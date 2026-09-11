Energisa traz equipes de outros estados para restabelecer energia

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Energisa ampliou equipes em quatro vezes e está trazendo funcionários de outros estados para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em Campo Grande (MS), após forte temporal registrado no fim da tarde desta quinta-feira (10).

Até às 5h30min desta sexta-feira (11), 77% dos moradores afetados tiveram o fornecimento de energia elétrica restabelecido.

De acordo com a concessionária, várias áreas da Capital foram afetadas, mas, nenhum bairro ficou sem luz por completo. Serviços essenciais, como hospitais, foram priorizados pelas equipes.

“A concessionária vem realizando manobras na rede para possibilitar o restabelecimento do serviço. Em muitos casos, porém, a continuidade dos trabalhos depende diretamente da substituição de estruturas, serviço que já está sendo realizado desde as primeiras horas. Durante toda a madrugada, equipes operacionais seguiram trabalhando nas ruas. Postes estão sendo substituídos e a rede, reparada de forma integral. A Energisa reforça que segue comprometida com o restabelecimento do fornecimento de energia para todos os clientes”, informou a concessionária por meio de nota enviada à imprensa.

Fotos: Divulgação/Energisa

TEMPORAL

Forte temporal foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (11) em Campo Grande. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, foram registrados 24,4 milímetros em 28 minutos e 3.095 raios em 36 minutos, além de ventos superiores a 83 km/h.

A tempestade foi rápida, mas causos muitos prejuízos. Reportagem do Correio do Estado percorreu os principais pontos de estragos e constatou que a chuva causou:

Queda de árvores em todas as sete regiões de Campo Grande

Interdição de avenidas por conta da quedas de árvore

Queda de árvores em cima de carros

Queda de postes de energia

Alagamento de ruas

Queda de energia em dezenas de bairros

Abertura de buracos e crateras nas ruas

Queda do painel do Fort Atacadista na avenida Ernesto Geisel

Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário

Explosão de parede de vidro em academia no bairro universitário

Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos

Semáforos desligados em diversas avenidas

Não houve vítimas fatais.

Mapa do Inmet mostra que Mato Grosso do Sul está na rota dos temporais nesta sexta-feira (11). Foto: Inmet

O Inmet divulgou alerta amarelo, laranja e vermelho de tempestade para Mato Grosso do Sul:

Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

– perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos

Tempestade – alerta vermelho – grande perigo: Chuva entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: