Crianças presenciam morte da mãe em Anastácio e MS bate 20 feminicídios

DÉJÀ VU

Acidente aconteceu antes de 05h na avenida, sentido bairro/centro, e apesar dos danos materiais não houve feridos

Distante cerca de seis quilômetros de onde um caminhoneiro alucinado fez "strike", invadindo o Exército, a Av. Duque de Caxias é palco novamente, nas primeiras horas da manhã deste domingo (10), de um acidente envolvendo a perda de controle de veículos pesados.

Sem que qualquer pessoa ficasse ferida, nem mesmo o motorista, o caminhão acabou preso em cima do "guard rail", após o motorista perder o controle da direção por volta de 04h30, conforme informações repassadas pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (BPTran).

Atendendo a ocorrência no trecho, com a intenção de evitar novas colisões no local do acidente, os agentes informaram se tratar de uma carreta automática bitrem, e o acidente aconteceu por falta de atenção.

Conforme repassado à imprensa, o condutor teria pressionado um dos botões do painel por acidente, o que levou a carreta a executar um movimento brusco que jogou o volante repentinamente para a esquerda.

Ainda segundo repassado pelo BPTran, o motorista conseguiu frear a tempo, antes que seu veículo invadisse de fato a contramão, o que poderia levar a colisões frontais mais graves.

2º caso em menos de um mês

Há menos de um mês essa mesma avenida foi palco de um acidente semelhante, com a diferença de que o motorista que invadiu uma área militar com seu caminhão desgovernado, no último dia 17, estava sob efeito de drogas.

Mas esse motorista, no mês passado, também seguia em sentido bairro centro, quando colidiu com pelo menos quatro veículos antes de colidir com o muro do 9º Grupamento Logístico do Exército.

Mesmo que o acidente de hoje (10) tenha travado uma das pistas, no sentido bairro/centro, a polícia já estava pelo local antes mesmo de 08h para orientar o trânsito.

**(Colaborou Valesca Consolaro)

