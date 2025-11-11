Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Em meio à crise, prefeitura reajusta contrato milionário dos semáforos

Cerca de dois meses após "novela" que quase deu 48 meses de vigência ao contrato, contrato sobe para quase 24 milhões de reais ao ano

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/11/2025 - 10h57


Em cenário de crise financeira, sem dinheiro para pagar as responsáveis pelo "tapa-buraco", por exemplo, no Diário Oficial de Campo Grande (11) desta terça-feira (11), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tornou público o primeiro termo aditivo ao contrato milionário de semáforos. 

Conforme o extrato, esse primeiro termo aditivo entre a Agetran e o chamado Consórcio Cam II traz um reajuste de aproximadamente 2,81%, correspondente a R$ 651.478,77 acrescidos ao valor original, que agora salta de R$23,2 milhões para R$ 23.851.838,58.

Esse reajuste acontece menos de dois meses após a "novela" de uma possível dilatação desse contrato em mais 48 meses, quase fazendo a contratação da prestação de serviços técnicos de manutenção da sinalização semafórica custar R$92.801.439,20 até o fim de 2029. 

Ainda em 17 de setembro,o Executivo de Campo Grande chegou a anunciar uma renovação com o Consórcio CAM II que se estenderia por 48 meses, com início a contar a partir de 1º de outubro de 2025. 

Logo em seguida, a Prefeitura voltou atrás e anunciou, através da Agetran, que a vigência deve se estender pelo prazo de 12 meses, após pedidos por mais transparência em relação aos critérios que levaram à escolha dos 48 inicialmente pretendidos. 

Cenário de "crise"

Esse reajuste ao contrato acontece longe de um cenário de "tranquilidade" econômica em Campo Grande, já que até mesmo apenas duas das seis empresas responsáveis pela ação de tapa-buraco, por exemplo, do Executivo estavam com os pagamentos em dia.

Tal informação foi divulgada após reunião do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), durante visita à Câmara Municipal no último dia 06, enquanto o atual chefe da Sisep, Marcelo Miglioli, vinha à público horas antes "ignorar a realidade" e dizer que buraqueira é problema histórico. Já aos vereadores escancarou a falta de equilíbrio financeiro para dar sequência à operação. 

A novela fiscal de Campo Grande em 2025, porém, começou com cortes radicais nos gastos e nomeações ainda no início de março, por decreto da chefe do Executivo após ser pressionada por servidores que há três anos não eram contemplados por reajustes.

Inicialmente a medida previa uma espécie de moratória válida até o fim de junho, uma dilatação de prazo que afasta a possibilidade de conceder reposição salarial ao funcionalismo, cuja data-base é maio. 

Junto disso foi decretado corte de pelo menos 25% em gastos com água, luz, combustíveis, impressões e demais serviços de terceiros prestados por pessoa física e/ou jurídica, em uma ação que a prefeita classificou à época como "coisas caminhando como devem acontecer". 

em junho - e longe da meta - Adriane renovou esse decreto para corte de gastos, prorrogando a medida de arrocho por mais três meses. 

Toda essa movimentação impediu reajuste salarial linear aos servidores municipais, sendo que nesse primeiro prazo de três meses a prefeitura conseguiu economizar R$19 milhões na folha de pagamentos, apesar do aumento da ordem 27% no próprio salário, que beneficiou em torno de 500 integrantes da elite do funcionalismo municipal. 

Desde abril, o salário da prefeita, que serve como teto para o serviço público municipal, passou de R$21,2 mil para R$26,9 mil. Em fevereiro de 2026 sobe para R$31,9 e um ano depois, para R$35,4 mil.

Enquanto isso, porém, a base do funcionalismo está há três anos sem reajuste e, com a renovação de decreto, a possibilidade de pôr fim ao congelamento acaba de vez. 

Além da redução dos R$19 milhões na folha de pagamento, a administração municipal também reduziu em quase um milhão de reais os gastos com locação de imóveis, conforme afirmou a Prefeita em 18 de junho.

De acordo com ela, “mais de cinco imóveis” teriam sido devolvidos nestes três meses de vigência do decreto de arrocho de gastos. 

Consórcio CAM e os semáforos

Em Campo Grande, no que diz respeito à gestão desses equipamentos, a responsabilidade sobre os semáforos da Cidade Morena passou das mãos do "Consórcio CAM" para o "CAM II". 

Esse chamado consórcio Cam comanda os serviços dos semáforos desde 2018 em Campo Grande, já tendo anotado renovações consecutivas em um contrato que chegou a render R$ 51,8 milhões por ano. 

Acontece que, tanto a primeira versão quanto o Consórcio CAM II são formados pelas mesmas empresas: Arc Comércio, Construção e Administração de Serviços e Meng Engenharia Comércio e Indústria, sendo que a fundação do segundo data de 20 de setembro do ano passado.

Por esse motivo, a licitação vencida em 11 de setembro de 2024 pelo valor total de R$ 23.200.359,81, cerca de R$1,2 milhão mais barata que o previsto, foi assinada à época pelos representantes da ARC após uma longa novela de "abre e fecha" do certame. 

A licitação milionária em questão foi retomada apenas em 06 de setembro, após uma série de suspensões que começaram em menos de um mês após a troca no comando da Agetran, quando Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) foi trocado pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva, quando os valores do certame giravam em torno de R$24 milhões.  

Suspensa para "análise de pedido de impugnação", a licitação milionária foi retomada em menos de quarenta e oito horas nessa ocasião, em 16 de maio; para nova suspensão no dia 23 daquele mês em obediência ao Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 

A outra retomada anunciada em 27 de agosto, sendo que, nesse meio tempo houve o período de análises do catálogo e amostras até a continuidade publicada em 05 de setembro e termo de homologação assinado pela atual prefeita, Adriane Lopes, que data de quatro dias depois (09/09). 
**(Colaboraram Karina Varjão e Alison Silva)

 

EDUCAÇÃO

UFMS: 97% dos cursos recebem 4 ou 5 estrelas em classificação

Enfermagem, Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Jornalismo e Medicina Veterinária são alguns dos cursos que receberam nota máxima

11/11/2025 11h30

UFMS, Campus Cidade Universitária

UFMS, Campus Cidade Universitária MARCELO VICTOR



103 (97%) dos 107 cursos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberam 4 ou 5 estrelas, nota excelente ou muito boa, na classificação do Guia da Faculdade 2025/Estadão.

A avaliação levou em consideração os seguintes quesitos: corpo docente, infraestrutura e projeto pedagógico. Neste ano, 22 mil cursos foram avaliados e apenas 993 atingiram o conceito máximo.

Confira quais são os cursos de 5 estrelas (nota máxima – excelente) da UFMS:

  • Administração – bacharelado da UFMS de Paranaíba (CPar)
  • Administração – bacharelado da UFMS de Aquidauana (CPaq)
  • Ciências Biológicas – bacharelado, do Instituto de Biociências (Inbio)
  • Educação Física – bacharelado, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Educação Física – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Enfermagem – bacharelado, do Instituto Integrado de Saúde (Inisa)
  • Engenharia Civil – bacharelado, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng)
  • Engenharia de Software – bacharelado, da Faculdade de Computação (Facom)
  • Física – bacharelado, do Instituto de Física (Infi)
  • Física – licenciatura, do Instituto de Física (Infi)
  • Geografia – bacharelado, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
  • Geografia – licenciatura, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
  • Gestão Comercial – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
  • Gestão de Recursos Humanos – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
  • Jornalismo – bacharelado, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc)
  • Matemática – bacharelado, do Instituto de Matemática (Inma)
  • Medicina Veterinária – bacharelado, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez)
  • Pedagogia – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Pedagogia – licenciatura da UFMS de Ponta Porã (CPPP)
  • Química – licenciatura, do Instituto de Química (Inqui)

O Guia da Faculdade 2025 avalia anualmente cursos de todas as instituições públicas e privadas de ensino superior cadastradas ao Ministério da Educação.

A classificação inicia em março e abril, período em que são coletadas as informações sobre os cursos. É desenvolvida pelo O Estado de São Paulo em parceria com a Quero Educação.

É feita voluntariamente por aproximadamente 12 mil coordenadores acadêmicos e professores de todo o país, que atribuem as notas de 1 a 5.

As coordenações, com o apoio da equipe da Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi), são convidadas a responder a um formulário detalhado.

A reitora da instituição, Camila Ítavo, ressaltou que os cursos da UFMS são reconhecidos e estão entre os melhores do País.

“Ter tantos cursos reconhecidos entre os melhores do país reforça que a UFMS está no caminho certo. É o resultado de uma construção coletiva que é fruto do esforço, talento e dedicação de muita gente que acredita na nossa Universidade e que não mede esforços para oferecer o melhor aos nossos estudantes”, disse.

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)
UFMS, Campus Cidade Universitária
UFMS, Campus Cidade Universitária

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

VESTIBULAR

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.

As inscrições para o vestibular estão abertas até 12 de novembro e podem ser feitas neste site. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. O concurso é aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

AUXÍLIO ESTUDANTIL

Estado zera a fila de espera para bolsas de estudo

Programa "MS Supera 2025" convocou nesta terça-feira, 195 estudantes para garantir benefício de um salário mínimo para permanência estudantil, por meio da edição do Diário Oficial do Estado de hoje

11/11/2025 10h30

Programa zera fila de espera para auxílio estudantil, que beneficia estudantes que fazem curso técnico ou universitário com um salário mínimo

Programa zera fila de espera para auxílio estudantil, que beneficia estudantes que fazem curso técnico ou universitário com um salário mínimo Laucymara Ayala / SEAD



Programa “MS Supera” do Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (11), por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), na edição do Diário Oficial do Estado de hoje a convocação de todos os estudantes que estavam em lista de espera por bolsa de auxílio permanência em faculdades públicas ou privadas.

Com o intuito de ajudar jovens a se manterem em cursos técnicos e universitários, privados ou públicos, com o benefício de 1 salário mínimo nacional vigente (R$ 1.518,00), o programa convocou os 195 estudantes que aguardavam. A intenção é reduzir a evasão escolar dos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A convocação foi feita a aqueles que estavam habilitados e classificados no cadastro de reserva do programa, ou seja, não haviam sido convocados na primeira chamada do “MS Supera 2025”.

Eles estavam em lista de espera, e poderiam permanecer lá até 30 de janeiro do ano que vem. Porém, com a disponibilidade orçamentária de 2.200 benefícios para serem distribuídos, a segunda chamada foi feita para todos que estavam na lista.

Com isso, os estudantes convocados devem apresentar diretamente no sistema do MS Supera, os documentos necessários para cadastro dentro do prazo de 8 dias, a partir de amanhã, ou seja, de 12 a 19 de novembro de 2025.

A documentação deve estar atualizada e entre os necessários estão:

  • Comprovante de Residência;
  • Comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;
  • Histórico Escolar;
  • Comprovante de matrícula;

Além desses, é necessário declaração de que não possui:

  • Outra graduação de nível superior;
  • Outro benefício de qualquer tipo, remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade;

Quem recebe outra bolsa de estudo, mas desejar ou preferir permanecer apenas com o auxílio do programa é possível desistir dos demais. Para isso, o candidato deve assinalar na declaração a opção “sim” de que é beneficiário de outro programa e entregar anexo no sistema o Termo de Opção de Benefício preenchido e assinado, conforme modelo disponível no site da SEAD.

As declarações devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do formulário de convocação, disponibilizado no sistema do programa. Elas, junto aos demais documentos, serão analisadas pela Unidade Gestora do Programa no período de uma semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025.

Assim que o candidato tiver os documentos validados, deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, disponibilizado diretamente na página do sistema "MS Supera", a partir de 2 de dezembro das 07h30min até o dia 8 de dezembro às 23h59, e anexá-lo novamente na mesma página.

Em casos de menores de idade, além do beneficiário, o pai, mãe ou responsável legal deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, em campo próprio que estará indicado. A preferência é que para as assinaturas seja utilizado a ferramenta do GOV.BR, em ambas. 

A atenção aos prazos, documentos e instruções são primordiais visto que aquele que não cumprir com os requisitos, ou não validar corretamente o documento será inabilitado e constará como desistente no programa.

A lista de convocados completa pode ser acessada aqui.

MS Supera

Na primeira chamada do “Programa MS Supera de 2025”, 100 estudantes foram convocados em abril deste ano. Entre os beneficiados pelo programa ao longo dos anos está Leonel Hamana Figueiredo, que em 2021 havia perdido a esperança de se tornar médico, após perder a mãe.

Depois da morte da mãe por Covid-19, o estudante deixou o curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para trabalhar e manter as contas, com isso, a expectativa de voltar a estudar era quase nula.

Em 2024, Leonel conseguiu a bolsa de estudo por meio do programa MS Supera. Com isso, o estudante conseguiu passar em 2º lugar na prova da Maternidade Cândido Mariano, em que conseguiu realizar estágio de Obstetrícia por um ano, e também no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, por um mês.

“O programa, para mim, além de me manter numa universidade federal, em um curso de Medicina, me deu a oportunidade de ressuscitar o meu sonho de me tornar um médico. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar a conta de água, quanto mais para ir para Ribeirão Preto. Serei um médico e cuidarei de pessoas. Se a minha mãe estivesse viva, ela diria ‘muito obrigado’ e é isso que eu digo: muito obrigado ao programa!”, contou Leonel.

