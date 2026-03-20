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Cidades

DECISÃO JUDICIAL

Ex-juiz volta a ser condenado e terá de devolver R$ 1,3 milhão

Parte do valor, referente ao pagamento irregular de precatórios, será paga pelo magistrado aposentado compulsoriamente, e o restante, pelos outros três réus

Laura Brasil

20/03/2026 - 11h22
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A 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande obteve a condenação de agentes públicos e particulares, incluindo o juiz aposentado compulsoriamente Aldo Ferreira da Silva Júnior, ao ressarcimento ao município por desvio de recursos do erário.

A sentença foi publicada nesta quinta-feira (19) no Diário da Justiça Eletrônico e julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil de improbidade administrativa, impondo sanções que incluem o ressarcimento integral dos valores desviados, multa civil, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, apurou a conduta dos réus, que envolvia o recebimento ilícito de precatórios.

Diante disso, o MPMS garantiu a responsabilização dos envolvidos, cuja conduta resultou em prejuízo aos cofres do Município de Campo Grande, responsável pelo pagamento.

Com base nas provas apresentadas, a Justiça condenou o juiz aposentado Aldo ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 274.000,00, ao pagamento de multa civil no mesmo valor, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por 10 anos e à proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período.

Os réus Idelfonso Lucas Gessi e André Scaff Raffi também foram condenados ao pagamento de multa civil de R$ 274.000,00, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e à proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período.

Também foi condenada a empresa Raffi Raffi Veículos Ltda. ao pagamento de multa civil no valor de R$ 274.000,00.

A decisão determina que todos os valores devidos a título de ressarcimento e multa sejam corrigidos pela taxa Selic, com incidência a partir de fevereiro de 2014, data em que ocorreu o primeiro repasse irregular identificado nas investigações.

O pagamento será revertido ao Município de Campo Grande, ente público prejudicado pelas movimentações financeiras ilícitas discutidas no processo.

Longo histórico

Aldo Ferreira foi aposentado compulsoriamente em fevereiro de 2022, mas já estava afastado das funções desde novembro de 2018. Ele foi condenado em dois processos administrativos pelo Tribunal de Justiça.

Em sua ficha, já foi citado em investigações sobre corrupção e suspeita de participação em um esquema de venda de sentenças judiciais. A denúncia na época mostrou que o juiz montou um grupo para cometer diversos crimes nas Varas onde atuava desde 2012. 

Mesmo depois que passaram a ser investigados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, o grupo continuava a praticar ingerências e ameaçar testemunhas do caso. Em 2014, Aldo foi afastado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) do cargo de juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça para investigações no pagamento irregular de precatórios.

Segundo o Ministério Público, o juiz utilizou as varas onde trabalhou como “balcão de negócio” para enriquecer e ocultar o dinheiro que conseguia em revendas de carros e no mundo do agronegócio. Tanto na Vara de Sucessões quanto na Vice-Presidência do TJ-MS, onde atuava nos precatórios, o juiz aplicava diversas medidas para benefício próprio.

Para isto, utilizou os talentos do advogado Wilson Tavares de Lima e de Jesus Silva Dias, que já foi condenado por tráfico e fingia ser gerente de fazenda em Rochedo. O trio teria atuado para evitar que uma antiga condenação de Jesus o fizesse cumprir pena em Minas Gerais e trataram de encontrar sua “salvação” falsificando documentos para comprovar que ele era funcionário da fazenda.

Os talentos de Wilson e Jesus, conhecido como o “homem de confiança do Aldo”, se juntaram ao garagista Pedro André Scaff, cujas lojas de revendas de carros utilizavam cheques assinados pelo juiz para manter o fluxo de caixa. De 2013 a 2018, o juiz teria recebido da garagem o valor de R$ 709 mil reais. Já da empresa de Wilson, o escritório de advocacia, o valor total foi de R$ 1,3 milhão.

Em um dos pontos da denúncia, um empresário conta ao Gaeco que vendeu um imóvel ao juiz por cerca de R$ 900 mil e recebeu “metade em dinheiro, metade em carros”.

Em outubro de 2019, Aldo também foi alvo da Operação Espada da Justiça, onde o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado encontrou diversos cheques do até então juiz na casa do garagista Pedro Scaff.

Os cheques continham anotações como “Jesus vai pagar”, “troca para Jesus”, “Civic Jesus”, provando que Jesus era o tesoureiro do grupo, ao mesmo tempo em que dizia para a Justiça que trabalhava em tempo integral como gerente de fazenda em Rochedo.

A dupla Wilson e Jesus também entrava em contato com advogados e herdeiros para oferecer vantagens nos processos que corriam na Vara de Sucessão da Capital. O procedimento era tamanho, que se ofereciam fazendas de outros inventários para compra e venda de terceiros envolvidos em outras ações. 

Esposa também fez parte de escândalos

A esposa do juiz, a advogada Emmanuelle Alves Ferreira da Silva (também denunciada), foi investigada em outro inquérito. Embora a aposentadoria compulsória não tenha relação direta com a condenação que havia sido imposta à esposa, o fato de ela ter sido presa em 2018 por, supostamente, ter dado um golpe de R$ 5,3 milhões a um aposentado do Rio de Janeiro, foi fundamental para levar o Tribunal de Justiça a “demitir” o magistrado

Na época da prisão, em julho de 2018, a advogada e outros três envolvidos teriam descoberto que o aposentado Salvador José Monteiro de Barros, residente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tinha R$ 6 milhões em uma conta bancária da Caixa Econômica Federal.

Com essa informação, forjaram documentos simulando a confissão de uma dívida por conta da negociação da Fazenda Campo Limpo, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E com estes documentos, convenceram um juiz de Campo Grande a liberar dinheiro. Eles chegaram a sacar R$ 5.317.003,95. Depois da descoberta do golpe, a maior parte do dinheiro foi devolvida.

Apesar da devolução, em decisão unânime do Tribunal de Justiça, a advogada foi condenada por “estelionato judiciário”. Mas em janeiro de 2024, foi absolvida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em seguida, no mês de outubro do mesmo ano, foi investigada no esquema de venda de sentenças, por “arrastar” filhos de desembargadores para o crime. 

Emmanuelle foi acusada de usar documentos falsificados, que iam desde notas promissórias sem validade e, inclusive, termo de confissão de dívida. 

Conforme apuração nacional, o intuito da advogada envolvida mais recente no bolo da “Ultima Ratio”, era dar entrada em um processo alegando que um suposto cliente não tinha recebido o dinheiro da venda de uma fazenda ao aposentado.

No entanto, ela foi beneficiada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou sua condenação ao cravar que não existe o crime de "estelionato judiciário".

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LENDA

A Lenda cai: Chuck Norris, o imortal, encontra o fim de sua jornada terrena

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood

20/03/2026 10h36

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Por décadas, a figura de Chuck Norris foi sinônimo de invencibilidade, um ícone tão poderoso que a própria morte parecia temê-lo. Os "Chuck Norris Facts", que viralizaram na internet, eram um testemunho humorístico de sua persona indestrutível, afirmando que ele não dormia, apenas esperava, e que o tempo esperava por ele.

Contudo, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a realidade alcançou a lenda. Carlos Ray "Chuck" Norris, o mestre das artes marciais e estrela de ação que cativou gerações, faleceu aos 86 anos, após uma súbita emergência médica em Kauai, Havaí.

Sua partida, confirmada pela família em um comunicado oficial nesta sexta-feira, choca o mundo que o via como um pilar de força e resiliência.

Embora os detalhes da causa da morte permaneçam privados, a família assegurou que ele "partiu em paz, cercado por seus entes queridos". A notícia encerra uma era e transforma o mito da imortalidade de Norris em um legado eterno, gravado não apenas em celuloide, mas na cultura popular global.

Uma vida de lutas e conquistas: os maiores sucessos de uma lenda

A trajetória de Chuck Norris é uma saga de superação e dedicação. Nascido em uma família humilde em Ryan, Oklahoma, sua vida mudou drasticamente durante o serviço na Força Aérea dos EUA, onde descobriu o Tang Soo Do na Coreia do Sul. Essa paixão o transformaria em um dos maiores nomes das artes marciais, com um currículo invejável:

 

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood. Sua ética de trabalho e seus valores morais, frequentemente refletidos em seus personagens, ressoaram com milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado além das telas

Além de suas contribuições para o entretenimento, Chuck Norris foi um filantropo dedicado. Sua organização, Kickstart Kids, utilizou as artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a jovens em situação de risco, impactando milhares de vidas. Ele também foi uma voz ativa em questões políticas e sociais, defendendo seus princípios com a mesma convicção que demonstrava em suas lutas e filmes.

A morte de Chuck Norris marca o fim de uma era, mas o legado do homem que se tornou maior que a vida continuará a inspirar. Seus filmes, suas lutas e, sim, seus "fatos" imortais garantirão que, mesmo após sua partida, a lenda de Chuck Norris jamais será esquecida. Ele pode ter encontrado seu descanso, mas sua força e seu espírito viverão para sempre na memória coletiva.

Saúde

No dia 28 de março, MS inicia campanha de vacinação contra influenza

Denominado Dia D a campanha deve se estender até o final de maio

20/03/2026 10h00

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Estado realiza campanha de vacinação contra a influenza

Estado realiza campanha de vacinação contra a influenza Divulgação

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A Secretaria Estadual de Saúde (SES) em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, iniciará no próximo dia 28, uma Campanha de Vacinação contra a Influenza. 
A mobilização ocorre em todos os municípios do estado e segue até o dia 30 de maio. 

O movimento segue de acordo com o calendário do Ministério da Saúde e tem como foco a proteção dos públicos prioritários antes do período de maior circulação do vírus. 

O foco maior é em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores e demais grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. 

O Mato Grosso do Sul receberá cerca de 80 mil doses nesta primeira remessa, o que equivale cerca de 6,5% do público alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas. 

O Estado ainda vai contar com a estratégia extramuros, com o uso do Vacimóvel, que é uma unidade móvel de vacinação instalada em vans, equipada para levar imunização a locais de difícil acesso e ações em municípios como Corumbá, Dourados e Ponta Porã. 

No caso dos Vacimóveis, o atendimento será feito no decorrer da campanha, com previsão de que seja iniciado por grupos como os trabalhadores da saúde.

Ainda no Dia “D”, a SES realiza ação específica voltada para idosos institucionalizados e deve ter longa duração em Campo Grande. 

A Secretaria reforça a importância da vacinação para os grupos prioritários já nas etapas iniciais da campanha, a fim de reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, evitando casos de gravidade da doença. 
 

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