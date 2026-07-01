Carreta de cerveja tomba em rodovia, deixa três feridos e um morto na MS-377

INTERIOR

Com recursos próprios e um custo unitário de R$76,53 por servidor, município estima desprender um valor médio total de R$61.530,12 com cadastramento previdenciário

Atual medida assemelha-se ao uso de quase R$2,5 milhões por parte do IMPCG em busca de suporte contábil/jurídico Reprodução/Pref.SGO

Divulgado através do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul (DOE-MS) desta quarta-feira (1° de julho), após "tombo" com o Banco Master São Gabriel do Oeste também busca agora a contratação de uma especializada para realizar um "censo cadastral previdenciário" no município distante aproximadamente 137 quilômetros da Capital.

Atendendo ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste (SGO-PREV), a sessão da licitação do tipo menor preço está marcada para acontecer às 09h do próximo dia 16h.

Como consta em Diário Oficial, a contratação de pessoa jurídica especializada para a realização do Censo Cadastral Previdenciário, deve contemplar o levantamento de dados cadastrais, funcionais, previdenciários e financeiros dos servidores ativos e seus dependentes, segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que é gerido localmente pelo SGO-Prev.

Levantamento junto ao executivo de São Gabriel do Oeste, Câmara Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), referente aos servidores ativos na competência janeiro/2026, indicam uma quantidade de 804 servidores.

Com recursos próprios, e um custo unitário de R$76,53, o município de São Gabriel do Oeste estima desprender um valor médio total de R$61.530,12 com esse censo cadastral previdenciário, após ter aproximadamente R$3 milhões aplicados junto ao Banco Master.

Relembre

Decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro do ano passado, o que ficou para muitos municípios foi o rombo milionário regional graças às aplicações de fundos de pensão na instituição que é ligada ao nome de Daniel Vorcaro.

A atual medida assemelha-se ao uso de quase R$2,5 milhões por parte do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) em busca de suporte contábil/jurídico, após também ter se envolvido no meio do "vendaval" causado pela liquidação extrajudicial da instituição ligada à Daniel Vorcaro.

Conforme o extrato de adesão à ata de registro de preços do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses (Consprev), a contratação em questão do IMPCG possui um valor total de R$2,4 milhões.

Basicamente, buscam profissionais e equipes especializadas para suporte técnico para serviços como os voltados à contabilidade, que aplicam diretrizes para, por exemplo, a contabilização correta de benefícios a pagar e provisões, esclarece o Conselho Federal de Contabilidade.

Sob o comando da atual vice-prefeita de Campo Grande, o IMPCG sinalizou o investimento de cerca de R$ 3,7 milhões no Master, apesar de sindicalistas terem sido contrários à época, com argumentos apontando que as aplicações financeiras eram arriscadas uma vez que o banco em questão (Master) era novo e não havia garantia de que haveria condições de devolução do dinheiro caso entrasse em crise.

Ainda assim, o comando do IMPCG alegou que a decisão sobre aplicações financeiras não cabia ao conselho deliberativo e optou por aplicar o dinheiro dos servidores públicos municipais, mais de um milhão de reais, no Banco Master, desistindo de uma segunda parcela quando o escândalo veio à público.

Nessa mesma esteira foram levantadas suspeitas sobre os fundos de pensão municipais que teriam aplicado R$3 milhões no Master.

Há exatamente um mês a prefeitura deste município obteve decisão judicial através da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel do Oeste, que deve proteger os recursos do instituto de previdência local aplicados no banco.

Pelo saldo atualizado, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste possui R$3,46 milhões aplicados, que integram o chamado patrimônio previdenciário para o pagamento de aposentadorias e pensões locais.

Diante do risco ao patrimônio previdencário, a Justiça deferiu tutela de urgência com o objetivo de assegurar valores que poderão futuramente auxiliar para a recuperação do crédito pleiteado pelo SGO-PREV.

"A decisão determina a retenção e o depósito judicial de recursos provenientes de operações de crédito consignado vinculadas ao Banco Master, até o limite do valor discutido no processo, preservando os valores enquanto a ação tramita", afirma o município do interior em nota.

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