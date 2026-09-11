Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Energisa traz equipes de outros estados para restabelecer energia

Até às 5h30min desta sexta-feira (11), 77% dos moradores afetados tiveram o fornecimento de energia elétrica restabelecido

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/09/2026 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Energisa ampliou equipes em quatro vezes e está trazendo funcionários de outros estados para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em Campo Grande (MS), após forte temporal registrado no fim da tarde desta quinta-feira (10).

Até às 5h30min desta sexta-feira (11), 77% dos moradores afetados tiveram o fornecimento de energia elétrica restabelecido.

De acordo com a concessionária, várias áreas da Capital foram afetadas, mas, nenhum bairro ficou sem luz por completo. Serviços essenciais, como hospitais, foram priorizados pelas equipes.

“A concessionária vem realizando manobras na rede para possibilitar o restabelecimento do serviço. Em muitos casos, porém, a continuidade dos trabalhos depende diretamente da substituição de estruturas, serviço que já está sendo realizado desde as primeiras horas. Durante toda a madrugada, equipes operacionais seguiram trabalhando nas ruas. Postes estão sendo substituídos e a rede, reparada de forma integral. A Energisa reforça que segue comprometida com o restabelecimento do fornecimento de energia para todos os clientes”, informou a concessionária por meio de nota enviada à imprensa.

Fotos: Divulgação/Energisa 

TEMPORAL

Forte temporal foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (11) em Campo Grande. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, foram registrados 24,4 milímetros em 28 minutos e 3.095 raios em 36 minutos, além de ventos superiores a 83 km/h.

A tempestade foi rápida, mas causos muitos prejuízos. Reportagem do Correio do Estado percorreu os principais pontos de estragos e constatou que a chuva causou:

  • Queda de árvores em todas as sete regiões de Campo Grande
  • Interdição de avenidas por conta da quedas de árvore
  • Queda de árvores em cima de carros
  • Queda de postes de energia
  • Alagamento de ruas
  • Queda de energia em dezenas de bairros
  • Abertura de buracos e crateras nas ruas
  • Queda do painel do Fort Atacadista na avenida Ernesto Geisel
  • Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário
  • Explosão de parede de vidro em academia no bairro universitário
  • Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos
  • Semáforos desligados em diversas avenidas

Não houve vítimas fatais.

Mapa do Inmet mostra que Mato Grosso do Sul está na rota dos temporais nesta sexta-feira (11). Foto: Inmet

O Inmet divulgou alerta amarelo, laranja e vermelho de tempestade para Mato Grosso do Sul:

  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
  • Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos
  • Tempestade – alerta vermelho – grande perigo: Chuva entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

 

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.

SEM AULA

Secretaria de educação suspende aulas em 20 escolas de Campo Grande

Tempestade que atingiu a Capital nesta quinta-feira (10) deixou vários colégios sem energia

11/09/2026 08h00

Compartilhar
Figueira centenária interdita Avenida Mato Grosso na manhã desta sexta-feira (11), em Campo Grande

Figueira centenária interdita Avenida Mato Grosso na manhã desta sexta-feira (11), em Campo Grande Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após o temporal que atingiu Campo Grande, no fim da tarde de quinta-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas em 20 colégios. 

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes de diferentes áreas para atender as ocorrências registradas após o vendaval. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou ventos acima de 80 km/h durante a tempestade. Confira as escolas que não terão aulas nesta sexta-feira (11):

  • Escola Municipal Professor Arlindo Lima;
  • Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida;
  • Escola Municipal Bernardo Franco Baís;
  • Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Foss;
  • Escola Municipal Cônsulesa;
  • Escola Municipal Professor Danda Nunes;
  • Escola Municipal Elpídio Reis;
  • Escola Municipal Flora;
  • Escola Municipal Leovegildo de Melo;
  • Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos;
  • Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro;
  • Escola Municipal Manoel Inácio de Souza;
  • Escola Municipal Nicolau Fragelli;
  • Escola Municipal Antônio José Paniago;
  • Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi;
  • Escola Municipal Sá Carvalho;
  • Emei Emy Ishida Nascimento Nogueira;
  • Emei Olinda Toshimi;
  • Emei Osvaldo Maciel;
  • Emei Professora Selma.

Desde quarta-feira (9), Mato Grosso do Sul estava sob alerta do Inmet para a possibilidade de ventos fortes. As equipes de apoio permanecem de plantão e atuam em diferentes pontos da cidade, principalmente nos locais afetados pela queda de árvores e interrupções no trânsito. A concessionária Energisa também atua na retirada de fios que caíram e interditam vias.

A população pode acionar os serviços municipais pelos telefones 153 (Guarda Civil Metropolitana), 186 (Agetran) e 199 (Defesa Civil). Em situações envolvendo fios caídos, a orientação é não se aproximar e comunicar a ocorrência para que o atendimento seja realizado com segurança.

Temporal

Durante o temporal em Campo Grande, foram registrados ventos de quase 84 km/h no fim da tarde desta quinta-feira (10). Árvores foram derrubadas, vias ficaram obstruídas, estruturas foram danificadas e, em uma das ocorrências, um muro desabou sobre um veículo estacionado.

Figueira centenária interdita Avenida Mato Grosso na manhã desta sexta-feira (11), em Campo Grande

O temporal começou por volta das 17h30, com duração de aproximadamente 30 minutos. Apesar do curto período, a intensidade das rajadas foi suficiente para provocar danos e mudar rapidamente o cenário na Capital.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, foram registrados 3.095 raios em Campo Grande, número que ajuda a dimensionar a intensidade da tempestade.

Campo Grande

Chuva e vendaval deixam rastro de destruição em Campo Grande

Rajada chegou a quase 84 km/h entre 17h e 18h de ontem; ventos derrubaram árvores e letreiro de atacadista, e destruíram área da Esplanada Ferroviária

11/09/2026 07h40

Compartilhar

Fotos: Paulo Ribas

Continue Lendo...

O fim da tarde de ontem em Campo Grande foi marcado por chuva e fortes ventos, com rajadas que chegaram a quase 84 km/h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A tempestade resultou em diversas árvores caídas, telhados despedaçados e até o letreiro de um atacadista na Avenida Ernesto Geisel foi derrubado pelo vento.

O temporal que estava previsto pela meteorologia chegou no fim da tarde, acompanhado de granizo.

A mudança no tempo foi rápida, com nuvens carregadas encobrindo o céu acompanhadas de ventania e, na sequência, a chuva de forte intensidade e a queda de granizo. Segundo dados do Inmet, as rajadas de vento chegaram a 83,88 km/h entre as 17h e 18h.

Em poucos minutos, alguns transtornos já foram registrados, como semáforos desligados, queda de energia em diversos bairros e alagamentos.

Nas redes sociais, há registro de destalhamento de casas e comércio. Na Esplanada Ferroviária, parte do Armazém Cultural foi totalmente destelhada.

Telhado da Esplanada Ferroviária foi arrancado pela força dos ventos - Foto: Paulo Ribas

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, parte do teto de vidro desabou durante a tempestade e parte da estrutura caiu na área da recepção. Informações iniciais são de que nenhum paciente foi atingido.

Quedas de árvores ocorreram em vários locais, dentre eles, houve registro na Avenida Capital, na Avenida Bandeirantes, na Avenida Hiroshima, dentre outros.

No Fort Atacadista da Avenida Ernesto Geisel, quase esquina com a Avenida Manoel da Costa Lima, um letreiro caiu sobre a via, ficando atravessado e dificultando a passagem de carros. Não há informação de vítimas.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, caíram 3.095 raios em 36 minutos, em Campo Grande, durante a chuva.

Em nota, a concessionária de energia elétrica Energisa informou que há várias demandas pela cidade e que as equipes já foram acionadas e estão nas ruas. Até o fechamento desta edição, não havia informação de quantos bairros estavam com problemas de energia.

ALERTA

O risco de tempestade havia sido alertado pelo Inmet e pela Defesa Civil Municipal. Ontem, o risco aumentou e o alerta evoluiu para laranja, com vigência para até as 23h59min de hoje.

Conforme o comunicado, há riscos de chuvas entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora, ou de 50 milímetros a 100 milímetros em um único dia, além de ventos intensos. O risco de corte de energia, estrago em plantações, quedas de árvores e alagamentos também aumentou em decorrência da atualização do aviso. 

A Defesa Civil orienta que, com a chegada de uma tempestade, a população deve procurar um local seguro, distante de árvores, postes, fiações elétricas e objetos que possam ser arremessados pelo vento. Também é importante não tentar atravessar ruas, avenidas ou áreas inundadas, mesmo que esteja em algum veículo.

Em áreas de encosta, é fundamental observar rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, estalos ou movimentações no terreno. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil local pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

* Saiba 

A temperatura máxima ontem foi de 33,9°C em Campo Grande, às 13h; a previsão para hoje na Capital indica que a temperatura deve variar entre 22°C e 34°C e ainda há possibilidade de chuva pela manhã e noite.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 70 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 21 horas

Evento reúne 70 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Previsão indica novo temporal em Campo Grande, que pode ser mais forte que o de hoje
Alerta de Temporal

/ 12 horas

Previsão indica novo temporal em Campo Grande, que pode ser mais forte que o de hoje

3

Campo Grande cria feriadão de quatro dias para os servidores
Feriadão

/ 21 horas

Campo Grande cria feriadão de quatro dias para os servidores

4

Polícia descobre esquema de desvio de milhares de salgadinhos em Campo Grande
Farra dos Salgadinhos

/ 14 horas

Polícia descobre esquema de desvio de milhares de salgadinhos em Campo Grande

5

Mutirão para emitir novo RG sem agendamento terá dois dias em Campo Grande
Documentação

/ 2 dias

Mutirão para emitir novo RG sem agendamento terá dois dias em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 1 semana

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Exclusivo para Assinantes

/ 03/09/2026

El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?