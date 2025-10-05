Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Delegada de MS é alvo de comentário racista através das redes sociais

"Delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", disse o conteúdo criminoso excluído da plataforma

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/10/2025 - 14h39
Adjunta na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, a delegada Thays do Carmo Oliveira de Bessa foi alvo de comentários de cunho preconceituoso através das redes sociais, após conceder entrevista para portais locais sobre um homicídio. 

Distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, o caso em si foi registrado há cerca de três dias, sendo que o comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados. 

Reprodução

"Nossa, delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", dizia o comentário que originalmente aparecia na sessão "ocultos pelo Instagram" e já não aparece visível na plataforma.  

Identificado como: “Leonardo Almeida”, o perfil em questão sequer seria residente de Mato Grosso do Sul, pois as postagens ligadas à conta marcam um endereço na cidade mineira de Confins. 

Aqui cabe lembrar que, comentários depreciativos com referência à raça, cor da vítima e até mesmo aqueles focados em características específicas como cabelo, por exemplo, evoluíram de interpretação penal com atualização e equiparação dos atos de injúria racial com a prática de racismo (14.532/2023), a partir de quando passou a ser considerado crime. 

Essa lei passou a tratar também justamente desses crimes cometidos através dos conhecidos meios de comunicação; publicações em redes sociais ou qualquer natureza que engloba a rede mundial de computadores.

Intolerância douradense

Essa não é a primeira vez que Dourados é ligada à  comportamentos e episódios de racismo, xenofobia e intolerância, como mostra uma série de movimentações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul (MPF e MPMS) 

Entre esses crimes de ódio aparece o douradense alvo de ação penal do MPMS em 23 de setemBro de 2024, por uma série de frases e atos discriminatórios que caracterizam racismo e xenofobia contra a população nordestina

Pelas redes sociais, esse acusado fez uma série de publicações que propagavam a ideia de que os nordestinos seriam "mais burros" e "inferiores" ao restante da população brasileira. 

Ainda em 2024, no dia 25 de maio deste ano, a "Marcha dos Terreiros" de Dourados também gerou ódio nas redes sociais e um procedimento foi instaurado pelo Procurador da República, Marco Antonio Delfino de Almeida, para apurar os fatos. 

Na ocasião, cerca de 16 comunidades se reuniram na realização da marcha, feita após casos de furtos de ossadas - como a de um bebê do cemitério municipal São Vicente de Paula, em Ponta Porã, como publicou o Correio do Estado - ganhar repercussão na mídia. 

Por meio de ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados determinou inclusive que uma jovem douradense de 16 anos fosse indenizada após ser vítima de racismo e injúria racial. 

Esse caso específico aconteceu enquanto a menina vítima estava em busca de uma vaga de estágio, praticado à época pela pessoa responsável por conduzir a entrevista, que foi feita em 22 de novembro de 2021. 

 

PREVISÃO DO TEMPO

Semana em MS começa com alerta de perigo de baixa umidade

Após Coxim atingir 40.8 °C e figurar como a maior temperatura do País no final de semana, Mato Grosso do Sul anotou quase dez municípios com umidade relativa abaixo de 20%

05/10/2025 16h30

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde Marcelo Victor/Correio do Estado

Depois de Mato Grosso do Sul anotar quase dez municípios com umidade abaixo relativa abaixo de 20%, e de Coxim figurar com a maior temperatura do País (40.8 °C) no final de semana, a segunda-feira em MS já deve começar com alerta de perigo de baixa umidade para a maior parte do Estado. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de chegar a até 64 municípios de Mato Grosso do Sul, o alerta laranja de perigo de baixa umidade - que deve terminar por volta de 10h - atinge também o Goiás; Tocantins; o sul do Maranhão, boa parte do Piauí e a região sudeste do Mato Grosso. 

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde, que envolve: ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca rachada e até mesmo sangramento nasal.

Entre as recomendações para manter a saúde em dia, é importante lembrar de: 

  1. Beber bastante líquido.
  2. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  3. Usar hidratante para pele e
  4. Umidificar o ambiente.
  5. Evitar atividades físicas

Vale lembrar que, durante o final de semana, Coxim chegou a figurar como a maior temperatura do País, batendo a marca de 40.8 °C, bem próximo do calor observado também em Aquidauana (40.5); Água Clara (39.5); em Maracaju (39.2) e no coração do Pantanal, na região do Nhumirim (39.1). 

Além disso, a baixa umidade também deixou sua marca em Mato Grosso do Sul, com o menor percentual observado no município de Costa Rica (13%), apenas três pontos acima do pior índice nacional, registrado em Goianésia (GO). 

Se os 13% já representam um índice abaixo da umidade relativa do deserto do Saara (que gira entre 14 e 20%), também Cassilândia; Chapadão do Sul; Coxim e Água Clara sofreram com o tempo seco e marcaram 14% nesse indicativo. 

Depois desses, outros quatro municípios também ficaram abaixo da casa dos vinte por cento de umidade relativa do ar durante o final de semana, sendo:

  • Paranaíba (16%)
  • Sonora (16%)
  • Aquidauana (17%) 
  • Sidrolândia (19%)

Previsão do tempo

Se o dia deve começar com alerta de baixa umidade, ao longo da segunda-feira (06) há previsão de um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em locais isolados. 

Tudo isso é causado pelo avanço de uma nova frente fria que, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul, interage com o transporte de ar quente e úmido. 

As instabilidades devem se concentrar, sobretudo, nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste, favorecidas pelo deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão. 

Essa possibilidade de chuva deve passar longe da Capital nesta segunda (06), quando os termômetros registram sua última alta - com mínimas de 22 °C e máximas de 40 °C - antes de uma tendência de queda prevista para o decorrer da semana. 

Na Grande Dourados e nas regiões sul e Cone Sul de MS, os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas de 33-35°C. 

Para a Cidade Branca de Corumbá a segunda-feira (06) também será de poucas nuvens, com temperaturas batendo mínimas de 25°C e máximas de 42°C, com uma umidade relativa que pode chegar na casa de 10%. 

Iguatemi, no extremo-sul do Estado, a previsão para o clima nesta segunda-feira (06) é semelhante à prevista para Campo Grande, cerca de um grau apenas abaixo da umidade máxima (39°C). 

Já no extremo norte de Mato Grosso do Sul, em Sonora, por exemplo, o clima nesta segunda-feira será de tempo claro e, além da umidade prevista de 10%, a previsão é que os termômetros atinjam até 42°C. 

Na região próxima da fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho é um dos municípios que aparecem com poucas nuvens neste início de semana, com o clima apresentando uma reviravolta já no dia seguinte, para quando são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. 

Ao leste de Mato Grosso do Sul, a semana começa com tempo claro e sem nuvens no município de Cassilândia, com uma leve tendência de elevação na temperatura pelo menos até na terça-feira (07). 

Como bem esclarece o Cemtec, haverá queda nas temperaturas em grande parte do estado com o "avanço do sistema frontal". As mínimas podem atingir valores próximos de 10-12°C, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul", conclui. 

 

NACIONAL

Teste de R$ 10 identifica adulteração de bebida por metanol em 15 minutos

Criado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista Unesp, método é simples, barato e rápido

05/10/2025 16h06

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) criaram um método simples e barato que, em poucos minutos, identifica adulterações em bebidas alcoólicas destiladas.

O teste foi desenvolvido em 2023 no Instituto de Química (IQ) da universidade em Araraquara, no interior de São Paulo, e patenteado no mesmo ano.

Na época, não houve interesse para a produção comercial. O kit custa entre R$ 10 e R$ 15 e, no caso das bebidas, dá o resultado em 15 minutos.

O país enfrenta agora uma avalanche de casos de intoxicação por metanol em bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, até este sábado, 4, foram 195 notificações de intoxicação após ingestão de bebida alcoólica, segundo os dados enviados pelos estados.

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação). Dessas notificações, 13 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Conforme a Agência Unesp de Inovação, o teste é mais barato, rápido e eficiente do que as metodologias disponíveis atualmente para detecção das quantidades de metanol em combustíveis e bebidas. Ainda segundo a agência, o teste não exige mão de obra especializada nem laboratórios altamente equipados.

A invenção foi patenteada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com a denominação "Método colorimétrico quantitativo e kit portátil para detecção do teor de metanol em etanol, gasolina, bebidas alcoólica destiladas e vinagre", em 20 de junho de 2023.

O processo começa com a adição de um sal à amostra da bebida ou combustível, transformando o metanol em formol. Em seguida, um ácido é usado para gerar mudança de cor na solução, que indica a presença de metanol.

A técnica foi aplicada em amostras de gasolina, etanol, vodca, cachaça e uísque, apresentando 100% de precisão nas análises. O tempo para aparecer o resultado é de 15 minutos para bebidas alcoólicas e 25 minutos para combustíveis.

A coloração final permite classificar o teor de metanol na mistura de forma visual:

  • Cor verde: sem quantidades significativas de metanol.
  • Cor verde amarronzado: presença de 0,1% a 0,4% de metanol
  • Cor marrom: presença de 0,5% a 0,9% de metanol
  • Cor roxa: presença de 1% a 20% de metanol
  • Cor azul marinho: de 50% a 100% metanol

Atualmente, a cromatografia gasosa tradicional exige equipamentos sofisticados e horas de processamento, a um custo médio de R$ 500.

Conforme o relatório do estudo, o método mostrou-se linear e seletivo no limite de especificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), igual a 0,5% para etanol hidratado combustível comum e aditivado, gasolinas comum, premium e aditivada. O limite de detecção tanto para etanol combustível quanto para gasolina é igual a 0,2% de metanol.

A metodologia proposta também é seletiva para detecção de metanol na concentração máxima exigida pelo Ministério da Agricultura (Mapa), igual a 20mg/100mL, em bebidas alcoólicas destiladas vodca, whisky e cachaça comercial, e o mesmo se aplica para vinagre industrializado.

A pesquisa foi liderada por Larissa Alves de Mello Modesto, mestre em química e analista de desenvolvimento analítico pela Unesp - na época ela era mestranda.

De acordo com a pesquisadora, o método segue uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que estabelece critérios para a validação do uso, garantindo qualidade, confiabilidade e precisão dos resultados obtidos em ensaios laboratoriais aplicados a insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as fases de produção.

À agência, Larissa Modesto detalhou a utilidade do teste. "Dono de bar, dono de resort, dono de qualquer evento que vai comprar grande quantidade de destilado, ele é o responsável pelo que está vendendo. Então é do total interesse fazer esse teste no momento de recebimento da mercadoria, pois é uma maneira de garantir a segurança do que ele está vendendo e a segurança dele mesmo", diz a pesquisadora.

 

