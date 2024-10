Após destituição de Cezário, clubes organizam novas eleições na FFMS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após os clubes encerrarem a “era Francisco Cezário” que comandou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) por 28 anos, durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada na tarde de ontem (14), a FFMS divulgou na manhã desta terça-feira (15) que uma nova reunião será convocada para decidir sobre as próximas eleições para o cargo de presidente da entidade.

Atualmente, quem ocupa este cargo é Estevão Petrallás que tem aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para dialogar com os clubes e comandar a entidade até novas eleições.

A destituição de Francisco Cezário da presidência da FFMS ocorreu após os clubes demonstrarem insatisfação com suas ações. Mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, o ex-presidente continuava a dialogar com aliados na tentativa de influenciar a escolha de seu sucessor no cargo.

Diante das denúncias, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) entrou em ação e prendeu Francisco Cezário novamente, o que deixou grande parte dos associados da federação e dirigentes estarrecidos com o caso.

Por esse motivo, os clubes se uniram e decidiram pela destituição de Francisco Cezário da presidência da FFMS, em uma votação tranquila. Com a aprovação de 70% dos clubes, o ex-presidente foi oficialmente removido do cargo máximo da entidade.

Com a destituição de Francisco Cezário, os clubes formalizaram, ainda na tarde de ontem (14), a convocação de novas eleições. Conforme o edital que será publicado, os associados e clubes vinculados à FFMS devem se reunir novamente no dia 1º de novembro para escolher o novo presidente da entidade, que exercerá o mandato até 2027.



O que diz no edital?

A votação para a escolha do novo presidente da FFMS será realizada de forma presencial no dia 1º de novembro, no Memorial de Cultura Apolônio de Carvalho, no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no 3º andar, em Campo Grande.

Os candidatos que pretendem concorrer ao cargo de presidente da FFMS deverão se afastar de seus respectivos clubes durante o período eleitoral para poderem disputar o posto de gestor da entidade.

Caso seja eleito democraticamente, o novo presidente deverá iniciar suas funções imediatamente no dia 25 de novembro e permanecerá à disposição da FFMS até 2027.

