Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

Três dias depois das mortes no estabelecimento Luigi Salgados que chocou Campo Grande esta semana, o caso quase fez sua terceira vítima neste sábado (24).

Na tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência em que uma mulher estaria passando mal após ingerir diversos medicamentos. Trata-se de Juliana Carolina Albuquerque, ex-companheira de Eduardo Araújo, que matou o empresário e dono da salgadaria André Luis Mitidiero e depois se matou, na última quarta-feira (21).

De acordo com informações, a mulher foi socorrida em sua casa, no Bairro Vila Nova Campo Grande. Os bombeiros suspeitam que Juliana tentou se suicidar.

Vale destacar que ela tem três filhos, frutos do relacionamento com Eduardo, que terminou no final do ano passado e teria sido um dos principais motivos para o ocorrido na salgadaria nesta semana.

Relembre

Esse crime ocorreu em Campo Grande no início da tarde de quarta-feira (21), por volta de 13h30, com André Luis Mitidiero morto aos 46 anos pelo próprio funcionário, Eduardo Araújo, de 32, que tirou a própria vida em seguida em uma ação tida até o momento como "premeditada".

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou com o delegado da Polícia Civil, Camilo Kettenhuber Cavalheiro, que André levou ao menos dez golpes de faca, que atingiram a região do tórax, pescoço e antebraço.

Gerente da parte alimentícia da Luigi Salgados, filial que fica na avenida Júlio de Castilho, local onde ocorreu o crime e de propriedade de Mitidiero, Eduardo Araújo chegou a dispensar os funcionários antes de matar o patrão. Em seguida, ele teria usado a mesma arma, apoiado contra uma pilastra e forçado o próprio corpo.

Segundo o tenente Dermival Caldeira, André, que foi até o local junto do filho de apenas três anos para retirar uma entrega, já estava sem vida quando o socorro chegou.

Eduardo chegou a receber manobras de reanimação, porém não resistiu aos ferimentos, em uma cena descrita como impactante pelos socorristas que atenderam a ocorrência e populares que rapidamente cercaram a loja.

Sobre a motivação, segundo relatos recolhidos pela Polícia, é apontado que Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque, com quem teve três filhos, e que também seria funcionária da salgaderia, trabalhando como controladora de caixa.

Sendo que a faca teria sido comprada especificamente para essa finalidade, a linha de investigação apura ainda a tese de premeditação do crime, já que Eduardo chegou a fazer postagens em redes sociais que reforçam o possível planejamento.

No dia seguinte ao crime, na quinta-feira (22), o corpo de André Luis Mitidiero foi velado e sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Av. Tamandaré, 6856, e contou com a presença de amigos e familiares para um último adeus ao empresário.

