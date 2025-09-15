Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Com 'chupa-cabras', homem é preso após ter estelionato gravado em MS

Somente em 2024 mais de 14 mil pessoas foram vítimas de estelionato em Mato Grosso do Sul; investigações continuam com o intuito de desarticular quadrilha

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

15/09/2025 - 12h32
Acusado de práticas de estelionatos longe aproximadamente 427 quilômetros da Capital, um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã de domingo (14) e com ele localizados vários indícios dos atos criminosos, como uma série de cartões eletrônicos e "chupa-cabras" que usava para aplicar os golpes que foram inclusive gravados no município.

Conforme divulgado pela PCMS em nota, a prisão aconteceu ontem (14) na Cidade Branca de Corumbá, contando com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, horas após o homem ser flagrado por gravações de circuito interno de segurança. 

Na agência da Caixa Econômica Federal localizada no número 1.388 da rua Cuiabá, região central de Corumbá, o homem foi flagrado nas imagens de videomonitoramento por agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo, Banco, Assaltos e Sequestro (Garras). 

Em tempo real, os policiais repassaram as imagens do circuito interno da agência da Caixa Econômica Federal em que o homem aparecia abordando clientes. 

Diante das informações, os agentes da Polícia Civil foram imediatamente ao local, onde o até então suspeito foi abordado e conduzido, sendo que já durante a primeira revista os policiais encontraram um grande indicativo de práticas criminosas. 

Isso porque, ainda segundo a PCMS em nota, junto do homem os policiais acharam o dispositivo usado para "prender" os cartões das vítimas nos caixas eletrônicos. 

Popularmente chamado de "chupa-cabra", além desse item os policiais localizaram ainda uma quantia de dinheiro além de um cartão bancário no nome de uma das vítimas. 

Entenda

Com as investigações ainda em curso, a Polícia Civil ainda espera identificar e responsabilizar os demais integrantes da quadrilha, averiguando inclusive as dimensões dos prejuízos causados e o possível reflexo dos crimes também fora de Mato Grosso do Sul. 

Dos detalhes repassados sobre a ação criminosa, as apurações revelaram o "modus operandi" que indicam uma "teia" complexa e sofisticada para obtenção dos lucros em cima das vítimas. 

Isso porque, inicialmente os indivíduos prendiam o cartão da vítima no caixa eletrônico por meio do "chupa-cabra". Ao perceber o problema, era posteriormente abordada pelo suspeito que chegava para oferecer ajuda. 

Com isso, ele fornecia para a vítima um número de suporte falso até que a pessoa se afastasse da máquina, momento em que aproveitava para tirar o cartão que, posteriormente, era usado em saques e diversas transações financeiras. 

Após abordarem o suspeito na agência bancária no centro de Corumbá, os agentes levaram o homem até o hotel em que o suspeito estaria hospedado, onde foi possível localizar: 

  • R$ 2.000,00 em espécie 
  • Adesivos falsos com contatos de “suporte técnico”,
  • Três dispositivos “chupa-cabra"
  • Duas máquinas de cartão. 

Ainda conforme detalhado pela Polícia Civil, era através dessa "central de suporte" que, em contato com a vítima, os criminosos se valiam das informações mais sensíveis e pessoais que permitiam a consumação dos golpes. 

Com as imagens de videomonitoramento identificando o autor e uma das vítimas, essa pessoa foi conduzida até a delegacia e no mesmo dia do golpe reconheceu o autor. 

Golpes em MS

Por definição do Código Penal, estelionato trata-se de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento". 

Somente no ano passado mais de 14 mil pessoas foram vítimas de estelionato, prática essa que aparece com as mais variadas vertentes, como, por exemplo, com criminosos se passando inclusive por médicos e enfermeiros da Santa Casa - como bem abordou o Correio do Estado - para enganar familiares de pessoas que estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em janeiro deste ano, esse caso chamou atenção após a unidade da Santa Casa de Campo Grande vir à público alertar sobre a  "nova" modalidade de golpe. 

Pelos dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), referentes aos 12 meses de 2024, no ano passado houve um total de 14.342 pessoas vítimas de estelionato em Mato Grosso do Sul.

Além disso, há pelo menos três anos Mato Grosso do Sul mantém um volume anual de mais de 14 mil casos de estelionato, conforme os dados compilados pela Sejusp 

Entre as modalidades de golpe denunciadas, aparecem, por exemplo: 

Por isso, é preciso estar atento pois, como bem abordou o Correio do Estado, estelionatários têm se passado até por "pecuarista galanteador que promete caminhonetes", usando até mesmo o celular do professor esfaqueado em 13 de dezembro, Roberto Figueiredo, para pedir dinheiro

Em junho deste ano, por exemplo, uma sul-mato-grossense perdeu aproximadamente R$ 14 mil após cair no golpe do "falso advogado", já que aguardava o desfecho de uma ação judicial mas obteve um desfecho diferente do imaginado, após uma vídeo chamada feita através do Whatsapp, de um número que a vítima sequer conhecia.

Na ligação, o falso advogado disse para a vítima que a causa havia finalmente sido ganha, momento em que aproveitou para despejar uma série de "poréns" e requisitos para que a mulher recebesse a indenização. 

Segundo o golpista, a mulher devia transferir valores referentes ao limite do cartão de crédito para uma conta do Banco Bradesco, sob a justificativa de que isso evitaria que ela pagasse imposto de renda. 

A mulher então seguiu as orientações, inclusive criando uma conta em banco digital sob orientação dos golpistas, colocando links no aplicativo do banco antes de desconfiar e perceber que tudo não passava de um golpe. 

Após transferências para a instituição de pagamento digital e outras duas contas de pessoas físicas, os valores enviados para o golpista somaram R$ 14.281,87.

O MPMS aponta justamente que, diferente dos crimes onde advogados passam a perna em ações ganhas e ficam com o dinheiro, abordados pelo Correio do Estado, os criminosos nesse caso sequer são profissionais habilitados. 

 

Casa própria

Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil

Evento permite a soma de subsídios estaduais e federais para compra de primeiro imóvel

15/09/2025 13h00

Divulgação

A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

ponta de um iceberg

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

Empresas elaboravam propostas financeiras das concorrentes e até pagavam para propostas de concorrentes fictícios. Prefeito exigia propina de 7,5%

15/09/2025 12h30

Investigação aponta que esquema de licitações fictícias começou ainda em 2021, na reforma da escola Rosa Idalina

Investigação aponta que esquema de licitações fictícias começou ainda em 2021, na reforma da escola Rosa Idalina Paulo Ribas

A investigação que no último dia 9 colocou na cadeia o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), revela que, pelo menos naquele município, licitação, que deveria dar lisura aos certames e derrubar os valores de obras públicas, não passa de um jogo de faz de contas, ou “coisa para inglês ver”. 

Uma série de evidências neste sentido aparece no documento em que o desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a prisão do prefeito e a devassa nas contas da prefeitura e de outras 58 empresas e pessoas físicas. Além do prefeito, outros 15 tiveram a prisão decretada. 

Ainda em 2021, durante os preparativos para reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, empreiteiros interessados na obra combinaram com o próprio prefeito uma série de detalhes sobre o projeto muito antes de sair a licitação. 

O principal deles era sobre o preço. Um destes empreiteiros sugeriu R$ 2 milhões. O prefeito entendeu que era demais e sugeriu em torno de R$ 1 milhão. “Consta que a proposta que se sagrou vencedora foi de R$ 1.123.417,39, da empresa Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda, de propriedade do investigado Sandro José Bortoloto". 

Aparentemente ocorreu uma licitação entre as empresas Angico, Bonanza  e Tecnika. Porém, o proprietário desta terceira recebeu R$ 15 mil somente para que apresentasse uma proposta superior àquela que já havia sido combinada com o prefeito, aponta a investigação.

E, para que não houvesse algum erro, “Cleberson ficou responsável pelo preenchimento das propostas, da sua e da suposta concorrente, inclusive com papel timbrado da empresa alheia”. 

Essa prática de uma empresa preencher a proposta das demais concorrentes está longe de ser um caso isolado, aponta a investigação.  “Aliás, do que consta nas investigações, utilizavam desse expediente como praxe, eis que as empresas detinham entre si folhas timbradas uma das outras, para supostamente facilitar a consecução ilícita do esquema”, diz a investigação do Ministério Público.

Na concorrência para a reforma da escola o proprietário da empresa Tecnika Contrução, de Rinaldo Cordoba de Oliveira, recebeu somente R$ 15 mil para simular participação do certame. Mas ele posteriormente seria contemplado com um contrato melhor.. 

Sua empresa “sagrou-se vencedora do Pregão nº 006/2024, para contratação de prestação de serviços de recapeamento asfáltico em área urbana, no valor de R$ 1.850.000,00. Com efeito, no dia 11/06/2024, um dia antes do julgamento da referida licitação, Rinaldo teria instado Sandro a fornecer uma proposta "cobertura", e assim Sandro teria dado suporte a Rinaldo, no sentido de direcionar referido certame”, diz trecho da investigação. 

PROPINA

A investigação cita uma infinidade de concorrências públicas em um explícito jogo de cartas marcadas e em praticamente todas elas. E, de acorco com os investigadores, o prefeito tucano exigia o pagamento de propina em todas.

Na reforma da escola da colônia Jamic, por exemplo, sagrou-se vencedora a empresa Angico, pelo valor de  R$ 2.788,662,40. Depois dos aditivos, porém, o custo final somou R$ 3.364,085,05, aponta a investigação do Minisério Público.  

“No que se refere à corrupção do Prefeito, a propina supostamente solicitada e recebida por Henrique oriunda da fraude à Tomada de Preço 006/2022 teria totalizado a quantia de R$ 255.000,00, ou seja, aproximadamente 7,5% do valor total da obra licitada”, relata a promotoria citando a tomada de preços relativa à escola instalada na colônia japonesa. O empresário tinha até uma planilha onde constavam os valores e as datas de pagamento.

Por isso, MPE concluiu que “o grupo teria fraudado e direcionado a Tomada de Preços 006/2022, sob a liderança do Prefeito Henrique, e com a participação pessoal e direta do então Secretário de Obras de Terenos (Isaac), junto com os empresários Sandro e Cleberson, sendo que, posteriormente, teria se providenciado a contrapartida em forma de propina ao Prefeito, cujos valores foram encaminhados à empresa de Eduardo Schoier, que funcionaria como "testa de ferro" de Henrique”. 

ENRIQUECIMENTO

E por conta de cobranças de propina, o prefeito literalmente enriqueceu, segundo a investigação. “Durante as eleições de 2020, Henrique declarou ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de R$ 776.210,57, enquanto na eleição de 2024 o valor passou para R$ 2.468.418,61, evolução patrimonial esta de 318%”.

Esta declaração, porém, está com valores sub-avaliados, acredita o MPE. “Em pelo menos três bens de Henrique o valor de mercado é muito maior do que aquele efetivamente declarado. A Fazenda Ipê Amarelo, com área de 161 hectares, localizada no município de Aquidauana/MS, teve valor declarado em junho de 2023 de R$ 1.500.000,00, cujo montante foi pago integralmente a vista.”

Naquela região, porém, a terra vale muito mais. “Em pelo menos 11 imóveis rurais semelhantes da mesma região, o valor médio do hectare é de R$ 27.047,98, o que, multiplicado por 161, alcançaria R$ 4.356,017,67”, aponta o despacho do desembargador. 

Por conta disso, a investigação revela que “somado o valor real de marcado, o montante dos bens alcançaria em 2024 o montante real de R$ 6.141.948,18, o que indicaria crescimento de 691% em relação ao que foi declarado na eleição de 2020.”

Mesmo que guardasse todo o seu salário recebido desde que tomou posse, o prefeito jamais teria conseguido acumular tamanho patrimômio. “O Prefeito recebe salário mensal líquido de R$ 15.630,83, de modo que de janeiro de 2021 a junho de 2025, teria auferido o total de R$ 541.410,00”, diz a investigação. 

A defesa do prefeito alega que ele é inocente. O tucano segue preso e pediu afastamento do cargo para poder se dedicar à defesa. 

DITADO ANTIGO

A expressão "para inglês ver" significa que algo foi feito apenas para aparentar, enganar ou fingir, sem uma intenção real de ser levado a sério ou de ter efeito prático.

A sua origem está ligada a uma situação do século 19, quando Brasil,, pressionado pela Inglaterra para acabar com o tráfico de escravos, criava leis que proibiam a prática, mas que não eram aplicadas de verdade. Eram somente eram uma encenação para agradar os ingleses, que exigiam o fim da escravidão. 

