao uso de quase R$2,5 milhões por parte do IMPCG em busca de suporte contábil/jurídico Reprodução/Pref.SGO

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Divulgado através do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul (DOE-MS) desta quarta-feira (1° de julho), após "tombo" com o Banco Master São Gabriel do Oeste também busca agora a contratação de uma especializada para realizar um "censo cadastral previdenciário" no município distante aproximadamente 137 quilômetros da Capital. 

Atendendo ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste (SGO-PREV), a sessão da licitação do tipo menor preço está marcada para acontecer às 09h do próximo dia 16h. 

Como consta em Diário Oficial, a contratação de pessoa jurídica especializada para a realização do Censo Cadastral Previdenciário, deve contemplar o levantamento de dados cadastrais, funcionais, previdenciários e financeiros dos servidores ativos e seus dependentes, segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que é gerido localmente pelo SGO-Prev.

Levantamento junto ao executivo de São Gabriel do Oeste, Câmara Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), referente aos servidores ativos na competência janeiro/2026, indicam uma quantidade de 804 servidores. 

Com recursos próprios, e um custo unitário de R$76,53, o município de São Gabriel do Oeste estima desprender um valor médio total de R$61.530,12 com esse censo cadastral previdenciário, após ter aproximadamente R$3 milhões aplicados junto ao Banco Master. 

Relembre

Decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro do ano passado, o que ficou para muitos municípios foi o rombo milionário regional graças às aplicações de fundos de pensão na instituição que é ligada ao nome de Daniel Vorcaro.

A atual medida assemelha-se ao uso de quase R$2,5 milhões por parte do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) em busca de suporte contábil/jurídico, após também ter se envolvido no meio do "vendaval" causado pela liquidação extrajudicial da instituição ligada à Daniel Vorcaro.  

Conforme o extrato de adesão à ata de registro de preços do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses (Consprev), a contratação em questão do IMPCG possui um valor total de R$2,4 milhões. 

Basicamente, buscam profissionais e equipes especializadas para suporte técnico para serviços como os voltados à contabilidade, que aplicam diretrizes para, por exemplo, a contabilização correta de benefícios a pagar e provisões, esclarece o Conselho Federal de Contabilidade.

Sob o comando da atual vice-prefeita de Campo Grande, o IMPCG sinalizou o investimento de cerca de R$ 3,7 milhões no Master, apesar de sindicalistas terem sido contrários à época, com argumentos apontando que as aplicações financeiras eram arriscadas uma vez que o banco em questão (Master) era novo e não havia garantia de que haveria condições de devolução do dinheiro caso entrasse em crise.  

Ainda assim, o comando do IMPCG alegou que a decisão sobre aplicações financeiras não cabia ao conselho deliberativo e optou por aplicar o dinheiro dos servidores públicos municipais, mais de um milhão de reais, no Banco Master, desistindo de uma segunda parcela quando o escândalo veio à público. 

Nessa mesma esteira foram levantadas suspeitas sobre os fundos de pensão municipais que teriam aplicado R$3 milhões no Master. 

Há exatamente um mês a prefeitura deste município obteve decisão judicial através da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel do Oeste, que deve proteger os recursos do instituto de previdência local aplicados no banco. 

Pelo saldo atualizado, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste possui R$3,46 milhões aplicados, que integram o chamado patrimônio previdenciário para o pagamento de aposentadorias e pensões locais. 

Diante do risco ao patrimônio previdencário, a Justiça deferiu tutela de urgência com o objetivo de assegurar valores que poderão futuramente auxiliar para a recuperação do crédito pleiteado pelo SGO-PREV. 

"A decisão determina a retenção e o depósito judicial de recursos provenientes de operações de crédito consignado vinculadas ao Banco Master, até o limite do valor discutido no processo, preservando os valores enquanto a ação tramita", afirma o município do interior em nota. 

 

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finalmente

Novo acesso às Moreninhas terá investimento de mais R$ 58 milhões

Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

01/07/2026 11h30

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Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

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Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49. 

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada. 

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou. 

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas. 

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais  R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações. 

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida. 

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões. 

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado. 

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo GrandeDestaque em azul aponta o traçado que terá a avenida que servirá como um segundo acesso à região das Moreninhas

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