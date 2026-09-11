Energisa traz equipes de outros estados para restabelecer energia

Energisa ampliou equipes em quatro vezes e está trazendo funcionários de outros estados para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em Campo Grande (MS), após forte temporal registrado no fim da tarde desta quinta-feira (10).
Até às 5h30min desta sexta-feira (11), 77% dos moradores afetados tiveram o fornecimento de energia elétrica restabelecido.
De acordo com a concessionária, várias áreas da Capital foram afetadas, mas, nenhum bairro ficou sem luz por completo. Serviços essenciais, como hospitais, foram priorizados pelas equipes.
“A concessionária vem realizando manobras na rede para possibilitar o restabelecimento do serviço. Em muitos casos, porém, a continuidade dos trabalhos depende diretamente da substituição de estruturas, serviço que já está sendo realizado desde as primeiras horas. Durante toda a madrugada, equipes operacionais seguiram trabalhando nas ruas. Postes estão sendo substituídos e a rede, reparada de forma integral. A Energisa reforça que segue comprometida com o restabelecimento do fornecimento de energia para todos os clientes”, informou a concessionária por meio de nota enviada à imprensa.
Fotos: Divulgação/Energisa
TEMPORAL
Forte temporal foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (11) em Campo Grande. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, foram registrados 24,4 milímetros em 28 minutos e 3.095 raios em 36 minutos, além de ventos superiores a 83 km/h.
A tempestade foi rápida, mas causos muitos prejuízos. Reportagem do Correio do Estado percorreu os principais pontos de estragos e constatou que a chuva causou:
- Queda de árvores em todas as sete regiões de Campo Grande
- Interdição de avenidas por conta da quedas de árvore
- Queda de árvores em cima de carros
- Queda de postes de energia
- Alagamento de ruas
- Queda de energia em dezenas de bairros
- Abertura de buracos e crateras nas ruas
- Queda do painel do Fort Atacadista na avenida Ernesto Geisel
- Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário
- Explosão de parede de vidro em academia no bairro universitário
- Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos
- Semáforos desligados em diversas avenidas
Não houve vítimas fatais.
O Inmet divulgou alerta amarelo, laranja e vermelho de tempestade para Mato Grosso do Sul:
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
- Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos
- Tempestade – alerta vermelho – grande perigo: Chuva entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.