Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DEMOCRACIA

Sejusp prevê reforço de 3,5 mil agentes na eleição de domingo

Em todos os 1.036 locais de votação haverá a presença de policiais, que prometem estar nas ruas desde o começo da manhã até o final da apuração

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

29/09/2026 - 12h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para tentar garantir a tranquilidade nos 1.036 locais de votação em Mato Grosso do Sul no próximo domingo (4), as forças de segurança prometem reforçar o efetivo em cerca de 3,5 mil profissionais, mais de 550 viaturas e até duas aeronaves desde a madrugada daquele dia até o fim da contagem dos votos, segundo informações da Secretaria Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Denominada Operação Eleições 2026 – 1º Turno, a ação tem como objetivo garantir a segurança nas áreas de interesse operacional, em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio da atuação integrada dos órgãos de segurança pública e demais instituições parceiras, contribuindo para a realização pacífica do pleito eleitoral.

Segundo dados do TRE-MS, 2.024.884 eleitores estão aptos a votar no Estado. Desse total, Campo Grande concentra 31,6% do eleitorado, com 640.427 eleitores. De acordo com o TRE, Mato Grosso do Sul terá 1.036 locais de votação e 7.272 seções eleitorais, distribuídas pelas 54 zonas eleitorais. 

De acordo com a Sejusp, além do efetivo ordinário empregado nos plantões e nas atividades de rotina, a operação contará com reforço e de aproximadamente 3.500 profissionais, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança durante as diferentes etapas do processo eleitoral.

Entre os efetivos mobilizados estão 887 policiais militares, 112 guardas civis municipais e 37 policiais federais, além dos demais profissionais empregados na operação.

Também serão disponibilizadas 557 viaturas e duas aeronaves da Sejusp, que estarão em condições de emprego para ações de patrulhamento, monitoramento e atendimento emergencial.

A estrutura de coordenação e resposta contará ainda com equipes de plantão no Centro Integrado de Comando e Controle, reunindo representantes do TRE-MS, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, CIOPS, Polícia Federal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil.

A integração permitirá o compartilhamento de informações e o acompanhamento das ocorrências, favorecendo a tomada de decisões e a mobilização dos recursos necessários de acordo com cada situação.

Locais de votação

As ações serão concentradas nas principais áreas de interesse operacional relacionadas ao pleito, incluindo cartórios eleitorais, locais de votação, locais de totalização e apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte.

A atuação das forças de segurança abrangerá a prevenção, fiscalização e repressão de crimes eleitorais e de outras ocorrências que possam comprometer a segurança e a normalidade do processo eleitoral.

Também serão monitoradas situações como manifestações, bloqueios de vias, rixas, ameaças e atentados, além de ocorrências relacionadas a eventos climáticos, como temporais e alagamentos.

A operação prevê ainda acompanhamento de eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica nos locais de votação e de apuração, com atuação integrada para o gerenciamento e encaminhamento das ocorrências.

No dia da eleição, o Centro Integrado de Comando e Controle será instalado a partir das 6h30, com a estrutura de coordenação das forças de segurança e conexão com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A atuação integrada será mantida durante todo o processo eleitoral, desde a abertura dos locais de votação até o encerramento da apuração e totalização, garantindo a continuidade do monitoramento e da capacidade de resposta das instituições envolvidas.

Eleições 2026

Imunidade eleitoral protege eleitores de prisões até 48 horas após a votação

Regra começa nesta terça-feira e impede a prisão ou detenção de eleitores, com exceções previstas na legislação eleitoral

29/09/2026 12h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Inicia nesta terça-feira, 29, a proteção especial aos eleitores durante o período que antecede as eleições. A legislação impede que eleitores sejam detidos ou presos, exceto em situações específicas previstas por lei. 

Proibição de prisão de eleitores passa a valer hoje, nesta terça-feira, e segue até 48 horas após a votação. Em caso de segundo turno o prazo segue similar, cinco dias antes e dois depois, sendo assim a restrição passa a valer entre os dias 20 e 27 de outubro.

Durante este período, a prisão só pode ocorrer em casos excepcionais, como flagrante delito ou em razão de sentença criminal, caso seja cometido um crime inafiançável. 

Imunidade eleitoral não significa que o eleitor esteja livre de responder por crimes ou de cumprir determinações judiciais. O objetivo da norma é impedir prisões arbitrárias que possam dificultar ou impedir o comparecimento às urnas.

Medida faz parte de um conjunto de garantias destinadas a preservar a liberdade de escolha do eleitor durante o processo eleitoral.

Para o eleitor, a regra representa uma garantia relacionada diretamente ao exercício do voto. Ao estabelecer restrições temporárias à possibilidade de prisão, a legislação procura assegurar que o processo eleitoral ocorra sem que haja medidas de privação de liberdade.

Exceções

Apesar da proteção, a legislação prevê situações em que o eleitor pode ser preso durante o período de imunidade. Entre elas está o flagrante delito, quando a pessoa é encontrada cometendo ou acaba de cometer uma infração penal.

Também são previstas exceções relacionadas a condenações por crimes inafiançáveis e ao descumprimento de determinadas obrigações judiciais. Nesses casos, a proteção eleitoral não impede a atuação das autoridades.

A imunidade, portanto, é temporária e específica, ela protege o exercício do direito de votar, mas não elimina a responsabilidade do cidadão perante a Justiça.

Para candidatos também

A lei de imunidade também serve para os concorrentes à cargos políticos, porém o período é maior, totalizando 17 dias de imunidade, sendo 15 dias pré eleições e dois dias após. Neste ano, o prazo se iniciou no dia 19 de setembro. 

Caso haja segundo turno, as especificações seguem as mesmas, 15 dias antes e 2 dias após, neste caso o período se inicia no dia 10 de outubro e perdura até o dia 27, a não ser que seja preso em flagrante. Por exemplo, boca de urna e compra de votos, são crimes eleitorais que permitem a prisão em flagrante.

AGRICULTURA FAMILIAR

Convênio de R$ 4,7 milhões garante 44 máquinas para produtores de Campo Grande

Equipamentos serão administrados pela Semades e usados em comunidades rurais e assentamentos por meio da Patrulha Agrícola Mecanizada Volante

29/09/2026 12h34

Compartilhar
Prefeita Adriane Lopes e senadora Tereza Cristina participaram, nesta terça-feira (29), da entrega de máquinas e implementos destinados à agricultura familiar de Campo Grande

Prefeita Adriane Lopes e senadora Tereza Cristina participaram, nesta terça-feira (29), da entrega de máquinas e implementos destinados à agricultura familiar de Campo Grande Marcelo Victor

Continue Lendo...

Um convênio de R$ 4,785 milhões com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) vai garantir 44 máquinas e implementos para atender produtores da agricultura familiar de Campo Grande. Os equipamentos serão destinados a comunidades rurais e assentamentos, por meio de associações e cooperativas, e deverão ampliar a capacidade de atendimento da Patrulha Agrícola Mecanizada Volante do município.

A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira (29), em agenda com a prefeita Adriane Lopes e a senadora Tereza Cristina. Inicialmente, os equipamentos ficarão sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

A utilização será definida de acordo com avaliações técnicas e com a programação dos atendimentos aos produtores. A proposta é disponibilizar máquinas para serviços como preparo e gradeamento do solo, distribuição de calcário e esterco e outras etapas necessárias à produção.

Durante o evento, Adriane afirmou que os novos equipamentos permitirão ampliar o atendimento às famílias que vivem da agricultura familiar. Segundo a prefeita, Campo Grande possui mais de 24 comunidades no entorno da área urbana e o município pretende ampliar a produção ao longo de todo o ano.

“Esse fortalecimento do Cinturão Verde de Campo Grande vai trazer oportunidades para centenas e centenas de famílias na nossa capital”, afirmou Adriane. A prefeita destacou ainda que a produção continuada é um dos objetivos da iniciativa.

A administração municipal pretende utilizar a nova estrutura principalmente para atender produtores que não possuem máquinas próprias. A Patrulha Agrícola programa a ida às propriedades e executa serviços de preparo do solo e outras atividades com os implementos disponíveis.

Tereza Cristina afirmou que a estrutura é voltada principalmente aos pequenos agricultores da área rural de Campo Grande. Segundo ela, a dimensão territorial do município exige equipamentos capazes de chegar aos produtores que não têm condições de manter maquinário próprio.

Entre os equipamentos citados pela senadora estão distribuidores de calcário e esterco e grades utilizadas no preparo da terra. Ela ressaltou que pequenos produtores dependem não apenas de máquinas, mas também de assistência técnica e insumos para manter a produção.

Além do aumento da produção, a estrutura poderá auxiliar na logística das propriedades rurais. Tereza mencionou que parte do maquinário pode ser utilizada no apoio à manutenção de estradas vicinais, necessárias para o escoamento dos alimentos produzidos nas comunidades.

“Não adianta produzir e não poder escoar os produtos”, disse a senadora ao comentar a necessidade de integração entre a estrutura produtiva e as condições de acesso às propriedades.

Cinturão Verde

A incorporação das máquinas faz parte da estratégia da prefeitura de ampliar o chamado Cinturão Verde de Campo Grande, formado por produtores localizados na área rural e no entorno da Capital.

Adriane afirmou que o município vem buscando ampliar a presença do poder público nessas regiões e citou mais de 24 comunidades atendidas ou mapeadas pela administração. Segundo ela, parte dessas famílias enfrentava dificuldades tanto para aumentar a produção quanto para encontrar canais de comercialização.

A senadora também sinalizou a possibilidade de novos investimentos para complementar a estrutura. Segundo Tereza Cristina, futuras emendas poderão ser destinadas à compra de equipamentos específicos ou de mais tratores, conforme as necessidades identificadas entre os produtores.

Outro investimento citado durante a agenda foi a possibilidade de aquisição de estufas para agricultores da área urbana. Tereza afirmou que eventuais recursos remanescentes da emenda poderão ser avaliados para esse fim, especialmente para culturas como tomate e pimentão, que têm maior valor agregado e dependem de estruturas protegidas para produção.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou
Retorno inesperado

/ 1 dia

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou

2

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

3

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia
Alerta ligado

/ 1 dia

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia

4

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"
Filosofia

/ 18 horas

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"

5

Campo Grande oficializa chegada do asfalto para seis bairros
OBRAS DE MILHÕES

/ 1 dia

Campo Grande oficializa chegada do asfalto para seis bairros

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 4 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta