Três imóveis são atingidos por tiros em rua tranquila de Campo Grande

Um dos disparos atingiu o portão de vidro de um escritório de arquitetura - FOTO: Karina Varjão/Correio do Estado

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A rua Sergipe, no Jardim dos Estados, foi alvo de disparos por arma de fogo no final da tarde da última segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por um morador que estava dentro de casa e ouviu os disparos por volta das 18h10.

Tiro chegou a perfurar o portão da residência / Foto: Karina Varjão/Correio do Estado

Ao todo, foram três disparos. Um deles atingiu o muro de um imóvel desocupado na rua e outro atingiu o portão do imóvel ao lado, chegando a perfurar o portão.

Já o terceiro tiro atingiu o portão de vidro do imóvel vizinho, que funciona como um escritório de arquitetura e uma clínica pediátrica. Por ser de vidro temperado, o portão estilhaçou, mas não caiu, deixando um sinal visível da violência. Não houve feridos durante a ação.

O Correio do Estado esteve no local da ocorrência e conseguiu identificar os estragos. Na rua, é possível ver marcas de onde os projéteis foram encontrados pela polícia científica que esteve no local na noite de ontem, por volta das 23h.

Na rua, foram encontradas três cápsulas de munição calibre 9 mm, da marca CBC. A perícia esteve no local e recolheu as provas para investigação. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

Uma testemunha que não quis se identificar contou à reportagem que não estava no local na hora dos disparos, mas foi avisada pelo vizinho, já que um dos tiros atingiu sua propriedade.

"Eu recebi um vídeo do meu vizinho ontem por volta das 18h10 do que tinha acontecido. Ele disse que ouviu barulhos de tiros, veio aqui fora e não tinha ninguém. Daí ele viu que meu vidro tinha estourado, filmou e mandou para mim", disse.

Ele também lembrou que está no bairro há mais de 30 anos e essa foi a primeira vez que presenciou algo do tipo.

"Eu construí a casa aqui em 1983, há mais de 40 anos, e estou no meu escritório há 13 anos. Nunca aconteceu algo assim. Aqui é muito tranquilo, ninguém imagina que isso aconteça", afirmou.

Ele também contou que, para consertar o estrago causado pelo projétil no muro de vidro, terá que desembolsar pelo menos R$ 2,7 mil, além da espera de 10 dias entre o pedido e instalação do novo vidro.

A câmera do imóvel que teve o portão atingido por um dos disparos não estava funcionando. O Correio do Estado tentou acesso à imagens de câmeras nas redondezas que pudessem ter flagrado o momento, mas os equipamentos também não puderam ser acessados.

É possível ver onde o tiro atingiu o muro de vidro, causando o dano / Foto: Karina Varjão/Correio do Estado

Pós jogo

O fato chama a atenção por acontecer após o jogo da Seleção Brasileira e durante partidas das Copa do Mundo. Essa não é a primeira vez que a Capital tem registros de violência nesses momentos.

Na estreia do time do Brasil, no dia 13 de junho, um homem foi executado a tiros na Praça Lucas Andrade Cardoso, conhecida como Arena Tony Gol, no bairro Jardim Colibri.

A vítima foi identificada como Claudemar Ferreira Alves, de 32 anos. O crime ocorreu durante o intervalo do jogo, quando o local estava movimentado por moradores e torcedores que assistiam à partida em um espaço público da região.