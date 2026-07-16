Homem é perseguido e morto a pauladas na Vila Popular

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Durante a madrugada desta quinta-feira (16), um homem foi morto a pauladas na região da Vila Popular, em Campo Grande. O socorro foi acionado por moradores próximos ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos, que atingiram a região da cabeça e rosto.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada (Depac/Cepol) e equipes da Polícia Militar preservaram o local até a chegada da Perícia Criminal.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era catador de materiais recicláveis e, apontada também como usuária de entorpecentes. No local em que ocorreu o homicídio, os relatos de moradores apontaram como local em que outros usuários de drogas frequentavam para utilização.

A apuração policial apontou que o homem estava em frente ao imóvel, quando alguns motociclistas o identificaram e tentaram o abordar. A vítima então fugiu e adentrou em um imóvel, e posteriormente pelos fundos, em uma casa na Rua Arhtur Silva.

O homem ainda pediu ajuda, mas por receio, os moradores o colocaram para o lado de fora.

Então, os suspeitos que ainda buscavam o homem, o perseguiram e iniciaram as agressões. Conforme os registros e lesões identificadas, os agressores o atingiram com intrumentos de forma violenta, com diversos golpes e ainda o arrastaram.

Segundo a perícia, as marcas e lesões nos braços demonstraram tentativa de defesa e as agressões sofridas na região da cabeça gerou grave traumatismo cranioencefálico e teve perda de massa encefálica.

Os criminosos fugiram do local, e foram apontados três suspeitos que utilizavam uma Honda Bros, uma Honda Bis e uma motocicleta Honda CG 99. Conforme o boletim, os indíviduos são conhecidos na região do Bairro Sayonara, mas até o momento ainda não foram identificados.

Devido ao horário do crime, não foi possível acessar ainda as filmagens de câmeras de estabelecimentos das ruas próximas para compreender como ocorreu de fato a situação. A arma do crime não foi encontrada no local, mas a suposição é que tenha sido pedaços de madeira.

As investigações seguem em andamento, e o corpo da vítima ficou sob responsabilidade da funerária.