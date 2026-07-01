Governo Federal já investiu quase R$ 15 milhões na cultura de MS

CEU das Artes foi inaugurado em Campo Grande em 2025 - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul já recebeu mais de R$ 14,87 milhões do Governo Federal em investimentos para a infraestrutura cultural no Estado desde 2023.

Os recursos são para a implantação de novos Centros de Artes e Esportes Unificados, os CEUs da Cultura e para a ampliação da rede de equipamentos culturais itinerantes MovCEUs em sete municípios, beneficiando aproximadamente 1,47 milhão de pessoas.

Ao todo, são quatro CEUs da Cultura sendo implementados nos municípios de Amambai, Campo Grande, Dourados e Naviraí, somando R$ 10,15 milhões em investimentos através do Novo PAC. Além do orçamento federal, o Governo do Estado anunciou o montante de mais de R$ 8,4 milhões para custear a construção dos CEUs nos municípios.

Também foram implantados duas unidades do MovCEU, com recursos que chegam a R$ 1,22 milhão vindos do Novo PAC e do Ministério da Cultura. As unidades estão previstas para Aquidauana e Corumbá.

Por fim, o CEU das Artes teve sua obra retomada em Campo Grande, com investimentos de R$ 3,5 milhões, sendo inaugurado no dia 19 de agosto de 2025. O espaço fica no Bairro Lageado, tem sete mil metros quadrados e compreende salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, pista de skate, equipamentos de inástica, playground, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia,

jogos de mesa e pista de caminhada.

O CEU ainda conta ainda com espaço para funcionamento de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Nacional

Desde 2023, os investimentos federais em infraestrutura cultural no Brasil ultrapassam R$ 699,8 milhões, distribuídos em 372 municípios brasileiros.

Esses investimentos contemplam a implantação de 225 novos CEUs da Cultura, mais a retomada de 23 obras dos CEUs das Artes e a expansão da rede MovCEU, onde 124 unidades serão financiadas pelo Governo do Brasil em todas as regiões do País.

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

Novos CEUs da Cultura: R$ 574,97 milhões;

Retomada de obras dos CEUs das Artes: R$ 54,01 milhões;

MovCEUs: R$ 70,82 milhões.

Os maiores investimentos serão destinados à região Nordeste, que deve receber R$ 268,07 milhões. Em seguida, a região Sudeste terá R$ 149,98 milhões; o Sul recebe R$ 114,79 milhões; Norte, R$ 94,01 milhões; e, por fim, o Centro-Oeste, com R$ 62,74 milhões.

CEU E MovCEU

O CEU da Cultura é um equipamento público que integra arte, educação, esporte, lazer, meio ambiente e cidadania, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O MovCEU, por sua vez, é de uma van adaptada para levar cultura a pequenas cidades, assentamentos rurais e populações tradicionais em territórios afastados dos centros urbanos ou em áreas periféricas.

O veículo é equipado com biblioteca, estúdio para produção e edição audiovisual, óculos de realidade virtual, palco montável, projetor e telão, além de recursos que permitem a realização de apresentações, cinema ao ar livre e oficinas de formação artística e produção cultural.



