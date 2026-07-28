Ferramenta com IA lê edital de concurso e resume tudo em 1 minuto

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Uma ferramenta gratuita promete acabar com a maratona de ler editais de concurso público linha por linha. O Calcula Brasil lançou um analisador de edital com inteligência artificial: basta enviar o PDF e o sistema resume cargos, número de vagas, taxa de inscrição, datas de prova e requisitos em poucos segundos.

A novidade vai além do resumo. A IA também pesquisa o histórico da banca organizadora do concurso, ajudando o candidato a entender o estilo de cobrança e o nível de dificuldade das provas anteriores. Depois, gera simulados personalizados para o concurseiro treinar em cima do conteúdo específico daquele edital.

O processo é simples: o candidato acessa a categoria "Concurseiro" no site, envia o PDF do edital e recebe o retorno em cerca de um minuto. A ferramenta integra o pacote de mais de 140 calculadoras gratuitas da plataforma, voltadas a finanças, trabalho e agora também à rotina de quem estuda para concursos.

A chegada da ferramenta acontece em um momento de aquecimento do mercado de concursos públicos. Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, estão previstas 163.802 vagas federais, somando criação de cargos e provimentos em concursos novos ou já em andamento.

O ano ainda deve trazer cerca de 35 novos editais federais, com mais de 15 mil vagas somente nessa frente. Órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, a Advocacia-Geral da União e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) figuram entre os que planejam ou já lançaram processos seletivos neste ciclo.

Estados e o Distrito Federal também entraram na disputa: a Secretaria de Saúde do DF projeta um edital com 2.379 vagas ainda no primeiro semestre, enquanto a Sedes-DF já publicou convocação para 4.788 posições entre técnicos e especialistas em desenvolvimento e assistência social.

Com tantos editais circulando ao mesmo tempo, a triagem manual virou um dos maiores gargalos da preparação. Documentos de concursos federais costumam ultrapassar 100 páginas, cheios de anexos, tabelas de vagas por cargo e regras específicas de cada etapa. Encontrar a informação certa prazo de inscrição, conteúdo programático, critério de desempate pode levar horas antes mesmo de o candidato abrir o primeiro livro de estudo.

É nesse ponto que a proposta do Calcula Brasil se diferencia: ao cruzar o edital com o histórico da banca, a ferramenta tenta antecipar o "estilo" da prova, algo que hoje exige pesquisa manual em provas anteriores e fóruns de concurseiros. Some-se a isso a geração automática de simulados, e o resultado é um atalho que cobre três etapas da preparação leitura, contextualização e treino em uma única consulta.