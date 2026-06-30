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Entrega de 522 viaturas reforça combate ao crime organizado em MS, diz Riedel

219 viaturas são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica e 27 para o DOF

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/06/2026 - 17h45
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A segurança pública está com a frota renovada em Mato Grosso do Sul.

O Governo do Estado entregou 522 viaturas zero-quilômetro às forças de segurança estaduais. Esta é a maior entrega de viaturas da história do Estado.

Das 522 novas viaturas, 219 são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica, 27 para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), 15 para o administrativo da Secretaria de Justiça (Sejusp) e 5 para o Centro de Atenção Biopsicossocial.

Riedel destacou que os veículos reforçam o combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

“A gente aqui tem combatido duramente facções de crime organizado. A gente não tem permitido com que eles se estabeleçam no estado da maneira como eles têm vindo de outros estados da federação e nós vamos manter essa linha firme quanto à presença do crime organizado aqui no estado. E essa entrega, ela reforça essa linha de atuação que a gente já tem. Ela coloca a polícia no estado de excelência o tempo todo para a gente poder sempre ter essa capacidade operacional de resposta”, detalhou o chefe do executivo estadual.

Veja outros detalhes das novas viaturas:

O investimento é de R$ 176,1 milhões, oriundos de recursos do Governo de MS, Governo Federal e emendas parlamentares.

Armamentos novos também foram entregues. Foto: Gerson Oliveira

Do valor total, R$ 174,1 milhões foram destinados para a compra de viaturas e os outros R$ 2 milhões restantes foram utilizados para aquisição dos coletes e armamento.

Além das viaturas, também foram entregues 624 pistolas e 970 coletes balísticos. Todos os 79 municípios de MS serão beneficiados, sendo que, cada cidade receberá pelo menos 2 viaturas, sendo uma da Polícia Militar e uma da Polícia Civil.

Riedel ressaltou que algumas viaturas serão acrescentadas e outras viaturas velhas serão substituídas por novas.

“Você vai acrescentando e retirando algumas de circulação, aí depende do estágio cada um. Todas imediatamente já são colocadas em uso, aquelas que já estão numa outra situação, elas são deslocadas para outros fins, outros destinos, então há sempre uma incorporação a mais de viaturas”, explicou.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

As autoridades presentes no evento foram:

  • Governador de MS, Eduardo Riedel
  • Vice-governador de MS, Barbosinha
  • Ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja
  • Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas
  • Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira
  • Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro
  • Deputado estadual, JC Mattogrosso
  • Deputado estadual, Paulo Corrêa
  • Deputado estadual, Coronel David
  • Deputada estadual, Mara Caseiro
  • Deputado federal, Beto Pereira
  • Senador, Nelsinho Trad
  • Entre outros
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Violência

Três imóveis são atingidos por tiros em rua tranquila de Campo Grande

Um dos imóveis atingidos teve o portão perfurado; outro teve prejuízo de R$2,7 mil

30/06/2026 17h00

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Um dos disparos atingiu o portão de vidro de um escritório de arquitetura

Um dos disparos atingiu o portão de vidro de um escritório de arquitetura FOTO: Karina Varjão/Correio do Estado

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A rua Sergipe, no Jardim dos Estados, foi alvo de disparos por arma de fogo no final da tarde da última segunda-feira (29). 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por um morador que estava dentro de casa e ouviu os disparos por volta das 18h10. 

Um dos disparos atingiu o portão de vidro de um escritório de arquiteturaTiro chegou a perfurar o portão da residência / Foto: Karina Varjão/Correio do Estado

Ao todo, foram três disparos. Um deles atingiu o muro de um imóvel desocupado na rua e outro atingiu o portão do imóvel ao lado, chegando a perfurar o portão. 

Já o terceiro tiro atingiu o portão de vidro do imóvel vizinho, que funciona como um escritório de arquitetura e uma clínica pediátrica. Por ser de vidro temperado, o portão estilhaçou, mas não caiu, deixando um sinal visível da violência. Não houve feridos durante a ação.

O Correio do Estado esteve no local da ocorrência e conseguiu identificar os estragos. Na rua, é possível ver marcas de onde os projéteis foram encontrados pela polícia científica que esteve no local na noite de ontem, por volta das 23h. 

Na rua, foram encontradas três cápsulas de munição calibre 9 mm, da marca CBC. A perícia esteve no local e recolheu as provas para investigação. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

Uma testemunha que não quis se identificar contou à reportagem que não estava no local na hora dos disparos, mas foi avisada pelo vizinho, já que um dos tiros atingiu sua propriedade. 

"Eu recebi um vídeo do meu vizinho ontem por volta das 18h10 do que tinha acontecido. Ele disse que ouviu barulhos de tiros, veio aqui fora e não tinha ninguém. Daí ele viu que meu vidro tinha estourado, filmou e mandou para mim", disse.

Ele também lembrou que está no bairro há mais de 30 anos e essa foi a primeira vez que presenciou algo do tipo. 

"Eu construí a casa aqui em 1983, há mais de 40 anos, e estou no meu escritório há 13 anos. Nunca aconteceu algo assim. Aqui é muito tranquilo, ninguém imagina que isso aconteça", afirmou. 

Ele também contou que, para consertar o estrago causado pelo projétil no muro de vidro, terá que desembolsar pelo menos R$ 2,7 mil, além da espera de 10 dias entre o pedido e instalação do novo vidro. 

A câmera do imóvel que teve o portão atingido por um dos disparos não estava funcionando. O Correio do Estado tentou acesso à imagens de câmeras nas redondezas que pudessem ter flagrado o momento, mas os equipamentos também não puderam ser acessados. 

Um dos disparos atingiu o portão de vidro de um escritório de arquiteturaÉ possível ver onde o tiro atingiu o muro de vidro, causando o dano / Foto: Karina Varjão/Correio do Estado

Pós jogo

O fato chama a atenção por acontecer após o jogo da Seleção Brasileira e durante partidas das Copa do Mundo. Essa não é a primeira vez que a Capital tem registros de violência nesses momentos. 

Na estreia do time do Brasil, no dia 13 de junho, um homem foi executado a tiros  na Praça Lucas Andrade Cardoso, conhecida como Arena Tony Gol, no bairro Jardim Colibri. 

A vítima foi identificada como Claudemar Ferreira Alves, de 32 anos. O crime ocorreu durante o intervalo do jogo, quando o local estava movimentado por moradores e torcedores que assistiam à partida em um espaço público da região.

Homicídio

Homem é encontrado morto com facadas dentro de prédio abandonado em MS

Vítima de 62 anos foi localizada por um vigilante durante ronda noturna; Polícia Civil apura autoria e motivação do homicídio ocorrido em Nova Andradina

30/06/2026 16h35

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Foto: Divulgação

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Um imóvel abandonado no centro de Nova Andradina, transformou-se em cenário de um homicídio que agora mobiliza as forças de segurança do Estado.

Antônio da Conceição Ribeiro Rocha, de 62 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (29), com diversas perfurações provocadas por arma branca. O crime ainda não tem suspeitos identificados e será investigado pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 21h40 por um vigilante que realizava rondas periódicas na região central da cidade. Segundo relato prestado às autoridades, ele havia sido contratado para monitorar um imóvel vizinho pertencente a um idoso.

Após concluir a vistoria no local, decidiu verificar a residência onde Antônio costumava permanecer, por considerar que havia movimentação frequente de pessoas no endereço.

Ao entrar no prédio, o vigilante encontrou Antônio caído próximo a uma pia, já sem sinais de vida e com diversos ferimentos espalhados pelo corpo. Diante da cena, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar, que compareceu ao local e confirmou o óbito.

Com a confirmação da morte, equipes da Polícia Militar isolaram a área para preservar possíveis vestígios do crime até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Os peritos realizaram a documentação da cena, coletaram materiais que poderão auxiliar na investigação e iniciaram os procedimentos técnicos que devem contribuir para esclarecer a dinâmica do homicídio.

Durante os primeiros levantamentos, o vigilante informou que Antônio costumava receber no imóvel pessoas supostamente envolvidas com o consumo de entorpecentes.

A informação passou a integrar a linha de investigação e deverá ser analisada juntamente com outros elementos reunidos pelos policiais, embora ainda não exista confirmação de que essa movimentação tenha relação direta com o assassinato.

Além da perícia, os investigadores deverão buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades e ouvir moradores, comerciantes e possíveis testemunhas que possam ajudar a reconstruir os últimos momentos da vítima.

A expectativa é identificar quem esteve no imóvel antes do crime e se houve alguma discussão ou movimentação suspeita na região.

O corpo foi encaminhado para exames necroscópicos, que deverão apontar detalhes sobre a violência sofrida por Antônio e auxiliar na reconstituição dos fatos. O laudo pericial também poderá indicar o número de golpes e outras informações relevantes para o inquérito.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Nova Andradina. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso, e as autoridades continuam reunindo provas para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

 

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