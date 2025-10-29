Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIAGEM

Dourados terá voos quase todos os dias da semana em 2026

Maior cidade do interior de MS terá voos diários, exceto às quartas-feiras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/10/2025 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, terá novidades em sua malha aérea a partir do ano que vem.

A cidade contará, a partir de 1º de março de 2026, com voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras. Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas.

As rotas são Dourados-Guarulhos e Guarulhos-Dourados. As passagens devem começar a ser vendidas em breve.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), em vídeo publicado nas redes sociais.

“Vocês sabem da luta que eu tive para abrir o nosso aeroporto e também de toda força que nós fizemos para que as companhias aéreas pudessem vir para cá. A Latam está fazendo três voos por semana, mas eu disse que não iria sossegar enquanto não tivesse voos diários aqui de Dourados para São Paulo (Guarulhos). E a boa notícia veio: quero anunciar em primeira mão que a partir do dia 1º de março do ano que vem nós teremos voos praticamente diários da Latam. Eu digo praticamente porque só não teremos voos às quartas-feiras, mas teremos às segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos”, noticiou o prefeito em suas redes sociais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025, reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões, com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

BR/PY

Corpo brasileiro é achado em rio da fronteira em meio à 'guerra do tráfico' no Paraguai

Thiago Bram da Silva foi encontrado próximo da cidade paraguaia de Presidente Franco, mas autoridades estrangeiras acreditam em crime no Brasil e que corpo foi jogado para o País vizinho

29/10/2025 12h54

Compartilhar
Somente entram para as estatísticas de MS os casos em território brasileiro, os assassinatos do

Somente entram para as estatísticas de MS os casos em território brasileiro, os assassinatos do "outro lado do muro" são de responsabilidade das forças policiais estrangeiras Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

Desaparecido desde a última sexta-feira (24), o corpo do brasileiro Thiago Bram da Silva foi encontrado na tarde de terça-feira (28), na parte paraguaia da região de tríplice fronteira do Rio Paraná, enquanto o País enfrenta uma verdadeira "guerra" do tráfico. 

Esse corpo foi encontrado na cidade paraguaia de Presidente Franco, que fica na região do Porto Três Fronteiras, em que há a união de Brasil, Paraguai e Argentina em ponto do Rio Paraná. 

Thiago Bram da Silva, de 34 anos, apresentava uma série de antecedentes criminais, que vão desde registros pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas. 

Conforme repassado pelo promotor Édgar Delgado, em entrevista ao site C9N, o corpo foi encontrado com uma série de disparos de arma de fogo, que teriam atingido Thiago: na perna, abdômen, braço, na região do pescoço e, principalmente, no rosto.

Édgar Delgado, como bem abordado na apuração do repórter Luiz Guilherme, reforça a hipótese estudada de que Thiago Bram tenha sido morto em território brasileiro, possivelmente ainda no primeiro dia em que anunciado seu desaparecimento. 

"Temos a teoria de que [a vítima] foi executada do lado brasileiro e jogada para este lado", disse.

Cabe destacar que, somente entram para as estatísticas sul-mato-grossense os casos que acontecem em território brasileiro, já que os assassinatos do “outro lado do muro” são de responsabilidade das forças policiais estrangeiras, seja no Paraguai ou na Bolívia.

Fim da paz na fronteira

Mato Grosso do Sul possui um total de 13 municípios fronteiriços com outros países, seja Paraguai ou Bolívia, entre eles: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo.

Nesse sentido, com pouco mais de 12% da população sul-mato-grossense, as regiões de fronteira de MS concentram 21% dos assassinatos registrados no Estado, índice esse de vítimas de homicídio doloso que é 27,12% comparado com o mesmo período de 2024. 

Entre os diversos fatores que impulsionam esses números, a "guerra" entre facções na disputa pelo comando das fronteiras acaba respondendo como um dos maiores fatores geradores de homicídios dolosos, segundo especialistas. 

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, até meados de 2023 a fronteira Brasil/Paraguai conseguiu experimentar um curto período de paz após anos de guerra, quando registrou o menor número de mortes desde 2019 para os primeiros quatro meses de um ano. 

Então secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã à época, Marcelino Nunes de Oliveira frisou a "pausa" no enfrentamento entre facções rivais na faixa fronteiriça entre Brasil e Paraguai, cenário esse que ficou no passado. 

Há aproximadamente de uma semana, por exemplo, o País vizinho chegou a registrar três tiroteios no intervalo de 24 horas, que vitimaram dois brasileiros no Paraguai.

No fim da tarde de segunda-feira (20), Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito. 

Ex-candidato a vereador, o brasileiro Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com sua morte comentada até mesmo pelo deputado paraguaio, Santiago Benítez (ANR-HC).

Ex-vereador de Pedro Juan Caballero, Santiago Benítez inclusive Desistiu recentemente de disputar a prefeitura de PJC por estar recebendo ameaças em meio à onda de atentados no Paraguai. 

O tiroteio seguinte teve alvo específico, semelhante ao terceiro caso que acabou vitimando outro brasileiro, nesse caso inocente, já que o mecânico atingido por uma bala perdida estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas.

Essa ocasião de terceiro atentado ocorreu próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 km do centro de Ponta Porã, com o alvo dos criminosos sendo Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja que estaria a bordo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo. Ele sobreviveu em um primeiro momento e foi removido para o hospital particular de San Lucas.

 

Assine o Correio do Estado

BOLÃO

Aposta de bolão leva prêmio de R$ 255 mil em Campo Grande

A premiação geral não teve ganhador e acumula R$ 7 milhões para próximo sorteio

29/10/2025 12h20

Compartilhar
Aposta ganhadora de Campo Grande embolsa R$ 255 mil em bolão da Mega-Sena com 5 acertos

Aposta ganhadora de Campo Grande embolsa R$ 255 mil em bolão da Mega-Sena com 5 acertos Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Nesta última terça-feira (28), uma aposta de bolão da Mega-Sena foi premiada em Campo Grande. O montante do valor é de R$ 255 mil, e a aposta ganhadora teve 8 números jogados.

Nos demais ganhadores de apostas com 4 acertos, outras 25 apostas de Mato Grosso do Sul ganharam entre mil e 20 mil reais com apostas simples e um desses sendo bolão.

Entre elas, 9 foram em Campo Grande, e as demais estão espalhadas pelo Estado, nos municípios de Água Clara, Anastácio, Dourados, Eldorado, Figueirão, Inocência, Jardim, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia e Terenos.

A premiação geral ainda não teve um ganhador e acumula R$ 7 milhões.

Os 6 números sorteados no concurso 2933 de ontem foi:

  • 01 18 22 42 48 50

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2935

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?