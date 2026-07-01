Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Arte e Cultura

Governo Federal já investiu quase R$ 15 milhões na cultura de MS

Os investimentos são destinados à construção de Centros de Arte e Cultura e dos MovCEUs em sete municípios do Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

01/07/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul já recebeu mais de R$ 14,87 milhões do Governo Federal em investimentos para a infraestrutura cultural no Estado desde 2023. 

Os recursos são para a implantação de novos Centros de Artes e Esportes Unificados, os CEUs da Cultura e para a ampliação da rede de equipamentos culturais itinerantes MovCEUs em sete municípios, beneficiando aproximadamente 1,47 milhão de pessoas. 

Ao todo, são quatro CEUs da Cultura sendo implementados nos municípios de Amambai, Campo Grande, Dourados e Naviraí, somando R$ 10,15 milhões em investimentos através do Novo PAC. Além do orçamento federal, o Governo do Estado anunciou o montante de mais de R$ 8,4 milhões para custear a construção dos CEUs nos municípios. 

Também foram implantados duas unidades do MovCEU, com recursos que chegam a R$ 1,22 milhão vindos do Novo PAC e do Ministério da Cultura. As unidades estão previstas para Aquidauana e Corumbá. 

Por fim, o CEU das Artes teve sua obra retomada em Campo Grande, com investimentos de R$ 3,5 milhões, sendo inaugurado no dia 19 de agosto de 2025. O espaço fica no Bairro Lageado, tem sete mil metros quadrados e compreende salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de  inástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia,
jogos de mesa e pista de caminhada. 

O CEU ainda conta ainda com espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Nacional

Desde 2023, os investimentos federais em infraestrutura cultural no Brasil ultrapassam R$ 699,8 milhões, distribuídos em 372 municípios brasileiros. 

Esses investimentos contemplam a implantação de 225 novos CEUs da Cultura, mais a retomada de 23 obras dos CEUs das Artes e a expansão da rede MovCEU, onde 124 unidades serão financiadas pelo Governo do Brasil em todas as regiões do País. 

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

  • Novos CEUs da Cultura: R$ 574,97 milhões;
  • Retomada de obras dos CEUs das Artes: R$ 54,01 milhões;
  • MovCEUs: R$ 70,82 milhões. 

Os maiores investimentos serão destinados à região Nordeste, que deve receber R$ 268,07 milhões. Em seguida, a região Sudeste terá R$ 149,98 milhões; o Sul recebe R$ 114,79 milhões; Norte, R$ 94,01 milhões; e, por fim, o Centro-Oeste, com R$ 62,74 milhões. 

CEU E MovCEU

 O CEU da Cultura é um equipamento público que integra arte, educação, esporte, lazer, meio ambiente e cidadania, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O MovCEU, por sua vez, é de uma van adaptada para levar cultura a pequenas cidades, assentamentos rurais e populações tradicionais em territórios afastados dos centros urbanos ou em áreas periféricas.

O veículo é equipado com biblioteca, estúdio para produção e edição audiovisual, óculos de realidade virtual, palco montável, projetor e telão, além de recursos que permitem a realização de apresentações, cinema ao ar livre e oficinas de formação artística e produção cultural.


 

ACIDENTE FATAL

Carreta de cerveja tomba em rodovia, deixa três feridos e um morto na MS-377

Corpo de vítima ficou preso as ferragens mais de 7h até a retirada pelo Corpo de Bombeiros

01/07/2026 12h25

Compartilhar

Montagem / Reprodução redes sociais

Continue Lendo...

Durante a tarde dessa terça-feira (30), um condutor de uma carreta morreu, após o veículo tombar em meio a MS-377, no trecho entre Água Clara e Inocência, no interior do Estado. O veículo estava carregado de cerveja e o acidente deixou outras três pessoas feridas, além da pista interditada parcialmente até a remoção das garrafas.

O homem, ainda sem identificação divulgada morreu no momento da colisão e seu corpo foi retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros mais de 7h após o acidente.

Segundo informações de sites locais, o tombamento aconteceu por volta das 13h de ontem, quando o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e saiu da pista. O veículo então capotou às margens da rodovia e teve a cabine destruída.

O carreteiro morreu no momento, antes do socorro chegar, mas seu corpo foi retirado por volta das 21h. As outras vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, um dos homens com ferimentos graves.

A rodovia ficou interditada parcialmente durante a remoção das caixas e garrafas de cervejas que ficaram espalhadas na via.

Foto: Print reprodução das redes sociais

Em vídeo é possível ver o carro de passeio, um Fiat Palio destruído a margem da rodovia, enquanto a carreta ao fundo está tombada com a carga em volta. Também é possível ver uma espécie de caçamba também destruída e próxima ao carro.

Alguns populares que viram o acidente apontaram que o veículo tentou desviar do carro de passeio que estava parado à margem da rodovia, em que as outras três vítimas estariam pintando o meio fio e isso teria causado a saída da pista, mas sem confirmações por entidades oficiais.

A identidade das vítimas envolvidas no acidente não foram divulgadas e a Polícia Rodoviária investiga o caso para entender a dinâmica do acidente.

 

finalmente

Novo acesso às Moreninhas terá investimento de mais R$ 58 milhões

Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

01/07/2026 11h30

Compartilhar
Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Continue Lendo...

Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49. 

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada. 

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou. 

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas. 

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais  R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações. 

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida. 

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões. 

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado. 

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo GrandeDestaque em azul aponta o traçado que terá a avenida que servirá como um segundo acesso à região das Moreninhas

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3723, terça-feira (30/06)

2

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS
MS-040

/ 2 dias

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS

3

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande
Infraestrutura

/ 2 dias

Após 10 anos de promessa, asfalto de R$ 10 milhões deve sair do papel em Campo Grande

4

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa
Saúde

/ 1 dia

Idosa com infecção no pé tem dentes arrancados e morre na Santa Casa

5

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027
segurança pública

/ 22 horas

Governo de MS anuncia novo curso de formação da Polícia Militar para 2027

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 5 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 6 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair