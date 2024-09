Confira a previsão do tempo para hoje (24) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Caso das Bets

A defesa do cantor desautorizou o escritório do advogado Nelson Wilians a tratar em favor do artista no processo da Operação Integration.

A defesa do cantor Gusttavo Lima desautorizou o escritório do advogado Nelson Wilians a tratar em favor do artista no processo da Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Nesta segunda (23), o criminalista Nelson Wilians apresentou um pedido ao TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) para que o habeas corpus que soltou a influenciadora Deolane Bezerra fosse estendido a Gusttavo Lima.

Horas após a petição, os advogados Claudio Bessas, Matteus Macedo e Delmiro Campos, que representam o cantor no processo, solicitaram à Justiça que o pedido fosse desconsiderado, afirmando que Willians não está constituído oficialmente como advogado do sertanejo.

No ofício, eles pedem "integral desconsideração da petição" assinada pelos advogados Nelson Wilians, Santiago Schunck, Guilherme Romão e Rafaela Pereira, alegando que nenhum deles integra oficialmente a defesa do cantor.

"(...) tampouco possuem qualquer instrumento procuratório ou substabelecimento que lhes outorguem poderes para representar Gusttavo Lima, de forma que a petição por eles aviada desrespeita os signatários --estes sim profissionais de confiança efetivamente constituídos pelo peticionário", completa a defesa do sertanejo, no documento.

Nelson Wilians afirma, por sua vez, que ingressou na causa a pedido do próprio cantor.

O advogado disse que "recebeu uma chamada de vídeo de Gusttavo Lima por volta das 23 horas da segunda-feira, em conjunto com a equipe que trabalha no caso, ocasião em que o cantor ratificou oralmente os poderes conferidos para a busca de sua liberdade, em especial para o pedido de extensão da decisão do TJ-PE que revogou a prisão de todos os demais investigados".

Os advogados de José André Neto, dono da casa de apostas VaideBet, e de sua esposa e sócia, Aislla Rocha, alvos da operação, também solicitaram à Justiça de Pernambuco que uma petição de Wilians fosse desconsiderada.

O pedido se referia a uma tentativa de reverter a prisão do casal. No entanto, um habeas corpus que concedeu liberdade a todos investigados do caso foi proferido na noite de segunda-feira beneficiando Neto e a esposa.

Wilians teria entrado na defesa dos donos da VaideBet depois da conversa que teve com Gusttavo Lima na semana passada. A ligação ocorreu antes de a prisão do cantor ser decretada pela Justiça de Pernambuco.

Na tarde desta terça-feira (24), a ordem de prisão do cantor foi revogada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do TJ-PE.

A ordem havia sido definida pela juíza Andrea Calado da Cruz, também do TJ-PE, no âmbito da Operação Integration, que envolve ainda a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa no início de setembro e solta nesta terça.

A defesa de Gusttavo Lima disse nesta segunda-feira que a ordem de prisão era injusta, que o cantor é inocente e que tomaria as medidas cabíveis.



*Informações da Folhapress