Sejusp prevê reforço de 3,5 mil agentes na eleição de domingo

Esquema de segurança para o dia da eleição será anunciado nesta quarta-feira no CICC, no Parque dos Poderes, em Campo Grande

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Para tentar garantir a tranquilidade nos 1.036 locais de votação em Mato Grosso do Sul no próximo domingo (4), as forças de segurança prometem reforçar o efetivo em cerca de 3,5 mil profissionais, mais de 550 viaturas e até duas aeronaves desde a madrugada daquele dia até o fim da contagem dos votos, segundo informações da Secretaria Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Denominada Operação Eleições 2026 – 1º Turno, a ação tem como objetivo garantir a segurança nas áreas de interesse operacional, em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio da atuação integrada dos órgãos de segurança pública e demais instituições parceiras, contribuindo para a realização pacífica do pleito eleitoral.

Segundo dados do TRE-MS, 2.024.884 eleitores estão aptos a votar no Estado. Desse total, Campo Grande concentra 31,6% do eleitorado, com 640.427 eleitores. De acordo com o TRE, Mato Grosso do Sul terá 1.036 locais de votação e 7.272 seções eleitorais, distribuídas pelas 54 zonas eleitorais.

De acordo com a Sejusp, além do efetivo ordinário empregado nos plantões e nas atividades de rotina, a operação contará com reforço e de aproximadamente 3.500 profissionais, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança durante as diferentes etapas do processo eleitoral.

Entre os efetivos mobilizados estão 887 policiais militares, 112 guardas civis municipais e 37 policiais federais, além dos demais profissionais empregados na operação.

Também serão disponibilizadas 557 viaturas e duas aeronaves da Sejusp, que estarão em condições de emprego para ações de patrulhamento, monitoramento e atendimento emergencial.

A estrutura de coordenação e resposta contará ainda com equipes de plantão no Centro Integrado de Comando e Controle, reunindo representantes do TRE-MS, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, CIOPS, Polícia Federal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil.

A integração permitirá o compartilhamento de informações e o acompanhamento das ocorrências, favorecendo a tomada de decisões e a mobilização dos recursos necessários de acordo com cada situação.

Locais de votação

As ações serão concentradas nas principais áreas de interesse operacional relacionadas ao pleito, incluindo cartórios eleitorais, locais de votação, locais de totalização e apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte.

A atuação das forças de segurança abrangerá a prevenção, fiscalização e repressão de crimes eleitorais e de outras ocorrências que possam comprometer a segurança e a normalidade do processo eleitoral.

Também serão monitoradas situações como manifestações, bloqueios de vias, rixas, ameaças e atentados, além de ocorrências relacionadas a eventos climáticos, como temporais e alagamentos.

A operação prevê ainda acompanhamento de eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica nos locais de votação e de apuração, com atuação integrada para o gerenciamento e encaminhamento das ocorrências.

No dia da eleição, o Centro Integrado de Comando e Controle será instalado a partir das 6h30, com a estrutura de coordenação das forças de segurança e conexão com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A atuação integrada será mantida durante todo o processo eleitoral, desde a abertura dos locais de votação até o encerramento da apuração e totalização, garantindo a continuidade do monitoramento e da capacidade de resposta das instituições envolvidas.