Cidades

viagem

Dourados terá voos diários para São Paulo a partir de abril

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas; apenas a Latam opera no município

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/01/2026 - 11h02
Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, tem novidades em sua malha aérea a partir deste ano.

A cidade contará, a partir de 1º de abril de 2026, com voos diários. As passagens já estão à venda.

A partir de 1º de março, haverá voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras.

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas. As rotas são Dourados (DOU) São Paulo (GRU) / São Paulo (GRU) Dourados (DOU) e ligam Dourados ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 20 internacionais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

"A ampliação da oferta de voos entre Dourados e Guarulhos reforça o compromisso da LATAM com a conectividade regional e com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A partir do aeroporto de Guarulhos, maior hub de conexões da companhia, os passageiros passam a ter acesso a mais de 50 destinos domésticos e mais de 20 internacionais, ampliando a integração da região e criando novas oportunidades para negócios e turismo" afirmou a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025, reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões, com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

