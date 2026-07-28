Dallas diz que avião de empresário não foi apreendido junto com ouro

Aeronave de matrícula PS-ZRZ foi relacionada por autoridades bolivianas à tentativa de transporte de 189 quilos de ouro - DTV 8.1

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O Grupo Dallas Alimentos emitiu uma nota para esclarecer a apreensão de barras de ouro em um avião que pertence ao dono da empresa, Valdir Zorzo. Segundo o comunicado, "a aeronave de prefixo PS-ZRZ é de propriedade particular, destinada a uso próprio, e não opera serviços de fretamento comercial.

Além disso, o grupo também informou que o veículo não foi apreendido e encontra-se em território brasileiro, sem estar sujeito a qualquer medida de apreensão.

O Grupo Dallas informou que só se posicionará em momento oportuno, respeitando o sigilo das investigações em curso.

Apreensão

Autoridades bolivianas interceptaram uma carga com 189 kg de ouro no Aeroporto Internacional de Viru Viru, em Santa Cruz de La Sierra, na aeronave registrada em nome do empresário sul-mato-grossense Valdir Zorzo, do Grupo Dallas Alimentos.

O material, avaliado pelas autoridades locais em aproximadamente US$ 25 milhões, teria como destino final Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O ouro estava distribuído em quatro malas e seria transportado em um voo fretado. Um homem identificado como Ádrian Lema Roca, de 22 anos, foi apontado como responsável pela carga.

Após passar por audiência, ele teve a prisão preventiva decretada pelo período de 150 dias e foi encaminhado ao complexo penitenciário de Palmasola, em Santa Cruz de La Sierra.

Nota do Dallas Alimentos

Diante das publicações que mencionam o Sr. Valdir José Zorzo e o Grupo Dallas, esclarecemos:

A aeronave de prefixo PS-ZRZ é de propriedade particular, destinada a uso próprio, e não opera serviços de fretamento comercial. Seu proprietário não estava a bordo e não autorizou qualquer prática em desacordo com as leis vigentes.

A informação de que a aeronave teria sido apreendida não é verídica. A aeronave encontra-se em território brasileiro e não está sujeita a qualquer medida de apreensão.

O Sr. Valdir Zorzo tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa e determinou a imediata apuração interna, com preservação integral dos registros e colaboração com as autoridades competentes, no Brasil e no exterior.

O Sr. Valdir Zorzo e o Grupo Dallas repudiam qualquer prática ilícita e colocam-se à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos.

Em respeito ao sigilo das investigações em curso, o Grupo Dallas se posicionará em momento oportuno.

