Feirão do Cincão da AACC-MS terá 7 mil itens com valor único de R$ 5

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‘Feirão do Cincão’, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), ocorrerá nos dias 6 e 7 de agosto, das 8h às 17h (sem pausa para o almoço), na sede da associação, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Mais de 7 mil itens estarão em liquidação: roupas (femininas, masculinas e infantis), calçados, itens de cama, mesa e banho, brinquedos, utensílios domésticos, livros, acessórios, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. As peças estão em excelente estado de conservação e boas condições de uso.

O preço único é de R$ 5. Com isso, é possível economizar e ainda ser solidário.

As formas de pagamento aceitas são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com opção de parcelamento para compras a partir de R$ 100.

Além dos produtos à venda por R$ 5, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estão com 30% de desconto em peças.

O dinheiro arrecadado custeia o pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 400 mil.

O valor arrecadado neste evento também será direcionado para custear a reforma na Casa de Apoio, garantindo mais conforto e estrutura para as famílias acolhidas durante o período de tratamento das crianças.

O evento é realizado no mínimo três vezes por ano e atrai uma multidão, com pessoas madrugando nas filas. Recomenda-se chegar cedo e levar itens como água, protetor solar e chapéu.

SERVIÇO

Data: 6 e 7 de agosto, quinta e sexta-feira

Horário: das 8h às 17h (sem intervalo para almoço)

Local: Avenida Ernesto Geisel, 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande

Informações: (67) 3322-8000

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino

Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias

Transporte

Atendimentos Multiprofissionais

Serviço Social

Atividades lúdico-pedagógicas

Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2025, a instituição: